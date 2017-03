Từ mạng ảo, tìm bạn đọc đời thực

Vừa ra mắt 10 ngày, tập thơ Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt đã được đặt mua sạch 3.000 cuốn. Công ty Phương Đông vừa xin giấy phép in tái bản thêm 3.000 bản cho tập thơ này. Đại diện truyền thông một công ty sách cho biết: Thông thường, với tác phẩm thơ, nhu cầu thị trường chỉ tiêu thụ khoảng 500 bản nhưng vì chi phí in giữa 500 bản và 1.000 bản không chênh lệch nhiều nên các NXB thường in 1.000 bản. Tập thơ Đi qua thương nhớ được in 6.000 bản là một việc đáng chú ý.

Tiếp thị thơ qua Facebook

Đi qua thương nhớ tập hợp những bài thơ viết từ giữa năm 2007 đến nay lần lượt được Nguyễn Phong Việt đăng trên blog và Facebook. Trên Facebook, thơ của Nguyễn Phong Việt được bạn bè, độc giả yêu thích và chia sẻ trên trang cá nhân của họ. Trên Facebook có cả trang dành cho người hâm mộ thơ Phong Việt với cả ngàn thành viên. Chưa được phát hành, thơ của Phong Việt đã lan truyền đến nhiều bạn trẻ yêu thơ. Tác giả chia sẻ lý do mạnh dạn thuyết phục công ty sách in 3.000 bản thơ trong lần in đầu tiên “Khi đăng thơ trên Facebook, tôi nhận nhiều phản hồi tốt, nhiều lượt “like”. Tôi nghĩ bạn đọc đã thích đọc thơ trên mạng cũng sẽ thích cầm tập thơ đã đăng trên mạng, như một cách sưu tầm những bài thơ họ đã từng thích đọc, như một món quà dành tặng cho cảm xúc của những người đã và đang yêu”. Nhưng anh cũng bất ngờ với tốc độ bán chạy, chỉ vỏn vẹn trong 10 ngày sách đã được bán sạch. Người ta mua không chỉ một mà đến năm, bảy cuốn để tặng bạn bè, người thân. Bạn Võ Quốc đã “hứa” trên Facebook: “Mình sẽ mua ủng hộ bạn 10 cuốn để tặng những người mà mình cảm thấy đã từng đi qua thương nhớ với mình”. Độc giả Thảo Nguyên (Tân Phú) cho biết cô thường đọc những bài thơ của Phong Việt và thấy những bài thơ như tác giả viết cho bản thân mình. Thảo Nguyên cũng thường trích đăng những câu thơ cô yêu thích trên trang cá nhân và nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn bè có chung tâm trạng. “Vì vậy, tôi muốn mua nhiều tập thơ Đi qua thương nhớ như lưu giữ lại tâm trạng của bản thân và cũng tặng vài người bạn cùng chung tâm trạng như mình” - Thảo Nguyên cho biết.

Tác giả Nguyễn Phong Việt ký tặng sách Đi qua thương nhớ tại buổi ra mắt ở Hà Nội. Ảnh: Công ty Phương Đông

Mẫu số chung của tình yêu

Tác giả Phong Việt tiết lộ những gì anh viết trong thơ là từ cuộc tình của mình với những trải nghiệm đau đớn, ám ảnh, ray rứt có thật. Anh cũng đã đi qua được quãng thời gian thương nhớ đó, anh cũng chia sẻ lại bằng các bài thơ và do những cảm xúc đó là rất thật nên nhận được đồng cảm của nhiều bạn đọc.

Phía người đọc cũng khẳng định yêu thích thơ Phong Việt ở những tâm tình anh gửi gắm trong thơ. Nhà thơ Ngô Thị Hạnh nhận xét thơ Phong Việt có chất giọng duyên dáng, dễ thương và gợi cảm và có đầy đủ các cung bậc của tình yêu nên phù hợp với những người đang yêu. Rất nhiều bạn đọc đã bình luận rằng họ thấy bóng dáng của họ trong thơ anh. Có người viết: “Sao anh viết như đang đi guốc trong bụng tụi con gái vậy?”. Phương Linh, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Thơ Phong Việt không có một quy luật, quy tắc nào cả. Dường như đó là những câu văn dài đầy chất thơ và đầy tính triết lý. Tôi thích các triết lý tình yêu trong thơ của Phong Việt. Ví dụ như câu: Nếu không muốn đi hết con đường, thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin. Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác. Tác giả thể hiện suy nghĩ, cá tính rất rõ ràng trong thơ”.

Nhà văn Dương Bình Nguyên là người đầu tiên bình thơ của Nguyễn Phong Việt trên trang cá nhân. Anh lý giải, mọi người đều có tâm sự, vết thương hoặc niềm hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu, trong cuộc sống nhưng họ không biết thể hiện thành lời hoặc giữ chặt trong lòng. Phong Việt đã nói giùm nỗi lòng của họ một cách cụ thể, rõ ràng. “Thơ của Phong Việt không lên gân, không nói những điều to tát, thơ của anh lời tâm tình thủ thỉ về tình yêu, con cái, gia đình nên chạm vào cảm xúc thật của người đọc. Nên người yêu thơ Phong Việt phần lớn là phụ nữ, những người đồng tuổi tác giả, cùng sống lối sống ở đô thị và cùng có những tâm trạng chung về tình yêu”, nhà văn Dương Bình Nguyên nhận xét.

Tác giả Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Tuy Hòa, Phú Yên. Thành viên Hội bút Vòm Me Xanh - báo Mực Tím. Biệt danh Me Quê. Hiện đang làm báo. Buổi ra mắt thơ Nguyễn Phong Việt tại TP.HCM sẽ diễn vào lúc 9 giờ ngày 12-1 tại Không gian Sáng tạo Trung Nguyên (số 6 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM). Trong buổi ra mắt, tác giả sẽ giao lưu, ký tặng và bán sách có chữ ký của tác giả. Đây là tín hiệu vui cho người làm thơ. Là một người làm báo, Phong Việt biết cách tiếp thị thơ của anh trên mạng và có được nhiều người hâm mộ. Thơ Phong Việt đăng rải rác trên mạng gần năm năm nên sự chờ đợi sách của bạn đọc yêu thích thơ là có thật. Đi qua thương nhớ là tiếng nói phù hợp với tiếng lòng của bạn đọc trẻ. Nhà thơ PHẠM SĨ SÁU, Trưởng phòng Truyền thông kiêm phụ trách bản quyền trong nước, NXB Trẻ Phong Việt đã nói ra được lời “trái tim”, nỗi khắc khoải nhớ mong, yêu thương, xúc cảm, hờn giận của tôi (và tôi nghĩ còn của biết bao nhiêu người khác nữa). Phong Việt đã “chạm vào trái tim” tôi bằng những câu thơ rất giản dị, mộc mạc nhưng da diết, nao lòng và ý nghĩa. Vũ Yến, nhà báo - một fan hâm mộ thơ Phong Việt

TRÀ GIANG