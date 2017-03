Vân Sơn mở nhà hát tại TP.HCM

"Từ lâu, tôi đã mong về một nhà hát được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để các nghệ sĩ trong và ngoài nước có nơi thể hiện tài năng, cống hiến những màn trình diễn chất lượng đến với công chúng yêu nghệ thuật tại quê nhà. Vì thế khi làm nhà hát này, Vân Sơn mong đây là nơi để chiều chiều khách du lịch hay bà con Việt kiều về thăm quê thưởng thức những chương trình biểu diễn mang tính truyền thống của Việt Nam. Và đây cũng là sân khấu để các anh em nghệ sĩ giao lưu", nghệ sĩ Vân Sơn chia sẻ.





Nghệ sĩ hài Vân Sơn (bìa trái) tại buổi ra mắt nhà hát The V Show

Có một thực trạng rất đáng lo ngại là hiện nay, ở TP. HCM có khá nhiều tụ điểm sân khấu, nhà hát, café kịch,… mở ra để phục vụ khán giả, nhưng rất ít nơi được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, âm thanh ánh sáng chuẩn để những nghệ sĩ có tài, có tâm có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Khá nhiều mặt bằng sân khấu xuống cấp, điều kiện trang thiết bị kỹ thuật hạn chế khiến nghệ sĩ nản lòng, công chúng quay lưng lại với nhà hát.

Danh hài Vân Sơn bộc bạch: “Đối với một người nghệ sĩ, khao khát và mong ước lớn nhất là được đứng trên sân khấu, mang những tác phẩm chất lượng đến những khán giả yêu mến mình đang ngồi phía dưới khán đài. Là một nghệ sĩ, hơn ai hết, tôi hiểu rằng nếu nghệ sĩ là cá thì sân khấu sẽ là nước. Cá phải gặp nước thì mới có thể thỏa sức vùng vẫy được. Do đó xây dựng một sân khấu chất lượng cũng chính là tạo điều kiện tốt nhất cho nghệ sĩ thể hiện hết tài năng của mình. Đó cũng chính là động lực khiến tôi quyết định đầu tư xây dựng, cải tạo phòng trà Nam Quang thành một nhà hát mới hiện đại - nơi các anh em nghệ sĩ trong và ngoài nước có thể cống hiến hết mình phục vụ khán giả”.

The V Show có sức chứa từ 400 - 500 khán giả và đây không chỉ phục vụ khán giả Việt. The V Show sẽ là nhà hát đầu tiên tại TP. HCM phục vụ khách du lịch nước ngoài.





The V Show sẽ là nhà hát đầu tiên tại TP. HCM phục vụ khách du lịch nước ngoài.

"Hiện nay, khách du lịch nước ngoài ở Việt Nam đang thiếu nơi giải trí vào ban đêm. Hầu hết họ chỉ biết vào các quán bar, club hoặc khám phá ẩm thực. Điều này lặp đi lặp lại sẽ gây nhàm chán đối với nhiều du khách. Do đó, tôi thấy cần thiết phải có một nhà hát có cơ sở hạ tầng vững chắc, những diễn viên chuyên nghiệp và chương trình được đầu tư bài bản trong thời gian dài để phục vụ du khách nước ngoài. Ban ngày họ có thể tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử… và ban đêm, nhà hát sẽ là một không gian mới lạ giúp du khách được giải trí và tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật đất nước Việt Nam”, Vân Sơn cho biết.

Danh hài cũng tiết lộ thêm trong sáu tháng tới nhà hát sẽ có chương trình định kỳ để có những chương trình phù hợp, phục vụ riêng khách du lịch nước ngoài. Phần nội dung chương trình định kỳ cho khách nước ngoài sẽ do đạo diễn Tất My Loan phụ trách, và chương trình dành cho khán giả trong nước sẽ do nhạc sĩ Lê Quang đảm nhiệm.

Với nhà hát này, nghệ sĩ Vân Sơn đã đánh dấu bước ngoặc mới trong sự nghiệp của mình sau 40 năm hoạt động nghệ thuật và 25 năm với vai trò nhà sản xuất, diễn viên hài kịch.