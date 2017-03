"Vàng Anh" Minh Hương "lột xác" trong ngày trở lại

Hãy nghe Minh Hương chia sẻ và bật mí với độc giả.

Trưởng thành qua từng vai diễn

Dạo này có vẻ Minh Hương đang rất bận với các vai diễn?

- Vâng ! Sắp đến Tết rồi nên hầu như tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình và tôi cũng vậy. Tôi vừa kết thúc bộ phim dài 32 tập “Vệt nắng cuối trời” của đạo diễn Hoài Sơn. Mặc dù hơi vất vả một chút khi vừa phải đóng phim dài tập mà lịch học vẫn dày đặc nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì tham gia thế này tôi lại học hỏi được nhiều điều từ các cô chú và anh chị đi trước. Điều quan trọng nhất là tôi đã học được cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, cách cân bằng cuộc sống và tinh thần.

Sau “Nhật Ký Vàng Anh”, Hương khá “im hơi lặng tiếng”, vậy sự trở lại lần này sẽ có nhiều điều bất ngờ chứ?

- Sau "Nhật Ký Vàng Anh", tôi cần tập trung cho nhiều việc và dự định của mình. Tôi tạm dừng lại với điện ảnh để hoàn thành nốt lịch học và đi biểu diễn ở nước ngoài. Bây giờ mọi thứ đã khá ổn định, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn và trở lại với điện ảnh. Tôi rất muốn đem lại một luồng gió mới cho khán giả để khẳng định và xây dựng một hình ảnh Minh Hương đã trưởng thành.

Được biết Hương là người rất cẩn thận trong khâu chọn lựa kịch bản? Những kịch bản như thế nào sẽ hấp dẫn Hương?

- Tôi nghĩ việc lựa chọn kịch bản, vai diễn cho phù hợp với mình là rất quan trọng nên tôi thường hay nghiên cứu kịch bản rất kĩ để xem mình có thể đóng tốt không. Những kịch bản hay, có chiều sâu, phản ánh được cuộc sống và đề cao cái đẹp nhân văn không chỉ hấp dẫn riêng mình tôi mà tôi nghĩ diễn viên nào cũng muốn được tham gia đóng.

Phim "Vệt nắng cuối trời” mà Hương tham gia đóng thuộc thể loại phim sitcom. Nhưng dường như phim thuộc thể loại này chưa hấp dẫn và chưa được khán giả đón nhận lắm, Hương nghĩ sao?

- Đúng là thể loại phim sitcom khá mới so với ở Việt Nam. Thể loại này đòi hỏi rất cao về khâu kĩ thuật cũng như diễn xuất. Các nhà làm phim đang cố gắng đem đến cho khán giả sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Một số phim thuộc thể loại này vẫn đang được trình chiếu và tôi thấy cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Tôi tin rằng thể loại phim sitcom sẽ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Tái ngộ cùng Mạnh Quân trong bộ phim “Vệt nắng cuối trời”, Hương thấy người bạn diễn này có gì khác so với thời gian tham gia đóng "Nhật ký Vàng Anh"?

- Điều dễ nhận thấy nhất là khi Quân và tôi có cơ hội được diễn tiếp cùng nhau thì chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Không bỏ niềm đam mê âm nhạc

Hương có thể kể một số kỷ niệm khó quên của Hương với Mạnh Quân trong bộ phim mới này?

- Kỉ niệm thì nhiều lắm, kể không hết đâu. Nhưng tôi nhớ cảnh quay ở trường Đại học KHXH&NV, hôm đó chúng tôi đóng cảnh hai đứa đang đùa nhau. Quân chạy và tôi đuổi theo đúng lúc đó có một bạn sinh viên vô tình đi qua, Quân mất đà và bị ngã thật.

Bộ phim cũng đề cập tới giới trẻ, Hương có nghĩ nó cũng sẽ thành công và gây được sự chú ý như "Nhật ký Vàng Anh"?

- Bộ phim này không chỉ nói về giới trẻ mà đề cao các khía cạnh xã hội như tình thương yêu trong gia đình và tình cảm sâu sắc giữa con người với con người. Và sự khác biệt trong cách suy nghĩ, quan điểm sống giữa các thế hệ và cách để dung hòa những mối quan hệ đó sao phù hợp.

“Rubic tình yêu” cũng là một trong những bộ phim mới của Hương sẽ được chiếu trên sóng giờ vàng trong năm nay. Đây có phải là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của Minh Hương?

- “Rubic tình yêu” tôi tham gia vào vai nữ chính - vai Tâm. Phim dự định sẽ phát sóng trong năm nay nhưng do một số trục trặc nên chưa ra mắt khán giả được. Vai diễn này, tôi nhận được sự chỉ bảo tận tình của ekip làm phim và cố gắng đem lại một hình ảnh mới cho khán giả. Tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa là Vàng Anh 1 đã trưởng thành hơn.

Dành hết thời gian cho các vai diễn, Hương có phải tạm gác lại đam mê âm nhạc của mình không?

- Rất may mắn là ở Nhạc viện HN, tôi luôn được bạn bè và các thầy cô yêu mến và tạo điều kiện giúp đỡ nên tôi vẫn hoàn thành tốt việc học, sắp xếp hợp lý công việc. Vì thế tôi vẫn có thời gian để dành cho niềm đam mê của mình.

Hương có nghĩ mình may mắn khi là một diễn viên không chuyên nhưng lại rất có duyên với điện ảnh và luôn được tin tưởng giao vai chính?

- Tất nhiên ai cũng có sự may mắn của riêng mình nhưng tôi nghĩ may mắn cũng chỉ là một phần. May mắn có thể đem lại cơ hội nhưng biết nắm bắt cơ hội hay không là do sự cố gắng của chính bản thân mình. Tôi rất vui vì đã nhận được sự tín nhiệm của các đạo diễn và các hãng phim đã cho tôi cơ hội để thể hiện điều đó.

Chúc Hương ngày càng thành công!