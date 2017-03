Thơ Mai Văn Phấn vào top 10 tập thơ châu Á bán chạy nhất trên Amazon

Theo đó, hai tập thơ song ngữ Việt - Anh Ra vườn chùa xem cắt cỏ (Grass cutting in a temple garden), Những hạt giống của đêm và ngày (Seeds of night and day) và tập thơ song ngữ Việt - Pháp Bầu trời không mái che (A ciel ouvert) của Mai Văn Phấn đã lọt vào top 10 trong 100 tập thơ châu Á bán chạy nhất của Amazon. Kết quả này dựa trên doanh số bán hàng của Amazon, được cập nhật hằng giờ.

Bức ảnh chụp lúc 18g10 ngày 15-6: Grass cutting in a temple garden giữ vị trí thứ 2, Seeds of night and day thứ 3 và A ciel ouvert thứ 5 - Ảnh: M.V.P.