Triển lãm 3.000 tựa sách ngoại văn nổi tiếng

Triển lãm kéo dài đến ngày 15-8-2015 với ưu đãi giảm giá cho các tựa sách triển lãm và hoạt động kể chuyện sách hè bằng tiếng Anh. Được biết số sách ngoại văn triển lãm lần này gồm nhiều thể loại như truyện đọc, sách dạy kỹ năng, sách phát triển khả năng tư duy, sách ngôn ngữ, sách trò chơi với phần lớn số tựa dành cho thanh thiếu nhi.

Có thể kể ra nhiều tựa sách nổi tiếng trong đợt triển lãm sách ngoại văn này như Diary of a Wimpy Kid, How To Train Your Dragon, Tell me, The Land of Stories, The Heroes of Olympus, Life of Pi, The Little Prince…

HÒA BÌNH