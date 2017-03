Tuần lễ sách McGraw Hill

McGraw Hill là nhà cung cấp hàng đầu về tài liệu tham khảo và xuất bản thương mại trong nhiều lĩnh vực y tế, kinh doanh, kỹ thuật...

Hơn 10.000 tựa sách được trưng bày bao gồm các đầu sách về kinh tế, tài chính, y khoa… Rất nhiều sách ngoại văn chuyên ngành của NXB McGraw Hill được ưa chuộng trên toàn thế giới có mặt dịp này: The Big Book of Marketing, Harrison’s Cardiovascular, Leadership the Barack Obama Way, The Zero Turnover Sale Force, Do you want to keep your customers forever, Principles Of Economics… Độc giả có thể lựa chọn các tựa sách mình yêu thích với giá ưu đãi giảm 10%-50%. Đặc biệt, cuốn sách kinh điển của giới y khoa, tựa đề Harrison’s Principles of Internal Medicine sẽ được giảm giá đến 20%.

HỒNG THƯƠNG