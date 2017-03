Truyện dịch - cơn sốt mới của teen

Sau truyện dịch cho thiếu nhi, truyện dịch cho teen đã trở thành một cơn sốt mới!

Định vị truyện dịch dành cho teen

Truyện dịch cho teen, hiểu một cách nôm na, đó là những tác phẩm nước ngoài dịch sang tiếng Việt và đang được teen nhiệt tình đón nhận. Tại nước ta hiện nay, truyện dịch từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh... đang cực kỳ phát triển với tốc độ trung bình 1 cuốn/tuần, rất nhiều sách mới còn nóng hổi.



Một độc giả tuổi teen chọn sách



Điều đáng ngạc nhiên nhất là tuổi teen chính là khách hàng chính của nhóm sách truyện - tiểu thuyết dịch đương đại này, theo lời của chị nhân viên tại nhà sách Quỳnh Mai (đường Nguyễn Thị Minh Khai): "Các bạn cấp III đến mua sách dịch rất đông, có khi không đủ hàng để bán cho các bạn, nhất là khi có sách mới!".

Sở thích của teen với truyện dịch cũng có sự phân luồng khá rõ rệt: truyện tình cảm lãng mạn với xêri Mac Levi (đã có bạn bỏ 400.000 đồng mua cuốn Nếu em không phải là giấc mơ, nguyên tác tiếng Pháp), Hẹn em ngày đó, P/S I love you...; truyện hấp dẫn, gây cấn có Chạng vạng, Trăng non; truyện hiện đại, trẻ trung có Tín đồ shopping, Quần jean may mắn, Dự án son bóng, Thiên thần Armani... Tóm lại là những sách gần gũi và thiết thân nhất đối với teen ngày nay!

Tại sao tui thích truyện dịch?

Lý do đầu tiên là bìa đẹp, càng đẹp càng dễ dụ được "tuổi trẻ mê cái đẹp". Bạn Trang (Trường THPT Lê Hồng Phong) thành thật cho biết: "Mình mua sách chủ yếu là tại bìa sách đẹp quá chừng, mình còn mua tặng bạn bè nữa, nhìn cái bìa thấy cuốn sách có giá trị hẳn ra!". Quán quân bìa đẹp thuộc về sách của NXB Nhã Nam, có thể kể đến Tín đồ shopping, Bắt trẻ đồng xanh, Quán trọ hoa diên vĩ... nhìn vào là muốn cầm mang về nhà liền, vì thiết kế rất nghệ thuật, độc đáo!

Thứ hai chính là phim ảnh. Dám chắc rằng trước khi phim Chạng vạng hay PS I love you được trình chiếu, 99% teen không bao giờ chú ý tới những cuốn sách này, nhưng sau khi phim chiếu xong, sách đã được tiếp thị tích cực nhất, hàng về liên tục vẫn không đủ bán mặc dù đến gần 100.000 đồng/cuốn. Đơn giản chỉ vì teen bao giờ cũng muốn tìm hiểu thật kỹ những thần tượng của mình.

Thứ ba là tại "bạn mình đứa nào cũng đọc". Sau cơn sốt Chạng vạng, các nhà xuất bản đua nhau tung ra hàng loạt truyện dịch dành cho lứa tuổi 15-25 như Vờ như 19, Blog yêu, Cặp bạn cặp bè, Con gái láo... với những lời giới thiệu có cánh tận trời xanh, giải thưởng bao la. Và teen cũng theo đà truyền thông đó, tiếp tục mua sách về nhà, nhiều khi chỉ để chất đống nhìn cho sang chứ chẳng có thời gian đọc. Cái quan trọng là: "Ai cũng đọc, mình không đọc, tụi nó thảo luận với nhau, mình không biết gì hết thì quê lắm!" - bạn Minh cho biết.

Có thật sự bổ ích?

Đọc sách, truyện hiển nhiên khả năng hành văn lưu loát sẽ tăng lên đáng kể, đó là điểm lợi ích to lớn nhất của truyện dịch teen đang được các bạn trẻ say mê hiện nay. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Theo khảo sát của người viết, có rất nhiều bạn chọn mua sách do lời đồn của bạn bè là có yếu tố sexy "rất dữ dội" trong cuốn sách đó! Các bạn thậm chí còn chuyền tay nhau các đoạn nóng bỏng đó để đọc, nhận xét... Rừng Na Uy, Quán trọ hoa diên vĩ, Mặt trời nhà Scotta là ví dụ cụ thể. Tuổi teen chưa đủ lớn để thấu hiểu toàn bộ vấn đề nhân văn trong tác phẩm mà chỉ mới thấy được mặt nhạy cảm, khêu gợi trong đó mà thôi, điều này hết sức nguy hiểm!

Ngoài ra, rất nhiều bạn mua sách không phải để đọc mà để chứng tỏ đẳng cấp của mình, đơn giản vì một cuốn sách dịch hiện nay không hề rẻ (phải từ 50.000 đồng trở lên/cuốn). Ngược lại, nhiều bạn lại ghiền sách đến mức quên cả ăn ngủ, học hành, đọc truyện ngay trong lớp cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng buổi học, chưa kể việc mua sách giả, sách lậu về đọc nữa...

Tóm lại, trước những cơn bão lớn, dù là bão tốt hay bão xấu, vẫn luôn cần trí thông minh, bản lĩnh của người thuyền trưởng để có thể đưa con thuyền của mình đi đúng hướng, cập đúng bến.Vậy nên hãy thật cẩn thận, tinh tế khi chọn sách truyện dịch thật sự bổ ích, các bạn nhé!

ĐOAN LY (Theo Tuổi Trẻ)