Truyện ngắn 'Người đàn bà cung Xử nữ' của Nguyễn Thị Thu Hiền

Nàng buông mình ngồi xuống bậc thềm nhà, giơ chân hất mạnh chiếc dép cho nó bay ra xa, và để bàn chân mảnh khảnh, mịn hồng của mình chạm xuống mặt sân còn vương chút hơi lạnh của ban đêm. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cơn buồn ngủ dường như cũng tan biến mất. Bé Nhím đang chạy nhảy tung tăng trên sân, khuôn mặt đầy vẻ háo hức và sung sướng. Sẽ chẳng đời nào nàng dậy sớm như thế vào ngày nghỉ. Mà chẳng cứ ngày nghỉ, dạo này nàng thường dậy muộn và luôn cố ngủ vùi mỗi khi có thể. Ngủ để lãng quên đi những nỗi đau đang đè nặng trong trái tim mình. Nhưng đêm qua, trước khi đi ngủ, bé Nhím cứ nằng nặc bắt nàng phải đồng ý dậy sớm cùng bé để ngắm mặt trời lên. Nhím bảo, mấy hôm trước bé được nghe đọc một bài báo nói về những lời khuyên của cha, trong đó có một lời khuyên là ít nhất một năm một lần hãy ngắm mặt trời lên. Khi nhắc đến từ “cha”, thấy nó buồn buồn nên nàng vội vàng đồng ý. Và thế là mới có buổi sáng này...



Bé Nhím đang nhảy lò cò trên sân, thỉnh thoảng lại quay nhìn nàng toét miệng cười. Nhím là cháu gọi nàng bằng dì. Bé giống chị Hân như đúc, cả nụ cười sáng bừng kia nữa, nụ cười đã đốt cháy biết bao ánh nhìn của đàn ông. Nàng và chị Hân từng là niềm tự hào và hãnh diện của bố mẹ nàng. Xinh đẹp, thông minh. Nhưng đa cảm. Chính cái tính thiên di đó từ mẹ nàng đã luôn khiến bµ phải lo lắng. Và quả vậy. Chị Hân sau khi tốt nghiệp đại học đã ở lại cái thành phố hào hoa và náo nhiệt ấy mà không chịu về. Chị ở lại vì ở đó có mối tình đầu sâu nặng. Sâu nặng đến nỗi đã bao lần bố mẹ bảo chị về, lên tận nơi năn nỉ mà chị vẫn không chịu về theo. Sâu nặng bởi vì muốn có được người đàn ông đó cho mình, chị đã cố tình có con với anh ta. Nhưng ngay cả điều đó cũng không giúp chị có được người đàn ông ấy làm của riêng. Vì anh ta còn có một gia đình, có vợ con. Anh ta không thể ruồng bỏ họ để đến với chị được. Đau khổ khôn xiết, chị Hân ôm bé Nhím trở lại cái thành phố buồn hiu này. Cha mẹ nàng đau lòng và xấu hổ vì có một đứa con gái như thế tuy chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt chị. Họ âm thầm đau khổ nhìn đứa con xinh đẹp nhất của mình vấp ngã, âm thầm xấu hổ trước những người mà trước đây họ đã không giấu diếm niềm tự hào vì có được những cô con gái tuyệt vời. Không chịu được nỗi thất vọng sâu sắc và âm thầm ấy cña bè mÑ, chị Hân đã xin chuyển công tác vào phương Nam xa xôi, tạm gửi bé Nhím cho ông bà, ®îi khi nào ổn định sẽ đón bé vào…



