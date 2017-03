Vân Trang - Vasil không “đạo” bài thi Bước nhảy hoàn vũ

Theo đó, Ban tổ chức BNHV đã làm việc với chuyên gia - biên đạo múa John Huy Trần, người được phân công hướng dẫn tiết mục của Vân Trang - Vasil.

Biên đạo múa John Huy Trần khẳng định anh chỉ đảm nhận việc dựng vũ hình nửa bài cuối trong tiết mục hip hop trên nền nhạc ca khúc The way I are. Sau đó, Vân Trang cùng bạn nhảy tự hoàn thiện tiết mục của mình dưới sự hướng dẫn của vũ công Vasil. Trong quá trình hoàn thành bài thi của mình, vì bản thân là một vũ công chuyên về dancesport, Vasil không có nhiều hiểu biết về hip hop, anh đã tham khảo một tiết mục trong cuộc thi “So You Think You Can Dance 2010” của Mỹ để tìm ý tưởng.

Tuy nhiên, nếu xem kỹ, khán giả sẽ thấy sự khác nhau nhất định trong hai bài nhảy, Vasil đã thêm thắt, sáng tạo hơn cho bài thi của cặp đôi của mình. Chính vì thế, theo Ban tổ chức BNHV, khẳng định rằng John Huy Trần là nguyên nhân gây ra vụ việc được cho là “đạo” bài thi của Vân Trang là không chính xác.

