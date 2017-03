Trong đó có hơn 10.000 tựa sách thiếu nhi nhập khẩu đặc trưng từ nhiều nhà xuất bản (NXB) nước ngoài nổi tiếng: Little Tiger Press, Penguin Group UK, Hachette Book Group, Penguin Random House, Simon & Schuster, Parragon, Harper Collins, Usborne… Bên cạnh đó còn hơn 15.000 tựa sách thiếu nhi Việt Nam do các NXB, công ty truyền thông văn hóa uy tín trong nước ấn hành: Trẻ, Kim Đồng, Đinh Tị, Minh Long, Đông A, Tân Việt…

Các tựa sách tại triển lãm phong phú với nhiều thể loại như truyện tranh, truyện cổ tích, truyện khoa học giả tưởng, truyện đọc, sách dạy kỹ năng, sách phát triển khả năng tư duy, sách tham khảo để phát triển và nâng cao kiến thức dành cho các em, sách về văn hóa và lịch sử Việt Nam, sách lịch sử các nước trên thế giới…

Các sách bày bán tại triển lãm sẽ được giảm 10%-20% giá bìa. Sau khi diễn ra tại TP.HCM, Triển lãm sách thiếu nhi “Vui Giáng sinh - đón năm mới: Cùng bạn và sách” sẽ đến với các em thiếu nhi Hà Nội.

Ngoài ra, trong tháng triển lãm, tại nhà sách Xuân Thu và Nguyễn Huệ còn có chương trình “Kể chuyện tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi” do các truờng quốc tế, các trung tâm ngoại ngữ thiếu nhi thực hiện nhằm giúp các em thiếu nhi đến giao lưu kết bạn và trau dồi ngoại ngữ.

Ban tổ chức cho biết ấn tượng trong triển lãm này, với mảng sách ngoại văn, có những tên sách đang “hot” với những câu chuyện trong mùa Giáng sinh, những tuyển tập truyện cổ tích dành cho các bé được thiết kế, minh họa với nhiều hình ảnh đẹp sinh động như Christmas Morning and Other, Making Angels in the Snow, The Christmas Tree…

Loạt series truyện Diary of a Wimpy Kid miêu tả chân thật cuộc sống ở trường học và ở nhà về cậu bé Greg Heffley; những hình ảnh đầy màu sắc của chú mèo Garfield với loạt series truyện Garfield Fat Cat của NXB Random House US; bay bổng với tuyển tập truyện cổ tích Snow White & the Seven Dwarfs, Sleeping Beauty, Santa Claus, Princess Stories… của NXB Mind to mind, NXB Miles Kelly; phiêu lưu vào những trang biên niên sử The Kane Chronicles, thả trí tưởng tượng trong loạt series truyện Heroes of Olympus, Percy Jackson… của NXB Penguin Group.

Riêng NXB Little Tiger Press - một trong những NXB nổi tiếng trên thế giới đến từ nước Anh, sẽ được dành riêng một khu vực trưng bày với nhiều loại sách đặc trưng dành cho trẻ dưới ba tuổi và dưới năm tuổi với nhiều hình ảnh sống động, hiện đại, mang tính vừa chơi vừa học.