Váy 'siêu ngắn' sẽ bị cấm ở Hàn Quốc

Mốt "khoe chân" đang ngày càng phố biến trong giới trẻ Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP



Theo Quỳnh Hoa (VNE)



Một điều luật liên quan tới phong cách ăn mặc của giới trẻ Hàn Quốc, với quy định về mức nộp phạt từ 50.000 won (tương đương 45 USD) cho chủ nhân của những bộ váy áo quá ngắn ở nơi công cộng, vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 22/3.Nghị định này được thông qua ngay trong cuộc họp đầu tiên của tân Tổng thống Park Geun-hye với nội các mới, nhằm thay đổi thói quen ăn mặc hở hang và "siêu ngắn" của một bộ phận thanh niên Hàn Quốc, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Seoul.Theo giới chức Hàn Quốc, cái gọi là "mốt không quần" đã trở thành một xu hướng thời trang ở nước này, khi mà các cô gái chỉ ra đường với một chiếc áo dáng dài hoặc váy siêu ngắn và để lộ đôi chân trần.Ngay sau khi quyết định này được đưa ra, nó đã bị một số người so sánh với những quy định nghiêm khắc dưới thời cố tổng thống Park Chung-hee, người đứng đầu Hàn Quốc từ năm 1963 tới năm 1979, đồng thời là cha ruột của tân Tổng thống Park Geun-hye. Trong những năm 70, phụ nữ Hàn Quốc không bao giờ được phép mặc những chiếc váy cách đầu gối 20 cm hoặc nhiều hơn.Không ít chính trị gia đối lập cũng bày tỏ thái độ bất bình trước những thay đổi của bà Park Chung-hee, cho rằng điều luật mới đã vi phạm quyền tự do cá nhân."Tại sao chính phủ lại phải can thiệp vào chuyện ăn mặc của người dân?", tờ Donga Ilbo dẫn lời ông Kim Ki-sik, thành viên đảng Dân chủ Thống nhất. "Chính phủ của bà Park Geun-hye đang đưa chúng ta trở về thời đại mà độ dài tóc và chiều dài váy đều không được vượt qua quy định", ông nói thêm.Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng người dân và các thành viên của đảng đối lập đang hiểu sai mục đích của chính phủ."Điều luật này nhằm vào những trường hợp ăn mặc hở hang và có các hành động không đứng đắn ở nơi công cộng", thanh tra Ko Jun-ho, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.Các phương tiện truyền thông cũng lên án việc đưa tin sai lệch, chỉ trích những chính trị gia như Kim vì đã phát biểu trong khi không thực sự hiểu về nội dung của điều luật. Cũng theo giới chức Seoul, họ đang nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về mục đích thực sự của những thay đổi.