Và cha mẹ nàng, sau nỗi thất vọng về cô con gái cả, lại dồn hết niềm hi vọng vào nàng. Tuy không xinh đẹp bằng chị Hân nhưng dường như nàng tỉnh táo hơn chị. Đấy là cha mẹ nàng nghĩ vậy... Còn nàng, nàng cũng ước sao mình có đủ nghị lực và sự tỉnh táo để dứt bỏ mối tình rồ dại với Duy. Mối tình đã làm nàng u mê đến đáng thương. Nàng đã chứng kiến biết bao đau khổ và dằn vặt của chị Hân lúc nàng ra Hà Nội học và ở cùng với chị. Và nàng đã tự nhủ thầm, nàng sẽ không bao giờ giống chị để phải đau đớn khốn cùng đến như thế. Nhưng định mệnh oan nghiệt đã đưa đẩy nàng và chị Hân trở thành những kẻ cùng hội cùng thuyền. Nàng lại giẫm vào vết xe đổ của chị Hân, lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Duy đẹp trai, giỏi giang và thành đạt. Anh cũng là sếp của công ty là đối tác của công ty nàng. Nàng gặp anh trong một lần cùng sếp sang công ty Duy đàm phán làm ăn. Sự thông minh, khéo léo, dịu dàng của nàng không chỉ giúp công ty nàng có được một vụ làm ăn tốt mà còn để lại trong lòng sếp công ty đối tác một thiện cảm không giấu diếm. Nàng quen Duy và yêu Duy từ đó. Dù Duy đã có vợ và một đứa con gái rất xinh. Nàng biết điều đó khi tình cờ gặp Duy đưa con gái đi học mẫu giáo, cũng là lúc nàng đưa bé Nhím đi học. Nàng âm thầm buồn khổ nhưng không sao dứt bỏ được tình cảm ấy. Mỗi khi Duy nhắn tin nàng lại không kiềm được lòng mình…



- Dì ơi! Có một tổ chim trên cây mơ này! Dì lại xem đi? – Bé Nhím líu lo gọi làm nàng bỗng sực tỉnh mà dứt khỏi nỗi buồn lại đã len lén trở lại tim nàng từ lúc nào.



- Đâu nào? Để dì xem nào?



Nàng lại gần chỗ bé Nhím chỉ và ngước mắt nhìn lên. Đúng là có một tổ chim thật, nhỏ thế chắc là tổ chim sâu thôi. Nó ở thấp thế này, lại gần lối đi như thế chắc chỉ là tổ bỏ không, chắc không thể có một con chim nào ở đấy đâu. Vì bé Nhím thích quá nên nàng đã lấy xuống cho bé chơi. Vả lại nàng đinh ninh đó chỉ là một cái tổ bỏ không thôi. Không ngờ, khi nàng gỡ cái tổ ấy xuống và trao nó vào tay bé Nhím thì cả hai dì cháu đều thảng thốt vì nhìn thấy ba quả trứng bé xinh màu xanh nhạt nằm trong đó. Bất giác nàng thấy run nhói lên trong tim như vừa gây nên một tội ác. Bé Nhím cuống quýt lên hỏi nàng nên làm như thế nào. Hai dì cháu quyết định buộc lại cái tổ vào chỗ cũ. Dù nàng không thể trả lời bé Nhím rằng làm thế liệu có ổn không, liệu con chim mẹ khi trở về có phát hiện ra đã có bàn tay của một kẻ xa lạ nào đó xâm phạm vào cái tổ của nó, phá vỡ sự bình yên của gia đình nó không. Giống cái thường rất nhạy cảm, nhất là khi bảo vệ tổ ấm đã trở thành một phản xạ bản năng của chúng. Khi thấy hơi người trên cái tổ xinh xinh của mình, nàng không dám chắc con chim mẹ sẽ không bỏ tổ mà đi và để lại ba quả trứng xanh nhạt đốm xám ở lại. Vậy chúng sẽ ra sao? Nàng chỉ vô tình thôi mà… Bé Nhím cũng buồn xịu đi, không buồn chạy nhảy tung tăng nữa, mà đến ngồi lặng yên bên nàng trên bậc thềm và chờ đợi. Con bé ngây thơ hỏi nàng, nếu con chim mẹ không trở về, hoặc trở về rồi lại bỏ tổ mà đi vì phát hiện ra nó không ở nguyên chỗ cũ, thì liệu bé có thể ấp và nuôi những quả trứng xinh xinh kia được không? Nàng mỉm cười buồn bã và giải thích cho con bé rằng bất cứ ai cũng không thể làm tốt hơn con chim mẹ trong việc nuôi nấng những quả trứng đó, ta chỉ có thể chờ xem con chim mẹ trở về sẽ xử sự như thế nào mà thôi. Nếu nó mà bỏ đi thì những quả trứng kia sẽ không bao giờ trở thành những chú chim con được… Nàng ôm Nhím vào lòng, vuốt mái tóc mềm óng của bé, khẽ nén tiếng thở dài. Con bé đa cảm y như mẹ và nàng, chỉ thế thôi mà mắt đã rơm rớm rồi…



