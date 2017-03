Triển lãm ấn bản đặc biệt tại đường sách

Ấn bản đặc biệt thường được giới hạn trong một số lượng bản in rất hạn chế, in trên giấy tốt, đóng bìa cứng, ghi dấu riêng, đánh số thứ tự, có kèm chữ ký, triện son, thủ bút của tác giả và những phụ bản (tranh ảnh, tư liệu) mà bản in thông thường không có… Với những đặc điểm này, các ấn bản đặc biệt luôn được các nhà sưu tập cũng như bạn đọc yêu thích sách đẹp quan tâm và mong muốn sở hữu.

Một số ấn bản được trưng bày như Quê ngoại của Hồ Dzếnh; Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi; Ý thức mới trong văn nghệ và triết học của Phạm Công Thiện...

Trong ngày 27-11, vào lúc 8 giờ 30 sáng sẽ diễn ra tọa đàm “Ấn bản đặc biệt – Nàng thơ của người sưu tập” và phiên đấu giá sách gây quỹ từ thiện “Một quyển sách – một hạt gạo cho khúc ruột miền Trung”.

Các Các ấn bản đặc biệt sẽ được đấu giá: Lý Thường Kiệt – Lịch sử ngoại giao vàTông giáo triều Lý của giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Đại học Vạn Hạnh xuất bản năm 1966. Lê Mạt sự ký của Nguyễn Duy Chính, độc bản có triện son, chữ ký và thủ bút đặc biệt của tác giả.