Vân Trang tiết lộ về quãng thời gian kinh khủng nhất

Không quan tâm đến chuyện đố kỵ trong showbiz

- Còn rất trẻ và tham gia nhiều phim, từ Dù gió có thổi đến Scandal, có thể nói Vân Trang đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Ngoài sự may mắn, bạn đã phải nỗ lực và đánh đổi những gì?



Khi mới là sinh viên năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh Trang đã tham gia nhiều dự án phim. Trang cảm thấy may mắn đến với mình quá sớm nhưng thực sự Trang đã phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ Trang chỉ tập trung làm tốt 1 dự án nhưng khi còn đi học, cái gì mình cũng ôm đồm vì sợ cơ hội không đến nữa. Do vậy cùng một thời gian nhưng Trang làm rất nhiều thứ. Năm cuối trong trường, vừa tập tốt nghiệp trong trường, vừa tham gia các phim Dù gió có thổi, Gia đình phép thuật... Phải chạy liên tục 3 phim cùng lúc, chưa kể làm MC cho 1 chương trình ca nhạc của VTV9, nhiều ngày có khi Trang phải tới 5 nơi bằng xe máy, cứ chạy dưới trời nắng nóng như thế. Mà thời gian đó Trang không ngủ được nhiều, sáng sớm 5h đã ra khỏi nhà, tối còn diễn kịch. Đó thực sự là thời gian kinh khủng nhất. Nhiều khi Trang khóc với mẹ rất nhiều vì thấy quá cực khổ.



- Làm việc nhiều thế thì chắc cát sê rất cao?



- Đương nhiên là cát-sê không cao như bây giờ mà thấp hơn mức bình thường. Thực ra lúc đó mới vào nghề mình không biết chứ không phải biết thấp mà mình vẫn chấp nhận, thấy bao nhiêu đó vừa với sức lao động thì mình nhận. Nhưng Trang nghĩ cũng nhờ thời gian khổ cực đó mà được tham gia Lối sống sai lầm, một bộ phim đã mang đến cho Trang nhiều thứ.



- Giờ thì Trang đã là 1 diễn viên nổi tiếng nhưng khi còn là sinh viên, Trang có bị áp lực nhiều về việc khi tốt nghiệp làm thế nào để nổi tiếng và Trang có được cảnh báo trước về sự đố kỵ, cạnh tranh trong showbiz?



- Thực sự Trang không có thời gian để nghĩ nhiều về những điều đó vì công việc cứ nối nhau ập đến. Lúc ấy Trang quan niệm nếu không làm phim lúc này thì làm cái gì bây giờ? May mắn đã đến và Trang được làm những gì mình yêu thích. Trang cũng không để tâm nhiều đến showbiz, chuyện người ta đố kỵ với mình chắc chắn là có nhưng Trang không biết và cũng không muốn biết là ai. Biết làm gì để khó chịu và khó nghĩ. Nếu tự nhiên họ đố kỵ với mình thì những người đó không chỉ đố kỵ với Trang mà còn đố kỵ với nhiều người khác. Do vậy không cần phải tìm cách đối phó với họ vì những người bị họ đố kỵ sẽ làm việc đó. Tính Trang rất sợ làm mọi người mất lòng, thậm chí khi bị người thân giận, Giang cũng buồn cả ngày.



Vân Trang và Isacc trong buổi công chiếu "Gia đình Crood" phiên bản tiếng Việt.

- Xuất hiện với tần suất dày đặc trên màn ảnh, gần đây lại thấy Trang góp giọng trong Gia đình Crood, lần đầu tham gia lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình lớn của Hollywood có gì thú vị và thách thức không?