Nàng và bé Nhím đợi suốt cả buổi sáng và trưa mà con chim mẹ không trở về. Không biết có phải nó mải đi kiếm ăn hay đã trở về lúc nào đó mà nàng và bé Nhím không để ý, phát hiện ra sự hối lỗi vụng về của dì cháu nàng nên lại đã ra đi? Nàng thấy lòng nôn nao, bất ổn. Trời oi nồng khiến nàng càng thấy lòng như có lửa, không yên tĩnh được một phút giây nào. Nghe dự báo thời tiết bảo đêm nay sẽ có bão về nên nàng càng cảm thấy lo lắng. Trước những cơn bão trời thường như ủ lửa, không một chút gió thoảng qua, khiến người rất khó chịu. Cứ thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía cái tổ chim, mong một tiếng lích chích, một chút rung rinh trên cành lá mà không thấy gì… Bé Nhím đợi mãi, chừng như đã mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng nàng. Thoảng nghe hình như con bé lắp bắp gì đó, như là nói chuyện với con chim mẹ vậy.



Chiều muộn, con chim mẹ mới mệt mỏi trở về. Không rõ nó có biết sự thay đổi ở trong tổ của mình không, hoặc nó có biết nhưng lại coi như không, vì không thể bỏ rơi những đứa con của mình nên vẫn bất chấp nỗi sợ hãi mà ở lại? Nàng lại nghe thấy tiếng lích chích vui vui, và cành lá khẽ xao động theo sự xoay vần, ấp ủ của con chim mẹ. Cảm giác tội lỗi đã bớt đè nặng lên nàng. Nhưng trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên ổn. Có lẽ chỉ khi nào bầy chim đó ra ràng thì nàng mới hoàn toàn nhẹ lòng và thanh thản được… Bé Nhím thì khỏi nói, con bé cứ nhảy nhót líu lo khoe với bà, với ông về sự trở về của con chim mẹ.



Buổi tối, nàng và bé Nhím đang nô đùa với mấy chú chó bông ở trên giường và cười như bị cù thì chị Hân gọi điện về nói chuyện với con bé. Con bé vui lắm, cũng không quên khoe với mẹ về tổ chim kia. Chị Hân báo sắp về. Công việc của chị ở Sài Gòn giờ đã ổn định, lần này về chị sẽ đón bé đi theo, và còn một bất ngờ nữa dành cho mọi người, nhưng để đến hôm chị về thì mọi người sẽ biết. Nàng thấy một niềm vui khó giấu trong giọng chị. Lại là một người đàn ông nào đó chăng? Nàng đọc được trong mắt bố mẹ sự lo lắng và dò hỏi. Nhưng nàng cũng thắc mắc không kém gì, và cũng chẳng biết gì hơn. Nàng chỉ thầm cầu mong chị Hân sẽ gặp được hạnh phúc của mình, cũng là để bé Nhím bớt khổ thôi…



Bất chợt điện thoại của nàng réo vang. Là Duy. Nàng ngần ngại nhìn bố mẹ rồi ra sân nói chuyện. Giọng gấp gáp và đầy lo lắng, Duy bảo bé Nấm – con gái Duy – ốm quá. Nó sốt rất cao mà Duy chẳng biết làm như thế nào, không biết nhờ cậy ai, mong nàng đến nhanh xem thế nào… Lại như mọi lần gặp Duy, nàng lỉnh ra khỏi nhà, chỉ bảo bố mẹ là ra đường hóng gió một chút rồi quay xe đi ngay, không biết sau lưng bố mẹ nàng nhìn nhau buồn buồn.



