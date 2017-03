Văn học tuổi 20, những điều mới mẻ

Lần đầu tiên những tác phẩm dự thi được in thành sách trước khi có kết quả.

Như thế có phải những tác phẩm được chọn in là những tác phẩm đương nhiên lọt vào vòng chung kết, đương nhiên có giải? Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Những tác phẩm dự thi được chọn in vì hội đủ điều kiện theo tiêu chí của một tác phẩm có thể xuất bản phục vụ bạn đọc của NXB Trẻ. Có thể những tác phẩm này sẽ lọt vào vòng chung kết, sẽ đoạt giải thưởng hoặc không. Ban giám khảo mới là người có quyền quyết định tác phẩm nào đoạt giải. Sẽ có đến 30 tác phẩm dự thi được chọn in sách trước khi công bố kết quả. Những tác phẩm đoạt giải sau đó cũng sẽ được in sách”.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức - đại diện ban giám khảo phát biểu: “Việc được chọn in sách trước khi có kết quả cuộc thi là những thuận lợi chưa từng có của các bạn viết văn hôm nay so với thế hệ viết văn của tôi. Việc đưa tác phẩm dự thi đến với công chúng trước khi chấm sẽ là một kênh tham khảo cho ban giám khảo thêm một góc nhìn về tác phẩm qua con số phát hành. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là một áp lực cho ban giám khảo bởi có thể sẽ có những tác phẩm ban giám khảo thấy hay, giá trị mà sách bán được ít và ngược lại”.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần V còn có khả năng được chuyển thể thành phim. NXB Trẻ đã ký kết hợp tác về bản quyền với kênh truyền hình Today Tivi để chuyển thể một số tác phẩm dự thi thành phim truyền hình dài tập, nối dài kênh đưa tác phẩm, tác giả đến công chúng.

Trong năm tác phẩm được chọn in sách đầu tiên, có đến hai tác phẩm thuộc dòng văn học fantasy (văn học kỳ ảo) đang thịnh hành với nhiều tác phẩm best seller mà tiên phong và điển hình là bộ truyện Harry Potter. Dòng văn học này vốn được cho rằng nặng tính giải trí hơn là tính văn học. Thế nên đã có ý kiến băn khoăn liệu nên chấm chung tác phẩm văn học kỳ ảo với những tác phẩm văn chương tâm lý, hiện thực xã hội hay tách riêng giải ra?...

Đại diện NXB Trẻ đã cho rằng tuổi trẻ vốn năng động, sôi nổi, dễ dàng tiếp xúc, thích ứng với thế giới hiện đại. Thế nên cuộc thi chấp nhận tác phẩm thuộc bất kỳ thể loại văn học nào, nếu tác phẩm đó thể hiện được khát vọng, cuộc sống của tuổi trẻ. Sẽ không có việc tách riêng dòng văn học kỳ ảo ra để chấm.

Chính vì tinh thần rất trẻ như thế nên trong năm tác phẩm ra mắt công chúng đầu tiên này mới có được một Phạm Bá Diệp đang là sinh viên đã có một quyển truyện đầu tay dài tới 500 trang về thể loại văn học kỳ ảo mang tên Urem - Người đang mơ. Cũng như một tác phẩm “lạ” - dùng một đoàn tàu xuyên không gian, thời gian để viết về chiến tranh như truyện dài Hạt hòa bình của tác giả trẻ Minh Moon.

HÒA BÌNH