Vân Trang: "Nhiều cô muốn lấy người như Victor Vũ"

- Lần thứ ba hợp tác giữa Vân Trang với đạo diễn Victor Vũ có gì khác so với hai lần trước?

- Ở lần này, tôi xuất hiện trên phim trường nhiều hơn vì 80% cảnh quay có mặt tôi. Vai diễn lần này tôi đặt rất nhiều tâm huyết vì tôi đặc biệt yêu thích các bộ phim tâm lý ly kỳ hay kinh dị. Qua hai lần làm việc trước, Victor cũng đã hiểu tính cách, cách làm việc cũng như diễn xuất của tôi. Anh ấy biết nếu ép tôi làm nhiều việc một lúc quá thì sẽ không hiệu quả. Ví dụ bình thường tôi chỉ cần quay một đến hai lần cho mỗi cảnh là xong vì bao nhiêu tinh túy tôi đều dồn hết vào những lần đầu đó. Trước khi quay tôi chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Nếu ép quay tới 4-5 lần thì với người khác có thể OK, nhưng tôi sẽ bị “đơ” liền.

Vân Trang kiêu sa, lộng lẫy khi vào vai Ý Linh trong phim "Scandal". - Victor Vũ là người thế nào trên trường quay? - Thường thì anh Victor hay nổi nóng trên trường quay lắm nhưng lại không nổi nóng với diễn viên bao giờ. Hoặc là anh ấy có nổi nóng nhưng diễn viên không biết đâu vì anh ấy sẽ nói qua một người khác vì dù sao diễn viên cũng là bộ mặt chính được thể hiện trên màn ảnh. Victor không muốn tạo áp lực gì cho dàn diễn viên của anh ấy. - Chị chuẩn bị cho vai diễn Ý Linh thế nào?

- Tôi phải nghiên cứu nhiều lắm. Kịch bản vẽ nên nhiều mặt khác nhau của nhân vật. Khi cô ấy bị bùa ngải thì tôi phải tìm hiểu xem người bị bùa ngải thì như thế nào. Sau đó là tâm lý một người phụ nữ bị giật chồng thì ra sao. Rất nhiều kiểu tâm lý tôi chưa từng trải qua nên phải tham khảo ở nhiều nơi. Tôi xem cả những clip người ta gỡ bùa ngải trên Youtube. Có những hôm từ 11 giờ đêm tới 4-5 giờ sáng, tôi còn đi xem người bị nhập hồn thì như thế nào. Những cảm xúc giựt mắt, giựt cơ mặt tôi cũng phải học hỏi rất nhiều.

- Vân Trang nghĩ sao khi tình cờ “Scandal” lại ra mắt đúng vào thời điểm showbiz Việt đang ở trong tâm bão của nhiều vụ tai tiếng từ đầu năm tới giờ?

- Victor và các cộng sự viết kịch bản bộ phim này trước khi showbiz Việt xảy ra nhiều scandal như năm nay. Anh ấy viết theo trí tưởng tượng và dựa trên những gì người trong giới truyền tai nhau kể lại. Khi ý tưởng câu chuyện hình thành thì êkíp băn khoăn rằng liệu câu chuyện này có quá đen tối hay không, khán giả khi xem có nghĩ tiêu cực về giới showbiz hay không. Lúc kịch bản xong thì các scandal liên tiếp xảy ra và tôi đã nói với mọi người trong đoàn: "Ô, ở ngoài đời nó còn ghê hơn trong phim nữa". Nhà sản xuất quyết định giữ nguyên câu chuyện.

- Chị có hay theo dõi các scandal trên mặt báo bây giờ?

- Tôi hay lên báo đọc tin lắm. Có những lúc con người mình hơi trùng lại thì lên báo xem tin tức khiến tôi thấy hưng phấn hơn khi người này đi dự liên hoan phim này, người kia tham gia dự án phim nào sắp tới. Tôi chỉ hay xem tin tức chứ không đọc về các scandal. Nhưng các scandal lại xen kẽ cả vào tin tức nên thi thoảng tôi cũng có xem thử.

Vẻ đẹp của người đẹp 9X gốc Tiền Giang. Trong năm nay, Vân Trang gây ấn tượng ở cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ và hai bộ phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ - "Thiên mệnh anh hùng", "Scandal". Ảnh: Cúm.

- “Scandal” là một phim có không khí rùng rợn, căng thẳng nhưng trên trường quay Vân Trang có kỷ niệm nào vui vui không?

