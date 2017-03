Thi sĩ Nguyễn Bính và bài thơ "Để lại ngàn sau"

Năm 1960, những ai đến Thư viện Nam Định sẽ thấy Nguyễn Bính viết tặng thư viện bài thơ “Tặng Đảng” của nhà thơ Huy Cận:

Bốn nghìn năm nước mắt mồ hôi

Máu đỏ trộn với phù sa dựng nước...

Bài thơ dài 20 câu, viết trên một tấm giấy trắng dài treo trên tường mà mới bước vào Thư viện, người ta đã nhìn thấy. Không biết, hơn nửa thế kỷ trôi qua, Thư viện Nam Định có còn giữ được bài thơ và nếu giữ được, nó có còn treo ở chỗ cũ?

Thi sĩ Nguyễn Bính.

Tuy nhiên, Thư viện Nam Định còn có một bài thơ khác, của chính Nguyễn Bính, do Nguyễn Bính viết, cũng bằng bút lông mực tàu, cũng trên một tờ giấy trắng to, nhưng treo ở phòng làm việc riêng ở tầng hai của giám đốc Thư viện bấy giờ, bút danh là Võng Xuyên - nhà thơ của Nam Định, một trong những bạn thơ của Nguyễn Bính (tôi nhớ, ông tên là Truật). Hình như giám đốc Thư viện có cảm tình riêng với tôi, vì mùa hè năm ấy, tôi được Trường cấp III Lý Tự Trọng cử đến giúp Thư viện làm tư liệu, thỉnh thoảng ông gọi tôi lên chuyện trò ở phòng làm việc của ông. Nhờ vậy mà tôi được thấy và chép lại bài thơ của Nguyễn Bính vừa nói trên: Bài “Để lại ngàn sau”. Bài thơ này, theo tôi biết, Nguyễn Bính không chép tặng riêng nhà thơ Võng Xuyên, mà còn chép tặng mấy người khác nữa. Tất cả các tập thơ của riêng Nguyễn Bính, cũng như những tập thơ có thơ Nguyễn Bính in chung với các nhà thơ khác lâu nay, đều không thấy có bài thơ này. Tôi chép lại đây tặng bạn đọc Văn nghệ Công an.

Để lại ngàn sau

Đem đến một bài thơ hay

Đổi lấy hai bông hoa quý

Chủ nhân vắng nhà, biết hỏi ai

Khách tự đổi trao chẳng câu nệ

Nghĩ rằng hoa quý với thơ hay

Vốn đã nghìn xưa bạn thanh khí

Chỉ tiếc hoa sớm nở chiều tàn

Thơ thì lưu truyền đến hậu thế

Cho nên càng nghĩ càng thương hoa

Càng thấy yêu hoa khôn xiết kể

Lại nghĩ kiếp hoa thật không ngắn

Hoa vẫn cùng ta sống ở đời

Bông này héo đi bông khác nở

Xuân qua xuân lại hoa càng tươi

Chỉ có đời người là thấp thoáng

Một sớm soi gương tóc bạc rồi

Thế nên muốn sống trăm nghìn tuổi

Phải có thơ hay để lại đời

Để ngàn năm sau những dạ hội

Rượu nho đầy cốc, hoa đầy bình

Tất cả yêu cầu một người đẹp

Đứng bên đài hoa ngâm thơ mình.



Theo Hồng Diệu (VNCA)