Vì sao Nobel Văn học 2016 được trao cho 1 nhạc sĩ?

Bob Dylan tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh năm 1941 và là một người Mỹ gốc Do thái, ông được trao cho giải thưởng danh giá này "vì đã tạo nên những biểu đạt đầy chất thơ trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của nước Mỹ” – theo lời tuyên bố của Viện Hàn lâm Thuỵ Điển.

Chia sẻ sau khi thông báo về giải thưởng, bà Sara Danius – thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thuỵ Điển nói: “Bob Dylan xứng đáng có được danh hiệu này, trong suốt 54 năm qua, ông hoạt động nghệ thuật miệt mài, tìm tòi và khám phá những giá trị nghệ thuật tạo nên những bản sắc mới. Ông ấy cũng là một nhà thơ vĩ đại trong nền văn học Anh ngữ”.

Nếu so sánh với quá khứ, Homer và Sappho đã viết nên những tác phẩm sử thi dùng để lắng nghe và trình diễn cùng với các nhạc cụ, nhưng đến ngày nay các tác phẩm của họ vẫn được đọc và thưởng thức như một tác phẩm văn học. Bob Dylan cũng vậy. Người ta có thể, và nên đọc những tác phẩm của ông” – bà Danius nhấn mạnh.

Bà Danius cũng chia sẻ thêm dành cho những người muốn hiểu hơn về lý do Bob Dylan chiến thắng, bà khuyên họ hãy nghe thử album Blonde on Blonde được xuất bản năm 1966 của ông: “Đây là một minh chứng cho việc ghép vần đặt cùng với nhịp, phách đầy tài tình của Bob Dylan, tôi từng là một người không phải fan của Bob, tôi thích David Bowie hơn, nhưng giờ đây tôi là một trong những người yêu mến Bob Dylan”

Chiến thắng của Bob Dylan gây bất ngờ cho giới chuyên môn cũng như người yêu văn chương trên toàn thế giới. Bởi mặc dù có tên trong những dự đoán nhiều năm nay, nhưng ông chưa bao giờ là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng sẽ dành giải thưởng. Bà Sara Danius cũng hy vọng rằng quyết định này sẽ không bị nhiều chỉ trích vì “mọi thứ cần phải có sự thay đổi”.

Năm 14 tuổi, Bob Dylan có được cho mình chiếc đàn guitar đầu tiên và ông tham gia vào nhóm nhạc rock and rolls tại trường trung học. Ông lấy tên Dylan theo tên của nhà thơ nổi tiếng Dylan Thomas, lấy cảm hứng âm nhạc từ Woody Guthrie, Bob Dylan bắt đầu với những bản nhạc đồng quê. Năm 1961, ông đến New York, đi diễn các tụ điểm, quán café tại Greenwich. Album đầu tay của ông được phát hành vào năm 1962.

Ngày nay nhạc sĩ, ca sĩ Dylan đã được xem là một tượng đài nghệ thuật có sức ảnh hưởng lớn đến âm nhạc đương đại và là đối tượng trích dẫn thường xuyên (trong các nghiên cứu, bài báo).

Sự nghiệp thu âm kéo dài tới hơn 50 năm của ông là sự trải nghiệm của rất nhiều phong cách truyền thống đa dạng của nước Mỹ, từ folk, blues cho tới nhạc rock and roll cũng như nhạc folk từ Anh, Scotland và Ireland, đôi lúc pha trộn với jazz và swing.

Kể từ năm 1994, Dylan đã cho phát hành 6 cuốn sách về những tác phẩm hội họa của mình và rất nhiều trong số chúng đã được trưng bày tại các triển lãm lớn nhỏ.

Trong vai trò nhạc sĩ, ông đã bán được ít nhất 100 triệu đĩa nhạc, điều này giúp ông trở thành một trong số những nghệ sĩ có số đĩa bán chạy nhất mọi thời đại, ngoài ra ông cũng đạt được vô số danh hiệu và giải thưởng, trong đó có thể kể tới Grammy, Quả cầu vàng và giải Oscar ông cũng được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng Rock and Roll, Đại sảnh Danh vọng âm nhạc Minnesota, Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ Nashville và Đại sảnh danh vọng nhạc sĩ.

Ông cũng từng sang Việt Nam trình diễn vào tháng 4/2011.

Về các tác phẩm âm nhạc, có thể kể đến những ca khúc bất hủ ông đã sáng tác, thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình: Blowin’ in the wind (nằm trong album The Freewheelin' Bob Dylan, phát hành năm 1963.

Bài hát nêu ra một loạt loạt câu hỏi đau đáu về thân phận con người trong cuộc sống mong manh, về hòa bình, chiến tranh và sự tự do), The times they are a-changin (ca khúc chủ đề cho album thứ ba của ông, phát hành năm 1964),…mỗi bài hát đều mang câu chuyện, quan điểm và nỗi lòng của riêng ông.

Knockin’ on Heaven’s door được xem là một ca khúc phản chiến nổi tiếng của Bob Dylan. Bài hát là sự miêu tả cảm giác một người sắp lìa khỏi cuộc đời. Hay như Forever young xuất hiện lần đầu tiên trong album Planet Waves phát hành năm 1974. Đây là năm Bob Dylan trở lại với âm nhạc sau 8 năm gián đoạn và không tham gia các tour diễn để toàn tâm toàn ý là người đàn ông của gia đình và là một người cha./.