- Đó là khi đóng cảnh “nóng” với Khương Ngọc. Anh ấy hồi hộp hơn tôi khi đóng cảnh này. Hơn một tuần trước khi quay, anh ấy cứ lảm nhảm mãi "Sắp đóng cảnh nóng rồi làm sao đây? Trang ơi, em nói Victor đóng ít thôi, đừng làm nhiều quá". Lúc ấy có Victor và anh phó đạo diễn ở đó nghe được, Victor đùa với Khương Ngọc rằng "Quay hết chứ quay làm sao nữa". Thế là Khương Ngọc về nhà hăng say tập thể hình để lên cơ bắp. Anh ấy là một người có thể hình rất đẹp.

Khi quay cảnh đó, Victor muốn kéo chăn lên nhưng Khương Ngọc muốn kéo xuống để khoe cơ bụng. Mọi người trong đoàn xung quanh rất buồn cười. Khương Ngọc hài hước và quay với anh ấy tôi thấy rất thoải mái. Cảnh đó chỉ quay 2-3 lần là xong. Nhưng thời gian quay lại rất trớ trêu – 4 giờ sáng. Giờ đó thì cảnh “nóng” thành cảnh “lạnh” mất rồi (Cười lớn). Bản thân tôi nghĩ đó cũng chỉ nên gọi là cảnh “nực” thôi vì độ “nóng” rất vừa phải.

- Sau ba bộ phim, nhiều khán giả đã mặc định Vân Trang và Victor Vũ là một cặp đẹp của làng giải trí dù cả hai chưa hề tuyên bố điều gì. Chị nghĩ sao?

- (Cười) Tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến của khán giả.

- Victor Vũ có phải là mẫu người đàn ông lý tưởng của chị?

- Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà còn với bao người con gái khác. Victor là một người đàn ông thà không lập gia đình thì thôi chứ nếu cưới thì sẽ không bao giờ ly dị. Đương nhiên anh ấy sẽ luôn biết cách vun đắp cho hạnh phúc gia đình chứ không phải là lấy rồi nếu thiếu sự hòa hợp thì không ly dị mà sống trong đau khổ. Tôi nghĩ một người đàn ông như vậy thì ai cũng muốn lấy làm chồng.

Đạo diễn Victor Vũ và Vân Trang bị đồn có tình cảm nhưng cả hai chưa bao giờ lên tiếng khẳng định mối quan hệ của mình.

- Victor đang dự kiến làm Cô dâu đại chiến phần hai. Tôi thấy vui lắm và đã nói với cả êkíp là "Chắc tới phần này, mấy cô cũ không phải tham gia casting nữa phải không?". Casting phim của Victor cực khổ lắm. Anh ấy không bao giờ mời đích thân ai hết mà tất cả đều phải đi thi tuyển. Nhưng tôi nghĩ Cô dâu đại chiến 2 chắc sẽ vẫn là những diễn viên cũ thôi. Tôi cũng chuẩn bị tham gia một dự án phim truyền hình dài 40 tập về cảnh sát hình sự. Tôi sẽ vào vai một cô cảnh sát chìm. Tôi luôn thích một vai diễn cá tính, mạnh mẽ hơn là những vai hài.

- Vân Trang nổi tiếng là một diễn viên chăm chỉ nhận đóng phim cứ dự án này nối tiếp dự án kia. Vậy chị dành thời gian cho gia đình thế nào?

- Bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi đều trở về bên gia đình mình. Ba mẹ tôi trước ở Tiền Giang nhưng giờ đã chuyển đến Sài Gòn sống cùng tôi rồi. Tôi may mắn được ba mẹ hiểu và thông cảm cho công việc. Ngày rảnh rỗi thì tôi chả đi đâu hết, chỉ ở nhà đi ra, đi vào, tâm sự với ba mẹ, chơi với mấy chú cún cưng hoặc xem phim.

- Chị thích xem những thể loại phim nào?

- Tôi thích bộ phim Ác nhân (I Saw The Devil) của Hàn Quốc. Tôi thích xem phim kinh dị lắm. Phim Mỹ thì tôi thích loạt phim Final Destination, Saw. Phim nào càng máu me đầm đìa, càng biến thái tôi lại càng thích (cười lớn). Nói vui vậy chứ vì cuộc sống của mình khá bình thản nên đôi khi tôi muốn tìm một điểm nhấn nào hơi bốc đồng tí xíu. Khi đó tôi chọn cách xem những bộ phim cảm giác mạnh một chút vì nó không ảnh hưởng tới ai cả.

Theo Nguyên Minh (VNE)