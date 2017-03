Xuất bản sách của cố tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo

Cố tổng biên tập tạp chí biếm họa của Pháp Stéphane Charbonnier - còn gọi là Charb - đã viết như vậy trong cuốn sách ông hoàn thành hai ngày trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra ngay tại tòa soạn tạp chíCharlia Hebdoở thủ đô Paris, Pháp.

Theo AP, cuốn sách dày 88 trang chỉ gồm chữ mà không có tranh biếm họa vừa được phát hành tại Pháp ngày 16-4 có tênLetter to tricksters of Islamophobia who are playing the game of racists(tạm dịch: Thư gửi những kẻ lường gạt về nỗi sợ đạo Hồi để chơi trò phân biệt chủng tộc).

Trong sách, ông Charbonnier đã nêu những lập luận bảo vệ tạp chí của mình, tờ báo đã bị chỉ trích vì việc đăng tải những bức biếm họa gây công kích về chân dung nhà tiên tri Muhammad trong nhiều năm trước vụ tấn công ngày 7-1.

Theo ông, mọi tôn giáo, trong đó có đạo Hồi, đều bình đẳng trên sân chơi hài hước ở Pháp và những bức biếm họa đã đăng củaCharlie Hebdokhông hề nhằm vào tất cả những người Hồi giáo.

Ông lo ngại cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc đang bị thay thế bằng cuộc chiến chống lại nỗi khiếp sợ đạo Hồi. Mà cuộc chiến đó,theo ông, có ý nghĩa bảo vệ đạo Hồi với tư cách một tôn giáo hơn là bảo vệ những người theo đạo Hồi với tư cách những công dân. Trong khi đó, những người theo đạo Hồi lại bị tấn công vì tôn giáo của họ.

Cũng trong cuốn sách, ông Charb buộc tội truyền thông đã tiếp tay cho việc phổ biến khái niệm “Islamophobia” (nỗi sợ đạo Hồi) khi mà bất cứ vụ việc chấn động nào nếu có từ “Islam” (đạo Hồi) trong tiêu đề bài viết thì đều giúp báo chí bán chạy hơn.

Cùng với đó, Charb cũng châm chọc các chính trị gia vẫn luôn nhìn ra những người Hồi giáo ở những nơi đáng lẽ cần phải thấy họ như những công dân bình thường, hoặc thậm chí lợi dụng cách nói “cử tri Hồi giáo” để giành được lá phiếu từ họ.