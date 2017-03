Vất vả đem “nhạc kịch Broadway” đến Việt Nam

Câu chuyện về Annie get your gun Vở nhạc kịch Annie get your gun dựa trên nhân vật có thật là Annie Oakley và chồng bà là Frank Butler. Đây là một vở nhạc kịch tình yêu và hài hước. Annie là một tay súng thiện xạ đã gặp một đấu thủ sừng sỏ khác là tay súng Frank Butler. Hai nhà thiện xạ này được ông bầu Buffalo Bill mời đi biểu diễn khắp nước Mỹ và châu Âu. Trong chuyến đi đã diễn ra những cuộc đấu không khoan nhượng giữa hai tay súng và nhiều tình huống hài hước, lãng mạn. Sau nhiều lần giả thua, Frank đã chinh phục được trái tim Annie và họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Năm 1946, vở được công diễn lần đầu tiên trên sân khấu Broadway. Liên tiếp những năm 1947, 1966, 1967, 1999, 2000, 2004, 2006 vở được nhiều lần dựng lại, diễn khắp nước Mỹ và Úc.