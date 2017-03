Văn học tuổi 20: Sẽ có tác phẩm sống lâu dài

Theo nhà văn Lê Văn Thảo, với giải thưởng văn học này, đa số tác giả đoạt giải đều trẻ, đó là điều thú vị. Nội dung tác phẩm nói lên tâm tư, nguyện vọng, số phận, suy nghĩ, khúc mắc của giới trẻ. Các tác giả đều mạnh dạn khám phá bút pháp, nội dung mới, họ đưa ra nhiều vấn đề hết sức mới.

Người trẻ viết về tuổi 20

. Ông có nhận định gì về các tác phẩm đoạt giải cuộc thi Văn học tuổi 20 năm nay?

+ Đề tài của các tác phẩm hết sức phong phú, đa dạng: trong rừng, ngoài biển, giảng đường, thậm chí có yếu tố nước ngoài…, không bó buộc trong không gian nào. Văn học cho lớp trẻ ngỡ như người ta chỉ nhìn thấy những vấn đề ở trường lớp nhưng không, tầm nhìn của người trẻ đã mở rộng hơn nhiều.

Một điều tôi hết sức tâm đắc trong các tác phẩm là biên độ giữa văn chương hư cấu và văn chương tư liệu rất gần nhau. Ví dụ trong cuốn Biển, chất tư liệu rất nhiều. Nếu tinh ý người đọc sẽ thấy tác giả chính là một trong các công nhân trên tàu viễn dương. Hay trong Cô con gái ngỗ ngược, tác giả đã viết về quê hương An Giang của mình. Tôi cũng là một người con của An Giang và khi đọc tác phẩm, tôi thấy hiện rõ lên vùng quê của mình với bản sắc của một “vùng đất dữ”. Thực tế các tỉnh Nam Bộ đều rất giống nhau nhưng viết sao để người đọc cảm thấy đây là An Giang chứ không phải một tỉnh, thành nào khác của miền Nam thì phải xích gần với văn chương tư liệu rất nhiều.

. Bạn đọc có thể hy vọng điều gì ở những cây bút mới này, thưa ông?

+ Có hy vọng rõ ràng nhất: Đây là một giải văn học có uy tín. Các tác giả trước đây đoạt giải đều thành danh. Riêng giải năm nay, hầu hết các cây bút còn trẻ, nội lực của các cây bút này còn nhiều. Tác giả còn có thể viết nhiều hơn nữa, họ sẽ có nhiều chuyện có thể khai thác viết tiếp.

Giải A ngang ngửa giải khuyến khích!

. Theo ông, liệu những tác giả trẻ này có thể thay đổi hay đem lại diện mạo mới cho văn học hiện nay?

+ Văn chương mỗi người một nét riêng. Mỗi tác giả góp thêm hương sắc vào một vườn hoa. Văn chương là một quá trình tiếp nối nhau chứ không thể nói nền văn học này thay đổi nền văn học khác, nó chỉ có thể làm phong phú thêm. Giải kỳ này là một đóng góp nhỏ cho nền văn học nước nhà. Và có ít nhất vài tác phẩm truyện dài, một số truyện ngắn trong các tập truyện sẽ đi vào văn đàn Việt Nam, người đọc có thể nhớ. Tôi tin rằng kỳ này một số tác phẩm có thể sống được lâu dài.

. Độ chênh giữa tác phẩm đoạt giải cao nhất và thấp nhất có nhiều không, thưa ông?

+ Các tác phẩm đều ngang ngửa, không chênh nhau nhiều. Điều này làm cho ban giám khảo cũng suy nghĩ, bàn tán rất dữ. Khi chọn tác phẩm A thì thấy tác phẩm B cũng không xê xích bao nhiêu. Cho nên giữa giải A và giải khuyến khích không chênh lệch bao nhiêu. Các tác giả viết để khoảng trống lớn cho người đọc tự suy ngẫm, không có chất chỉ giáo. Ban tổ chức cũng sẽ không có tổng kết gì, chỉ trình làng tác phẩm để độc giả có nhận xét và để thời gian thẩm định. Năm, mười, 20 năm sau có thể có nhận định khác.

. Xin cảm ơn ông rất nhiều.

Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần bốn do NXB Trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Các tác giả đoạt giải: Ðỗ Duy (Tạm trú), Hải Miên (Visa), Võ Diệu Thanh (Cô con gái ngỗ ngược), Hương Thị (Thuê bao quý khách), Nguyễn Thị Mạnh Hà (Giấc mơ bên gốc vú sữa), Thiên Di (Những giao diện ẩn), Nguyễn Thiên Ngân (Những chuyển điệu), Trương Anh Quốc (Biển), Mai Anh Tuấn (Giảng đường yêu dấu). Tại buổi lễ trao giải diễn ra vào hôm nay (5-9), ban tổ chức sẽ thông báo các giải thưởng cụ thể và phát hành bộ chín tác phẩm đoạt giải. _____________________________________________________ Với tôi, Văn học tuổi 20 đã mở ra một chặng đường mới. Như một tấm vé thông hành, giải thưởng giúp tôi được nhiều người biết đến, động viên và khích lệ tôi trên con đường sáng tác. Nó giúp tôi tự tin, mạnh mẽ hơn trong sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, giải thưởng cũng chỉ có tác dụng như một thứ hương hoa đến người sáng tác. Không cứ phải đoạt giải thì người ta sẽ trở thành nhà văn thực sự. Bởi vì đứng đầu trong một cuộc thi không phải là đứng đầu trong cuộc sống. Mỗi sáng tác của người viết luôn có một ban giám khảo khác, khó tính hơn và đòi hỏi cao hơn ban giám khảo của cuộc thi: Đó chính là người đọc. Và chinh phục ban giám khảo - độc giả này là quá trình lâu dài. Nhà văn TRẦN THỊ HỒNG HẠNH, giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần ba

