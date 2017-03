Triển lãm sách cổ tôn giáo tại TP.HCM

Thật hiếm khi có một cuộc “trình diễn” các bộ sưu tập hiện vật là pháp khí, vật phẩm thờ tự của nhiều tôn giáo cùng một lúc. Triển lãm lần này giới thiệu các bộ sưu tập: kinh tạng và tượng Phật xưa của linh mục Nguyễn Hữu Triết, tác phẩm của tu sĩ điêu khắc gia Trần Quang Vinh, bộ sưu tập và là kỷ vật của đức Hồng y Phạm Minh Mẫn gồm tượng Đức Mẹ các nước: Mông Cổ, Nga, Brazil, Ba Lan, Hungary, châu Phi, châu Âu.





Một quyển sách bằng da của Ấn giáo - Ảnh: L.Điền

Đặc biệt là các bản sách cổ được trưng bày dịp này: năm quyển sách bằng da của Ấn giáo, Giải thích đời sống đan viện in năm 1586, Hành trình truyền giáo của Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) bản gốc in năm 1653, Phép giảng tám ngày cũng của Đắc Lộ bản in tại Sài Gòn năm 1960, trọn bộ Thánh kinh tiếng Việt đầu tiên do cố Chính Linh (địa phận Đàng Ngoài) dịch từ bản Vulgata, in tại Hong Kong năm 1913. Ngoài ra còn Kinh Phật viết trên lá gồi, Kinh Pháp Hoa - Phật giáo, đời Nguyễn, sách phù thủy của Lão giáo, Ngũ kinh tiết yếu diễn nghĩa của Nho giáo, đời Minh Mệnh, quyển Chu Dịch, bản in của Thiện Mỹ Đường (Trung Quốc) năm 1681, mộc bản khắc Kinh Cương và Mông sơn thí thực khoa nghi có niên đại thế kỷ 18.

Triển lãm còn giới thiệu các tượng cổ thuộc nhiều truyền thống: Phật giáo, Thiên Chúa, Bà La Môn…

Triển lãm mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần (8g30-16g), kéo dài đến ngày 27-11-2013.

