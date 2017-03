Thi nhân Việt Nam của Hoài... Trân

Cả bìa và gáy sách đều in rõ chữ Hoài Trân - Ảnh: L.Điền

Toàn bộ nội dung tập sách đều in đúng theo bản Thi nhân Việt Nam do Hoài Thanh và Hoài Chân soạn, sách do Nhà xuất bản Văn Học cấp phép, Công ty Đinh Tỵ liên kết xuất bản. Ở đây, những người làm sách đã in nhầm tên tác giả Hoài Chân thành Hoài Trân trên bìa 1, gáy sách và cả trang bìa lót trước sách.

Hoài Chân là bút danh của Nguyễn Đức Phiên, sinh ngày 11-4-1914 ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là em ruột nhà phê bình Hoài Thanh (tên thật là Nguyễn Đức Nguyên), đồng tác giả quyển Thi nhân Việt Nam (soạn trong khoảng năm 1932-1941).

Đây là một minh chứng việc làm sách cẩu thả, và một lỗi chính tả bình thường do đọc chệch âm từ “chân” thành “trân” đã không được sửa dù tại tiêu đề mỗi trang (header) của ruột sách vẫn ghi là “Hoài Thanh - Hoài Chân”. Quy trình làm sách từ khi chuẩn bị bản thảo, dàn trang, thiết kế bìa, đưa đi xin phép, duyệt bản thảo và bìa, đọc biên tập bản thảo, đọc morasse... qua rất nhiều khâu.

Trong đó, chắc chắn có trách nhiệm của nhà xuất bản - nơi cấp và chịu trách nhiệm về tất cả nội dung. Đối với một tác giả quen thuộc của một tác phẩm quá quen thuộc như Hoài Chân và Thi nhân Việt Nam, thật khó hình dung tại sao lại xảy ra một lỗi như thế.

Điều kỳ lạ là đến khi sách in ra, nộp lưu chiểu (khung lưu chiểu chỉ ghi là: năm 2010), nhà xuất bản vẫn không phát hiện lỗi này để đề nghị sửa bìa, thành ra đến nay sách vẫn bày bán “tự nhiên như không” trong các nhà sách.

Theo LAM ĐIỀN (Tuổi Trẻ)