Nàng phóng xe như bay đến nhà Duy. Nàng biết rõ nhà Duy nhưng nàng chưa bao giờ vào căn nhà ấy, đôi lần nàng đi qua vội vã, cũng không cả dám nhìn vào. Nàng sợ nhìn thấy cảnh hạnh phúc, êm đềm của nhà Duy. Điều đó sẽ làm cho trái tim nàng tan nát và không thể chịu đựng được. Tối nay là lần đầu tiên nàng đến đây. Căn nhà xinh đẹp có người đàn ông mà nàng khao khát. Nàng sẽ không bao giờ đặt chân lên bậc thềm này, bước qua cánh cửa này nếu Duy không khẩn khoản nhờ nàng đến vì bé Nấm. Vợ Duy đã biết về chuyện của Duy và nàng mới mấy hôm trước thôi. Cô ấy không tức giận, không gào thét mà ngấm ngầm đau khổ, bảo cần một thời gian để cả Duy và cô ấy suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của họ. Cô ấy về thăm bố mẹ một thời gian. Và cô ấy vừa đi sáng nay thì chiều nay, lúc đi học về, bé Nấm ốm. Bà giúp việc thì xin nghỉ vì ở quê có đám hiếu, đứa cháu lên đón lúc trưa. Duy cuống quýt không biết làm thế nào, bỏ cả cuộc chiêu đãi tối nay để ở nhà với con bé.



Duy mở cửa. Người đàn ông của nàng chưa bao giờ như thế cả. Quần áo xộc xệch, tóc rối bù, Duy nhìn nàng, mặt đầy đau khổ. Duy ôm choàng lấy nàng, không nói gì, nhưng nàng có thể nhận thấy sự đau đớn, nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an trong lòng anh. Nàng lặng yên một lúc cho Duy bớt căng thẳng rồi bảo Duy dẫn đến phòng con bé. Nấm sốt cao quá, cứ mê man gọi mẹ làm nàng xót xa trào nước mắt. Nàng lau mồ hôi, cởi bớt quần áo cho con bé rồi cho uống thuốc hạ sốt. Nàng ngồi bên cạnh giường, cầm tay con bé, rồi khe khẽ hát ru một bài hát mà bé Nhím nhà nàng rất thích, dù nàng không biết bé Nấm có thích không. Không biết là bao lâu nữa, khi hơi thở của con bé đã đều đều, cơn sốt dường như đã lui đi thì nàng chợt nhớ ra còn phải về nhà cho bé Nhím ngủ. Con bé không bao giờ chịu ngủ nếu không được gối đầu lên tay nàng. Đã đến lúc nàng phải về rồi…



Nàng bước ra khỏi phòng bé Nấm, đóng cửa lại, vừa xoay người thì đã thấy Duy kề bên. Khuôn mặt anh đã dịu đi những lo lắng. Anh muốn nàng ở lại. Nhưng nàng không thể. Nàng vùng chạy ra về, việc đó dường như còn khó hơn cả việc nàng phải từ bỏ cuộc sống của mình. Nàng đã từng khát khao được ở trong căn nhà ấy biết mấy, được ở bên Duy và bé Nấm mỗi ngày; nhưng mọi thứ ở đây đều in bóng dáng của vợ Duy. Nó nhắc nàng rằng nàng không thuộc về nơi này, rằng nàng đang xâm phạm vào chốn yên bình của người khác. Duy đứng lặng, thẫn thờ nhìn theo nàng hồi lâu rồi vào ngồi bên giường con gái, thức nhẵn đêm…



Ra đến đường, nàng phóng xe như bay về nhà, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chắc đã khá muộn rồi. Đường thưa thớt người đi lại. Vài đôi tình nhân như quên thời gian vẫn nán tình tự dưới những gốc cây già khiến nàng càng thêm buồn khổ. Trời bỗng lất phất vài giọt mưa, hay là nước mắt của chính nàng đang rơi? Rồi bỗng nhiên ở đâu gió bất chợt ào tới, điên cuồng gào thét trên những tán cây, những nóc nhà. Lá, bụi bay mù mịt khiến mắt nàng cay xè. Cơn bão đã về vào lúc nàng không ngờ nhất. Nàng không thể đi tiếp được nữa. Dừng xe ở ven đường và run rẩy nghe tiếng một vài mảnh tôn và tấm fibrô ximăng rơi loảng xoảng xuống đường. Một lúc sau, khi gió đã dịu đi thì từ đầu kia con phố, ngay trước mắt nàng, cơn mưa bỗng trút xuống ào ạt. Chỉ một loáng nàng đã chìm nghỉm trong cơn mưa xối xả. Điện thoại của nàng kêu vang lên trong túi xách, nhiều lần lắm nhưng nàng không còn nghe thấy gì nữa. Trong cơn mưa, bỗng nàng gào lên khóc, những tiếng khóc như được cắt xé ra từ trái tim nàng, khóc như bao giờ được khóc, khóc vì không còn phải kìm giữ nữa… Nàng cứ đứng đó, cho đến khi cơn mưa dịu đi, đã bớt nặng hạt và trên môi nàng không còn vị mặn nữa thì nàng mới về nhà.