- Trước dự án này Trang có đi casting cho bộ phim Mèo đi hia nhưng không được chọn. Nên khi được mời đến casting cho The Croods Trang cũng hơi chần chừ vì thời gian đó công việc cũng đang rất nhiều nữa. Trang có trả lời là Em không đi cast đâu, vì cast chắc chắn không đậu. Xưa nay Trang không có duyên với việc casting lắm nên cũng không bao giờ dính tới casting quảng cáo. Nhưng sau khi mọi người ủng hộ và thuyết phục, Trang đã đi thử vai rồi được thông báo là đã đậu và được mời tới lồng cho trailer The Croods. Lúc đó Trang cũng mơ hồ lắm, không biết phải làm thế nào và nhân vật mình lồng tiếng ra sao. Trang tưởng tượng ra đủ thứ và cuối cùng đã hoàn thành công việc với sự hỗ trợ của các đạo diễn VN và Hollywood.



2 năm nữa sẽ lấy chồng

- Trang đóng cặp khá nhiều với Khương Ngọc, từ phim truyền hình đến phim điện ảnh, đến giờ cũng đã 5-7 phim, đã bao giờ Trang bị ai đó hiểu lầm về mối quan hệ với Khương Ngọc?



- Ngày xưa cũng có. Có lần sau khi nhận lời đóng với Khương Ngọc, ba mẹ Trang nói Hai đứa hợp với nhau lắm hay sao mà showbiz đông như vậy mà cứ đóng chung hoài. Nhưng thực ra ngoài đời Trang và anh Khương Ngọc chơi với nhau khá thân nên đóng phim cũng thoải mái.

Vân Trang và Khương Ngọc trong "Scandal".

- Khá kín tiếng, không scandal và hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng. Nhiều người tò mò về tin Trang và đạo diễn Victor Vũ có mối quan hệ đặc biệt, có phải không?



- Đã có nhiều báo đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Trang và Victor nhưng không ai khẳng định, cũng không ai phủ nhận cả. Vì Trang không muốn chia sẻ về chuyện tình cảm nên mọi người cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Đó là điều Trang rất trân trọng. Nên cứ để vậy đi vì Trang cũng không muốn chia sẻ về chuyện riêng tư.



- Nếu không thể tiết lộ đó là ai, vậy với Trang người đó có ý nghĩa đặc biệt?



- Nếu nói người yêu hiện tại của Trang thì có thể mường tượng thế này: ngày xưa Trang tâm sự với mẹ 100% thì giờ đây mẹ phải chấp nhận chia đôi, người đó 50, mẹ 50 (cười).



- Mẫu đàn ông lý tưởng của Trang là gì?



- Người đàn ông cần nhất phải ga-lăng. Thứ hai là người đó phải có đức, phải sống tốt, đừng tị nạnh, đừng sống độc ác.



- Vậy người hiện tại của Trang đã đáp ứng được cả hai tiêu chí này rồi chứ?



- Dạ. Và quan trọng nhất là người đó phải yêu mình, có vậy thì việc gì cũng có thể làm cho mình.



Vân Trang và đạo diễn Victor Vũ.

- Trang định khi nào lập gia đình? hay đang ở đỉnh cao thì nên tận dụng vì mình còn trẻ?



- Trang là người yêu mẹ, nên mẹ nói gì cũng nghe. Mẹ nói người phụ nữ có gia đình, có bạn bè, có sự nghiệp, có quan hệ xã hội này kia thì rút cuộc gia đình vẫn là quan trọng nhất. Mẹ nói phụ nữ lấy chồng đẹp nhất ở tuổi 25. Bây giờ Trang mới 23 nên có lẽ đến năm 25 tuổi sẽ tranh thủ lấy chồng. Ngày xưa Trang có mong muốn rất ngộ là sinh con sớm sớm để khi con gái lớn, hai mẹ con sẽ trông như hai chị em. Nhưng giờ thì hơi trễ rồi (cười).



- 25 tuổi còn quá sớm, nhất là khi sự nghiệp đang lên, dừng 1 thời gian để lo cho gia đình, Trang có sợ mình lỡ nhịp?



- Trang lại nghĩ nếu mình dừng lại 1 chút cũng có thể tạo đà cho mình tiến xa hơn trước. Người phụ nữ có gia đình không có nghĩa là chấm dứt sự nghiệp, quan trọng là mình có tài và có chịu làm việc hay không.

Theo Hoàng Vy (VNN)