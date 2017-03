'Trăm năm cô đơn' định hình văn học thế giới

Các nhà văn như: Indra Sinha, Blake Morrison, Amit Chaudhuri và 22 tên tuổi khác được ban biên tập tạp chí Wasafiri mời tham gia vào cuộc bầu chọn các tên sách mà họ đánh giá có sức ảnh hưởng to lớn lên văn đàn thế giới trong một phần thư thế kỷ qua. Cuộc khảo sát được phát động nhân chào mừng 25 năm ngày tạp chí Wasafiri thành lập. Mỗi tác giả được bình chọn 1 lá phiếu.

Cuốn "Trăm năm cô đơn" đã góp phần định hình nền văn học thế giới trong vòng 25 năm qua.

Có 3 trong số 25 lá phiếu dành cho tác phẩm Trăm năm cô đơn. Theo những người bình chọn, tiểu thuyết là cuốn sách đầy kinh ngạc, đã giúp cho độc giả phương Tây biết đến những tác giả không phải đến từ phương Tây. Tác phẩm còn giúp độc giả phương Tây mở rộng và tiếp cận với những tầm nhìn khác.

Hồi ký của tổng thống Mỹ Barack Obama, Dreams from my father cũng hiện diện trong danh sách. Nhà văn Marina Warner, người chọn cuốn hồi ký của Obama nhận xét, cuốn sách "có sức ảnh hưởng sâu sắc về mặt lịch sử và còn là một tác phẩm văn học với văn phong đẹp, sâu sắc và chân thật".

Nhà văn Sinha chọn cuốn Lolita của Vladimir Nabokov vì văn phong và kỹ thuật viết lách bậc thày.

Susheila Nasta, biên tập viên của tờ Wasafiri phát biểu, năm 1984 khi tờ tạp chí này ra đời, giải Nobel dành cho văn học vẫn chưa "ghé mắt" tới những nhà văn Châu Phi, Trung Quốc và vùng Caribbe. "Gần đây chúng ta đã có Nadine Gordimer, Wole Soyinka và vài người nữa. Đã có một sự thay đổi hết sức lớn lao nhưng vẫn còn nhiều điều phải tiếp tục", bà nói.

Dưới đây là danh sách bình chọn của tap chí Wasafiri (xếp theo tên nhà văn bình chọn):

1. Aminatta Forna chọn cuốn The Famished Road của Ben Okri.

2. Amit Chaudhuri chọn cuốn Collected Poems của Elizabeth Bishop.

3. Bernardine Evaristo chọn cuốn Staying Power: The History of Black People in Britain của Peter Fryer.

4. Beverley Naidoo chọn cuốn Roll of Thunder, Hear My Cry của Mildred D Taylor

5. Blake Morrison chọn cuốn The Stories of Raymond Carver của Raymond Carver.

6. Brian Chikwava chọn cuốn The Savage Detectives của Roberto Bolaño

7. Chika Unigwe chọn cuốn One Hundred Years of Solitude của Gabriel García Márquez.

8. Daljit Nagra chọn cuốn North của Seamus Heaney.

9. David Dabydeen chọn cuốn A House for Mr Biswas của VS Naipaul.

10. Elaine Feinstein chọn cuốn Birthday Letters của Ted Hughes.

11. Fred D'Aguiar chọn cuốn Palace of the Peacock của Wilson Harris.

12. Hirsh Sawhney chọn cuốn River of Fire của Quarratulain Hyder.

13. Indra Sinha chọn cuốn Lolita của Vladimir Nabokov.

14. John Haynes: Philosophical Investigations by Ludwig Wittgenstein

15. Lesley Lokko chọn cuốn Midnight's Children của Salman Rushdie.

16. Maggie Gee chọn cuốn Disgrace của JM Coetzee.

17. Marina Warner chọn cuốn Dreams from My Father của Barack Obama.

18. Maya Jaggi chọn cuốn The English Patient của Michael Ondaatje.

19. Michael Horovitz chọn cuốn Collected Poems của Allen Ginsberg.

20. Minoli Salgado chọn cuốn Anil's Ghost của Michael Ondaatje

21. Nii Parkes chọn cuốn One Hundred Years of Solitude của Gabriel García Márquez.

22. Roger Robinson chọn cuốn Sula của Toni Morrison.

23. Sujata Bhatt chọn cuốn One Hundred Years of Solitude của Gabriel García Márquez

24. Sukhdev Sandhu chọn cuốn The Private Life of Chairman Mao của Dr Li Zhisui

25. Tabish Khair chọn cuốn The Satanic Verses của Salman Rushdie.

Theo Chi Mai - Nguồn: Guardian (Evan)