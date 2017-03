Thu hồi sách ngay tại lễ phát hành

Hai tập đầu của bộ truyện tranh Why vừa phát hành đã phát hiện lỗi sai - Ảnh: L.Điền

Why là tập truyện tranh nhiều tác giả, nguyên tác của Hàn Quốc, do Công ty cổ phần Ðại Việt Toàn Cầu mua tác quyền, tổ chức dịch, hiệu đính, NXB Mỹ Thuật cấp phép xuất bản, dự kiến bản dịch bộ truyện lên đến 51 tập.

Tập đầu tiên có tên là Phát minh - khám phá đã ra mắt vào ngày 22-8, cuộc họp báo ngày 12-9 với mục đích ban đầu là công bố tập tiếp theo (Vũ trụ). Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, nhiều lỗi sai trong cả hai tập nhanh chóng được các nhà báo phát hiện và công bố "nóng".

Trong đó phần lớn là các lỗi dịch thuật do dịch giả đã không tìm được cách diễn đạt dễ hiểu cho các nội dung khoa học, thành ra ấn phẩm dành cho thiếu nhi (từ 6 tuổi trở lên) nhưng chứa đầy những câu chữ khó hiểu với cả người lớn. Chẳng hạn như cụm từ "tính đẳng thời" trong câu "Một ngày nọ trong khi nhìn chiếc đèn trên trần nhà thờ lớn của Pisa đung đưa, Galilei đã khám phá ra tính đẳng thời của quả lắc" (Phát minh - khám phá, trang 19). Ðặc biệt có những lỗi do dịch không cẩn thận, như phần nói về lỗ đen như sau: "Lỗ đen sau khi trở thành ngôi sao đỏ khổng lồ nặng hơn mặt trời rất nhiều sẽ gây ra vụ nổ tạo ra vũ trụ" (Vũ trụ, trang 19).

Theo một nhà báo tại cuộc họp, câu này có đến hai lỗi sai, một là ngôi sao đỏ trở thành lỗ đen chứ không thể có trường hợp lỗ đen trở thành ngôi sao đỏ, và hai là: theo câu trên, lỗ đen đã gây ra vụ nổ tạo ra vũ trụ, điều này không thể được, bởi lỗ đen là một phần của vũ trụ rồi.

Trước hàng loạt lỗi sai như vậy, ông Nguyễn Văn Phước (giám đốc Công ty Trí Việt - First News, đơn vị nhận phát hành bộ truyện tranh Why nói trên) cho biết sẽ dừng phát hành hai tập đầu của bộ sách để chỉnh sửa và in lại, "những bản nào đã bán ra chúng tôi sẽ thu hồi và từ tập 3 trở đi, First News tham gia tổ chức bản thảo, sẽ biên tập kỹ hơn và chú ý hơn đến khâu dịch, hiệu đính".

Hai tập đầu của Why do Nguyễn Thị Bích Việt dịch. Dịch giả này được giới thiệu là đã từng dịch trên 60 bộ phim Hàn Quốc phát trên truyền hình ở Việt Nam.

