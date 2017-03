Tiểu thuyết của Dan Brown đạt mốc 2 triệu bản

Con số hơn 2 triệu bản được nhà xuất bản Doubleday công bố hôm 22/9 - đúng một tuần sau khi The Lost Symbol ra mắt (15/9). Doubleday từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Tuy không vượt qua được 8 triệu bản sách bán ra trong vòng 24 giờ đầu tiên như Harry Potter and the Deathly Hallows của J.K. Rowling nhưng ở danh mục sách dành cho người lớn, The Lost Symbol được coi là tác phẩm bán nhanh nhất. Kỷ lục này trước đây thuộc về hồi ký My life của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Trước sức nóng của The Lost Symbol, nhà xuất bản Doubleday đã nhanh tay in nối bản thêm 600.000 cuốn, nâng tổng số bản in đợt đầu tiên lên tới 5,6 triệu.

Theo Thanh Huyền (Evan/AP)