Bé Nhím không đợi được nàng, đã ôm con gấu bông yêu quý ngủ mất rồi. Mẹ nàng ra mở cửa, trông thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì xót xa nhưng vờ như không thấy gì, lặng lẽ lấy quần áo khô cho nàng rồi đi về phòng. Nàng biết bố chưa ngủ nhưng có lẽ ông không muốn trông thấy nàng khổ sở như thế… Nàng chui vào chăn và cố ngủ vùi nhưng sao không thể. Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Chợt có tiếng tin nhắn, nàng mở ra thì đó là Duy, anh hỏi nàng đã về đến nhà chưa, anh rất lo cho nàng… Nàng nhắn lại bảo nàng không sao, nàng đã về đến nhà và đi ngủ rồi. Lúc sau nàng mới để ý trong điện thoại của nàng còn nhiều cuộc gọi nhỡ nữa, của Duy, của bố mẹ nàng, của Phan mà nàng đã không nghe trong cơn bão lốc của chính lòng mình. Phan là người bấy lâu vẫn theo đuổi nàng, vẫn luôn luôn xuất hiện ở bên mỗi lúc nàng khổ sở nhất nhưng nàng không yêu anh.



Sau tin nhắn của Duy, nàng không thể cố nằm ngủ được. Nàng đến ngồi trên bậc cửa sổ, ghé nhìn qua cửa kính về phía cây mơ, nơi có đàn chim làm tổ. Chợt nàng thấy lo thắt ngực. Không biết cái tổ chim mà nàng đã gỡ xuống rồi buộc lại sơ sài đó có đứng vững được trong cơn mưa bão vừa qua không? Nếu nó có thế nào thì làm sao nàng có thể bình yên được, nàng sẽ chẳng biết phải nói thế nào với bé Nhím cả. Sự lo lắng, nỗi buồn tê dại cứ đeo bám lấy nàng, khiến nàng cứ ngồi đó, bất động hồi lâu, nhìn trân trân vào màn đêm đen đặc, cố tìm chỗ có tổ chim mà chẳng thấy gì cả. Đôi mắt nàng căng buốt tưởng rách toạc máu. Nàng tưởng như mình thấy con chim mẹ ướt sũng, run rẩy cố ủ ấp những quả trứng non trong cái tổ đang chao đảo, rung lắc dữ dội vì gió bão. Và khi gió bão qua đi, trong màn mưa lắc rắc, nó mệt mỏi thiếp ngủ trong nỗi cô đơn và sợ hãi tột cùng. Bất giác, nàng thấy má mình nhòa ướt, rát bỏng như gặp một vết thương hở miệng, sâu hoác...



