Công ty Trí Việt - First News vừa cho ra mắt bộ sách bốn quyển Giữ chặt giấc mơ chữ, Gieo luống yêu thương, Dựng nghiệp từ sỏi đá và Xương rồng nở hoa từ cuộc thi “Viết nên điều kỳ diệu” do First News tổ chức.

Bộ sách gồm 34 câu chuyện kể có thật do chính các nhân vật tự thuật về cuộc đời gian khó, kém may mắn cùng những nỗ lực vươn lên vượt qua số phận của chính mình. Chính vì thế bộ sách chứa đựng những tâm hồn giàu sự trắc ẩn, những khát vọng, yêu thương, trăn trở hướng thiện, vươn lên giàu xúc động. HÒA BÌNH