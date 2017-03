Trần Đương với đề tài về Bác Hồ

Năm 1985, Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin phát hành cuốn sách danh nhân Đức Johann Wolfgang Goethe của Trần Đương với cách viết khá sinh động và đầy ấn tượng, được xem như một sự kiện văn hoá Đức ở Việt Nam, được nhiều tờ báo giới thiệu và đánh giá cao.



Giáo sư Đỗ Đức Hiểu, nhà nghiên cứu uyên bác về văn học phương Tây, đặc biệt về đại thi hào Goethe đã bày tỏ thiện cảm với tác giả: “Đây là một cuốn sách nói được những tinh hoa trên các lĩnh vực: Văn học, Lý luận, Triết học, Mỹ học, Lịch sử, Hội hoạ, Âm nhạc của Goethe mà sinh thời Các Mác đã từng hạ bút: “Goethe là người Đức vĩ đại nhất!”.



Trần Đương đã làm nhiệm vụ nối nhịp cầu giữa hai nền văn hóa Việt - Đức và sau đó trở thành hội viên Hội Nhà văn Cộng hoà Dân chủ Đức và được Bộ Ngoại giao CHDC Đức trao tặng Huy chương bằng vàng “Vì tình hữu nghị giữa các dân tộc”, được Trường đại học Tổng hợp Homboldt tặng bằng Tiến sĩ danh dự Urkunde vì sự hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc phổ biến Văn học nghệ thuật Đức tại Việt Nam.





Những người được Bác Hồ đặt tên

Những người con đỡ đầu của Bác



Theo Hoàng Kim Đáng (Văn nghệ)