Giờ thì nàng đã rời cái cửa sổ ấy và đến ngồi bên máy tính. Muộn thế chắc không có ai online, nàng cũng toàn để nick ẩn mà thôi. Không ngờ nàng thấy một cô bạn thân vẫn đang lang thang trên mạng. Cô ấy cũng giống nàng, 30 tuổi và vẫn một mình. Cô ấy bảo nàng rằng chắc cô ấy sẽ ở mãi một mình nếu không lấy được người mình yêu. Nàng bảo nàng cũng vậy, nhưng nàng sẽ kiếm một đứa con. Bạn nàng bảo, con nuôi à. Nàng bảo, đẻ được thì sao phải nuôi con nuôi, tự đẻ lấy mà nuôi chứ. Bạn nàng bảo nàng dũng cảm, cô ấy không dám thế, sợ dư luận xã hội. Nàng bảo nàng chẳng sợ ai cả, nàng dám làm tất cả, có sợ chăng chỉ là sợ làm bố mẹ nàng đau lòng thêm thôi, chị Hân đã thế rồi… Nàng chợt nhớ một lần lên mạng xem số mệnh. Khi đọc bài viết về những người đàn bà cung Xử nữ, nàng đã thoáng chột dạ. Sao lại giống nàng đến thế. Cả mẹ nàng, chị Hân, nàng, và đến bé Nhím cũng đều thuộc cung Xử nữ. Cung của những người đàn bà dịu dàng, thông minh và ưa thích sự hoàn hảo, thích phán xét người khác nhưng ghét người khác phán xét mình. Và là những người đàn bà thà có con ngoài giá thú với người mình yêu, còn hơn lấy người mà mình không yêu. Khi đọc đến đấy, nàng đã thoáng rùng mình, vì nó nói đúng những ý nghĩ sâu thẳm trong lòng nàng, ý định của nàng, khát vọng của nàng, sự khốn khổ của nàng. Đã một lần nàng nói ra ý nghĩ ấy với một cô bạn thân khác của nàng. Cô ấy nhìn nàng lạ lùng rồi bảo nàng điên, đừng có rồ dại thế, nàng đẹp, thông minh, tội gì phải phí đời mình như thế. Thiên hạ thiếu gì người tốt để lấy làm chồng, Phan chẳng hạn, đâu đến nỗi nào, sao cứ cố nắm giữ những thứ không thuộc về mình như thế cho khổ chứ. Nàng chột dạ. Mối tình đa đoan với Duy bấy lâu nay nàng vẫn giấu kín không nói với ai. Nàng cứ tưởng không ai biết, chỉ mình nàng ấp ủ thôi, nhưng hóa ra không phải như thế, hình như những người thân xung quanh nàng đều biết cả, nhưng họ tránh không nói ra, không đụng đến vì sợ nàng buồn thôi. Nàng cố tỏ ra bình thản và chua chát bảo, nếu ai cũng tốt thì có mà lấy cả thiên hạ làm chồng cũng chẳng đủ. Sao Huân tốt mà bạn không lấy, lại đi lấy lão chồng hiện giờ làm gì? Cô bạn chẳng biết nói gì nữa, chỉ nhìn nàng như thể đã hết thuốc chữa và khẽ thở dài. Nàng ra về và đau khổ nghĩ, có lẽ không thể nói về những nỗi đau đớn trong lòng mình với những người đang hạnh phúc được, nói cách nào họ cũng không thể hiểu được đâu…



Nàng chợt nhớ đến cái blog mà nàng đã bỏ bẵng bấy lâu. Cái blog mà trong đó tràn ngập suốt các entry là tình yêu thống khổ mà nàng dành cho Duy, là nỗi tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi luôn đeo bám, bủa vây lấy nàng hằng đêm. Cái blog mà nàng để ở chế độ just me, nàng chưa bao giờ public nó cho bè bạn hay một người xa lạ nào đó đọc. Nó chỉ là của riêng nàng, một mình nàng mà thôi, không thể san sẻ, giãi bày cùng ai được. Yahoo! 360 đã báo tử cho việc đóng cửa các blog và gửi mail yêu cầu các blogger hãy chuyển nhà. Nàng đón nhận thông tin đó một cách hờ hững. Nàng đã quyết định để cho cái blog về Duy vùi chôn theo cái chết của dịch vụ đó, vùi chôn mãi mãi như tình yêu của nàng dành cho anh. Nàng đã quyết định như thế nên lặng lẽ out khỏi mạng khi nick của cô bạn thân vẫn sáng. Cô ấy không thuộc cung Xử nữ, nàng tin cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình… Nàng cuộn tròn trong chăn, vùi mình vào giấc ngủ nhưng thấy đầu nóng ran lên, trần nhà quay cuồng như có bão, nàng như mê đi trong cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản khi ngỡ tưởng mình là một bông hoa bồ công anh đang xoáy vòng theo cơn gió về phía mặt trời chói lòa, rực rỡ…



Nàng ốm mất gần một tuần. Nghỉ cả làm, điện thoại cũng tắt. Nàng không muốn nghe, không muốn trả lời bất cứ ai. Suốt ngày nàng nhìn ra cửa sổ, nơi có tổ chim nhỏ. Con chim mẹ dạo này ít đi kiếm ăn, chỉ khi nào khát quá mới ra khỏi tổ, nó say sưa ấp những quả trứng xanh nhạt với sự kiên nhẫn vô hạn. Bé Nhím đi học thì thôi, về đến nhà cứ quanh quẩn bên nàng suốt, líu lo như một chú chim non, kể chuyện trường, chuyện lớp, tổ chim, mẹ Hân…



