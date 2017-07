Tín hiệu lạc quan về môn sử

Và 5.000 cuốn in thường cũng đã bán hết qua mạng trước khi sách được phát hành. Nhà xuất bản đã tái bản ngay sau đó. Đúng là một hiện tượng xuất bản. Đó là cuốn Sử Việt - 12 khúc tráng ca của Dũng Phan - tức Phan Trần Việt Dũng, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Một thông tin thú vị nữa là cả dòng người xếp hàng mua bản đặc biệt nhưng không đủ sách cung ứng nên ban tổ chức buổi ra mắt sách phải tổ chức bắt thăm dành suất mua 100 cuốn cuối cùng. Theo tôi, điều đáng mừng nhất là những người xếp hàng mua sách hầu hết là người trẻ, vốn từ trước nay vẫn bị cho là thờ ơ với lịch sử nước nhà. Mới đây, tôi cũng rất vui khi một cuốn sách lịch sử cũng đã “cháy hàng” ngay sau khi phát hành, đó là cuốn sử cũ Lĩnh Nam chích quái được tái bản với hơn 200 tranh vẽ minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long. Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ đó là do những bức tranh minh họa kỳ công của họa sĩ thành một cuốn truyện tranh lịch sử như các bộ truyện tranh đầy tham vọng trước đây là bộ Thần đồng đất Việt và kế đó là bộ truyện tranh Long Thần Tướng dành cho các em thiếu nhi... Việc nhà xuất bản tái bản ngay sau khi phát hành trên mạng vì không đủ sách bán Sử Việt - 12 khúc tráng ca rõ ràng là một tín hiệu lạc quan đối với những ai nặng lòng với môn lịch sử, trong đó có tôi. Tôi mong đây không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà là một bước khởi đầu vững chãi trên con đường chinh phục lòng yêu thích môn lịch sử nước nhà của các bạn trẻ. Cũng ở “Câu chuyện văn hóa” trước đây, đã nhiều lần tôi khẳng định thật sự giới trẻ hôm nay không thờ ơ với môn học lịch sử mà là do cách biên soạn cứng nhắc, khô khan cộng với cách dạy phất phơ, vì lâu nay sử chỉ là một môn phụ nên thầy thì dạy cho xong, trò thì học cho có. Những năm trước, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT môn sử là môn tự chọn ít được chọn nhất. Có năm môn sử chỉ có... một thí sinh chọn! Phòng thi chỉ có một thí sinh nhưng vẫn phải tổ chức đầy đủ với giám thị coi thi! Năm nay, lần đầu kỳ thi THPT quốc gia các môn thi khoa học xã hội được thi tổ hợp gồm ba môn: lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, tất cả thí sinh dù thích môn sử hay không cũng phải cố sức làm bài. Hy vọng với khởi đầu kỳ thi THPT quốc gia năm nay với việc thi tích hợp môn sử sẽ là tiền đề để học sinh dần coi trọng môn lịch sử. Cùng nhiều cách tiếp cận lịch sử mới như cuốn Sử Việt - 12 khúc tráng ca sẽ kích thích giới trẻ yêu thích lịch sử nước nhà.

Tôi chưa được đọc Sử Việt - 12 khúc tráng ca, chỉ biết sơ nội dung qua lời giới thiệu trên trang web của công ty phát hành FAHASA và trên báo nên chưa có ý kiến gì về tác phẩm. Nhưng tôi trân trọng tâm huyết của tác giả trẻ này, như lời anh nói tại buổi ra mắt sách: “Các bạn hãy đọc sách lịch sử bằng trái tim hướng thiện và bằng cả khối óc biết tư duy”. Tôi đặc biệt thích câu phát biểu của anh: “Lịch sử không có đúng sai mà phải là sự thật”.

Tác giả cũng là người đồng sáng lập fanpage dành cho cộng đồng người yêu sử trên mạng xã hội The X File of History với hơn 120.000 lượt theo dõi. Đúng là một cách tiếp cận mới về lịch sử - một kênh thông tin hiệu quả, hỗ trợ cho những cuốn sách in sau này.