Trò chuyện thân tình với Trần Đương, tôi hỏi:- Là nhà báo, viết được một bài, độc giả đọc, họ nhớ tên ai viết đã là điều hạnh phúc. Viết được một cuốn sách được xuất bản đã khó, nhưng có đầu sách được tái bản nhiều lần đâu phải dễ. Ông đã có mấy cuốn được tái bản nhiều lần?- Trần Đương có hai cuốnvà. Năm 2003, cuốn Hồ Chí Minh – Nhà dự báo thiên tài được Nxb Thông tấn xuất bản với số lượng lớn. Sau đó là Nhà xuất bản Thanh Niên lại cho in và được dư luận bạn đọc đánh giá cao. Cho đến nay cuốn sách đã được tái bản đến lần thứ 10 trong vòng 5 năm (2004-2009). Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi bắt tay vào thực hiện một cuốn sách hay viết một bài báo về Bác Hồ kính yêu. Với cuốn Hồ Chí Minh – Nhà dự báo thiên tài cũng vậy. So với hàng chục cuốn sách tôi viết về Bác, tôi cảm thấy thực hiện cuốn sách này khó hơn nhiều. Vì ngay từ khái niệm “dự báo”, “tiên tri”. Bác Hồ đúng là một nhà tiên tri, một nhà dự báo thiên tài. Điều này đã có nhiều nhân vật có uy tín khẳng định. Trong số đó có nhà chí sĩ cách mạng Huỳnh Thúc Kháng, các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Phó Thủ tướng – nhà thơ lớn Tố Hữu, nhà sử học uyên bác Trần Văn Giàu, các vị tướng lĩnh như đại tướng Hoàng Văn Thái, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, thượng tướng Phùng Thế Tài, trung tướng Hồng Cư… Trần Đương cũng được đọc các bài viết đề cập tới tài tiên tri của Bác mà nhà báo lãnh đạo Hồ Đức Thành, nhà báo Hàm Châu, nhà nghiên cứu văn học Phong Lê… đã công bố trên các báo, tạp chí, trong các công trình nghiên cứu khoa học và không ít các tác giả, học giả, nhà văn nổi tiếng người nước ngoài cũng đề cập đến khía cạnh này khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.Vậy mà tôi vẫn cảm thấy khó vì không khéo sẽ làm cho người đọc hiểu sai về khái niệm “Dự báo” hay “tiên tri” thành một sự huyền bí, duy tâm; thậm chí còn hiểu lệch sang thành “đoán mò”! Như các thày bói, thầy toán hay làm để kiếm tiền!Trong lịch sử Việt Nam và thế giới từng có không ít những nhà tiên tri, những người có thể dự báo và nhìn thấy trước diễn biến của sự việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà Mác-xít lỗi lạc, Người đánh giá, xem xét sự việc trên cơ sở biện chứng và bằng trí tuệ siêu việt, bằng trực giác nhạy cảm, bằng kiến thức xã hội phong phú và khoa học, bằng kinh nghiệm hoạt động cách mạng từng trải. Người luôn luôn xét đoán, nhìn thấy trước khả năng xảy ra những sự kiện một cách thấu đáo, những khó khăn gặp phải và những thành công, thắng lợi tất yếu!- Cái khó của người viết sách là ở chỗ: nếu chỉ có kể chuyện đơn thuần, rằng Người đã tiên tri; Người đã dự báo việc này, việc khác thì quá đơn giản và coi thường bạn đọc. Nhưng, nếu phân tích từng sự việc thì đòi hỏi một công trình nghiên cứu thật công phu, thật nghiêm túc và cực kỳ chính xác. Trần Đương đã vượt qua cái ngưỡng của sự tả chân đó nên cuốn sách có sức thuyết phục người đọc và ngày càng có nhiều độc giả tìm đến.- Trong ý nghĩ của nhiều người, Bác Hồ được coi như một vị thánh. Các tín đồ tôn giáo tôn kính Người như Đức Phật. Báo Nhân dân số ra ngày 22-4-2004, linh mục Giuse Nguyễn Tiến Sự, quản sứ giáo phận Thánh Linh (Buôn Ma Thuột) đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, đã tìm ra chân lý cuộc sống cho dân tộc Việt Nam”. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên gọi Người là Giàng (Trời). Người Dao Tiền coi Người như “Con trời”? Lại có người tôn vinh Người còn “thánh hơn cả thánh”.Chuyện có thật ở tỉnh U-đon, nơi đất Phật, Vương quốc Thái Lan có chùa “Vắt Phô” – nơi có vị sư già trụ trì chùa là người Thái Lan rất quý mến đức độ và khâm phục Bác Hồ là con người yêu nước vĩ đại. Vị hoà thượng già ấy đã cho phép bà con Việt Kiều tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ và cho 79 vị sư tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho Bác Hồ ở trong chùa 3 ngày 3 đêm liền (từ 11 đến 13) tháng 9 năm 1969. Sau khi tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ xong, vị hoà thượng đã cho chú tiểu trong chùa lấy tất cả các vòng hoa bà con Việt Kiều mang đến viếng Bác, đem phơi khô rồi đem tán thật nhỏ, trộn với cao sáp ong đúc thành những tượng Phật. Mỗi ông Phật nhỏ bằng đầu ngón tay. Mặt trước và mặt sau của bức tượng Phật đều được in Phật hiệu của chùa Vắt Phô. Sư cả mang tất cả số tượng Phật ấy đi tụng kinh luyện phép, phục hồn rồi đem tặng cho các tín đồ đến lễ Phật viếng chùa. Hoà Thượng nói:“Cụ Hồ là một vị thánh. Cụ sẽ phù hộ cho bất cứ ai đeo Phật hoa của cụ”?.- Chuyện cảm động này ông sang tận Thái Lan khai thác hay lấy nguồn tư liệu quý này ở đâu?- Tư liệu này nằm trong bài viết của tác giả Ngô Vĩnh Bao đăng trong Tạp chí Xưa và nay số ra tháng 5-2004.Lại còn chuyện xôn xao bàn tán một thời đó là: “Mắt Bác Hồ có hai con ngươi” đã lan truyền nhiều năm trong nhân dân ta. Rồi ông Thống lý ở Phiềng Sa (Lào) rất tự hào khi bức ảnh trên được treo tại nhà ông. Ông thống lý Phiềng Sa cũng đã phát hiện “mắt Cụ Hồ Chí Minh có hai con ngươi”!. Ông nói: “Mắt cụ Hồ Chí Minh có hai con ngươi, khác người thường. Người hiểu thấu mọi khát vọng của dân, bất kể người đó là dân tộc nào, đó là lòng nhân nghĩa cao cả của Người! (Báo Quân đội Nhân dân, số ra ngày 24-8-1995). Thật ra, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh thời đã nói: “Làm gì có chuyện hoang đường cho rằng mắt Hồ Chủ tịch là mắt Thánh! Mắt Hồ Chủ tịch cũng như mắt mọi người, sáng hơn mắt mọi người nhiều lần đã đành, nhưng sáng hơn vì Người biết nhìn thấy cả hiện tại, tương lai, cái nhỏ, cái to”.Tác giả của bức chân dung ấy là ông Vũ Năng An (cũng đã qua đời) đã giải thích rằng trên đôi mắt Người có hai điểm sáng là do phản chiếu của hai chiếc đèn tụ quang khi được tăng điện thế. Vậy thôi. Đặc biệt có đến hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu người nước ngoài để tâm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đánh giá cực kỳ cao, như một vĩ nhân, một nhân vật huyền thoại, khi biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.“Ngày mồng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu chín, được tin Bác Hồ qua đời, tôi đau xót rụng rời, như khi được tin cha tôi mất. Nhưng rồi, sau những phút nặng nề, buồn đau nhất, tôi tự hỏi: Có lẽ nào, có lẽ nào một bậc vĩ nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại từ giã cõi đời này được? Không, không, Người với đôi mắt của người chiến sĩ, của người chiến thắng, của một nhà thơ, đôi mắt của một vị lãnh tụ, của người cha thân yêu vẫn đang cùng chúng ta.Đôi mắt ấy không bao giờ khép. Người vẫn nhìn rõ bước đi của dân tộc mình. Người đã nhìn trước những bước đường của nhân dân và đã chỉ cho nhân dân đi tới tương lai hạnh phúc, huy hoàng. Hơn thế, Người đã góp phần đấu tranh cho lẽ phải và hạnh phúc của nhân loại. Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho nhân loại, người ấy trở thành bất tử!”.Đó là lời nói trong tiếng khóc của bà Giôhana Grốttơvôn, phu nhân của cố Thủ tướng đầu tiên của Cộng hoà Dân chủ Đức.- Hồ Chí Minh – Nhà dự báo thiên tài của Trần Đương với khuôn khổ khiêm tốn, độ dày chỉ hơn một trăm trang nhưng đã cuốn hút những ai có trong tay và khi đọc đến trang cuối cùng. Cuốn sách này là một thành công lớn, sẽ còn được tái bản nhiều lần và truyền tay nhau đọc. Còn tác giả thì rất cảm động và nhỏ nhẹ tâm sự:- Xét cho cùng, tôi chỉ là người sưu tầm, trích dịch và chép lại có chọn lọc từ hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn tờ báo, đem sắp xếp, hệ thống lại theo từng chủ đề để bạn đọc tiện việc theo dõi.Được như vậy là hạnh phúc lắm rồi!Hà Nội, 8-2009