Cuối tuần, mẹ bé Nhím về. Đi cùng với chị Hân là một người đàn ông dáng vẻ đàng hoàng, tử tế. Anh là bạn học cũ của chị Hân, giờ cũng đang làm ở Sài Gòn. Ngày trước cũng có đôi lần anh đến nhà chơi. Bé Nhím đã rất thích vì anh hóm hỉnh và khéo tay, nghĩ ra nhiều trò lạ để chơi cùng bé. Gặp lại anh, bé có vẻ vui mừng và gần gũi. Bố mẹ nàng vẫn lặng lẽ như xưa, nhưng trong đôi mắt đã bớt vẻ lo buồn. Nàng cũng mừng cho chị.

Khi nàng ra sân, mới hay những quả trứng chim sâu đã nở, những tiếng ríu rít đòi ăn khiến nàng tự dưng mỉm cười nhẹ nhõm. Nàng bật điện thoại lên, thấy tin nhắn của Duy từ sáng, và rất nhiều, rất nhiều những cuộc gọi nhỡ từ mấy hôm trước. Duy lo lắng cho nàng, giận dỗi nàng, xin lỗi nàng vì Duy không thể làm gì cho nàng hơn được . Mẹ bé Nấm đã trở về, vì con bé cần có mẹ. Và vì cô ấy quá yêu con, đứa con đã được sinh ra từ tình yêu đầu của họ, nên cũng không muốn rời bỏ ngôi nhà của mình, người đàn ông của mình. Duy cũng không thể rời bỏ tổ ấm của mình được, mong nàng quên anh đi…



Tối hôm ấy, như vô thức, nàng đi qua nhà Duy. Xuyên qua những tán lá, qua cửa kính là cảnh gia đình hạnh phúc của Duy, họ đang ăn cơm, bé Nấm đã khỏi ốm, đang nũng nịu bắt bố mẹ gắp thức ăn cho nhau. Duy âu yếm nhìn con cười vui sướng. Nàng chưa từng nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt Duy bao giờ, dù là ở cạnh nàng đi nữa…



Nàng lang thang suốt buổi tối. Chỉ về nhà khi mi đã đẫm sương. Mẹ mở cửa, lúc nào cũng là mẹ, trách nàng có thân không biết lo. Nàng thẫn thờ bảo mẹ không phải lo, từ nay nàng sẽ phải tự biết lo và sống cho bản thân mình, sẽ không tự hủy hoại cuộc sống của mình nữa.



Nàng lên phòng và ngồi trên bậc cửa sổ, nhìn về phía tổ chim. Không gian im lặng quá, có lẽ chúng đã tựa gần nhau và ngủ thiếp đi rồi, trên cái tổ đang đung đưa như được gió ru ngủ giữa lưng chừng cành lá. Nàng nghĩ về mình, về những ngày tháng đã qua. Cứ nghĩ có thể khóc òa lên được, thế mà nàng lại không hề khóc, lại bình thản và lặng lẽ ngồi tựa bên cửa sổ tưởng như thời gian đã dừng lại ở đâu đó rất lâu rồi.



Bỗng nhiên có tin nhắn. Nàng hơi thoáng giật mình, nàng sợ là Duy. Nhưng không phải là Duy mà là Phan. Anh nhắc nàng đi ngủ sớm, đừng để đèn khuya thế, đừng ngồi mãi bên cửa sổ như thế… Bất giác nàng mỉm cười, hít thở thật sâu không khí đẫm sương của buổi đêm, thứ không khí đã bao lâu rồi nàng quên hít thở, khi ngực nàng luôn bị đè trĩu bởi bao âu lo, khốn khổ. Rời bỏ khung cửa sổ, rồi tắt đèn đi ngủ, cuộn tròn trong chăn, nàng chìm dần vào giấc ngủ, mơ hồ nghe như có tiếng xe nổ máy lao đi từ phía bên kia đường…



Tháng 7.2008 – 7.2009



(Theo hoinhavanvietnam.vn)