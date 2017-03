Xuân Quỳnh dạy tôi cách trở thành đàn bà

"Không bao giờ là cuối” Tuyển tập thơ Không bao giờ là cuối của nữ sĩ Xuân Quỳnh vừa được ra mắt với hai ấn bản tiếng Việt và tiếng Pháp. Bản tiếng Pháp do dịch giả Nguyễn Minh Phương biên dịch. Đây là tuyển tập thơ giới thiệu một cách đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp thi ca của nữ thi sĩ tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh, do NXB Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam ấn hành. Phần đầu của cuốn sách có tên gọi “Dẫu biết chắc rằng anh trở lại” - là những bài thơ tình đã từng khiến bao thế hệ bạn đọc say đắm, đặc biệt là mảng thơ viết tặng Lưu Quang Vũ, người mà chị yêu sâu sắc đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Phần hai của cuốn sách là những trăn trở, suy ngẫm của tác giả về “Những năm tháng không yên của đất nước và lòng người”. Phần cuối cùng của tuyển tập - “Bầu trời trong quả trứng” là một Xuân Quỳnh dí dỏm, thơ trẻ với những sáng tác cho thiếu thi. Cùng với những trang viết, trang thơ, cuốn sách còn giới thiệu đến người xem những bức họa của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, đặc biệt, phần thơ thiếu nhi còn có những bức minh họa của Lưu Quỳnh Thơ - con út của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh.