Vĩnh biệt Anh Đức - một nhà văn nhân hậu

Nhà văn Anh Đức đã qua đời vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 21-8 tại TP.HCM, ở tuổi 79 do tuổi cao, sức yếu. Nhà văn tên thật là Bùi Đức Ái, sinh ngày 5-5-1935 tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông tham gia cách mạng từ sớm và có nhiều đề tài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam ca ngợi tình người, sự anh dũng của lực lượng kháng chiến. Trong đó, Hòn đất viết trong hai năm 1964 và 1965 về cuộc chiến đấu của dân và quân huyện Châu Thành, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) với nhiều nhân vật sống động, khắc họa tiêu biểu cuộc chiến tranh thời bấy giờ. Tác phẩm sau này còn được lấy làm kịch bản cho phim truyện Chị Sứ. Các tác phẩm Giấc mơ ông lão vườn chim, trích đoạn Hòn đất và trích đoạn Bức thư Cà Mau của ông từng được đưa vào giảng dạy ở chương trình văn học phổ thông. Truyện ngắn Một chuyện chép ở bệnh viện sáng tác năm 1958 của ông được lấy làm kịch bản cho phim truyện đặc sắc Chị Tư Hậu (1962). Ông đã được Nhà nước trao giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Tang lễ nhà văn được cử hành tại Hội liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3). Lễ động quan được tiến hành vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 24-8, sau đó đưa đi an táng ở Nghĩa trang TP.HCM. HOÀNG LAN