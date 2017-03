Vẻ đẹp và giọng hát của cháu gái Lam Trường khiến Hà Hồ bật khóc

Tiêu Châu Như Quỳnh là gương mặt quen thuộc của các chương trình ca nhạc của truyền hình. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát Truyền hình. Đêm qua cô "đốt cháy" sân khấu bởi ca khúc I will survive. Giọng hát cuốn hút khiến bốn huấn luyện viên đều đồng loạt bấm nút.



Trước sự ưu ái này, Như Quỳnh xúc động đến rớt nước mắt và chia sẻ: “Đi hát nhiều năm nay nhưng không hiểu vì sao lại khóc nhiều như lúc này”. Ngay lúc đó Hồ Ngọc Hà thay cô trả lời: “Tôi hiểu vì sao bạn khóc và cảm nhận sự máu lửa của bạn. Bạn hát như đây là lần cuối cùng bạn đứng trên sân khấu”. Trước đó, Thu Minh cũng rời khỏi ghế xoay để lên an ủi Tiêu Châu Như Quỳnh.



Tiêu Châu Như Quỳnh khóc trên sân khấu khi được 4 huấn luyện viên ưu ái khen ngợi. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.



Hà Hồ nói thêm: “Tôi là người không giấu được cảm xúc của mình mặc dù biết rằng giây phút này lên tivi thì nó không đẹp. Nhưng tôi thà không đẹp để được sống thật với cảm xúc của mình còn hơn. Điều mà bạn làm được là đốt cháy sân khấu. Bạn khiến tôi trở thành khán giả chứ không phải là huấn luyện viên nữa”.



Thu Minh cũng thú nhận, cô bị bấn loạn và bị giằng xé vì trong đội có rất nhiều giọng ca nữ. Tuy nhiên, cô vẫn phải bấm chọn Tiêu Châu Như Quỳnh vì giọng hát quá giàu cảm xúc.Trong khi đó hai huấn luyện viên nam cũng thể hiện mong muốn có được nữ thí sinh.



Đàm Vĩnh Hưng nói: “Anh rất thích em, ước gì em thuộc về đội anh”. Còn Trần Lập cảm thấy bối rối: “Kể cả những người chuyên nghiệp nhất cũng phải rung động trước phần biểu diễn của em. Anh khâm phục vì em rất tập trung, bản lĩnh. Anh rất muốn được nâng cao tài năng của em”.Cuối cùng, những chia sẻ thật lòng của Hồ Ngọc Hà đã thắng thế. Cô có thêm giọng hát nữ Như Quỳnh về đội.



Nhiều chất giọng lạ và cá tính từng đoạt giải ở các cuộc thi hát chuyên nghiệp có mặt trong tập cuối của vòng thử giọng. Họ được bốn huấn luyện viên tranh giành quyết liệt.Đồng Lan - tác giả từng nhận giải Bài hát Việt tháng 6 - hát Lavie en rose với phong cách digan duyên dáng, lôi cuốn khán giả và huấn luyện viên.



Cô khiến cho Đàm Vĩnh Hưng nhảy lên vui sướng khi cô chọn về đội của anh. Nam ca sĩ nhận xét: “Em có biết là em hát rất hay không? Cả bốn vị huấn luyện viên đều chọn em. Anh muốn thuyết phục em vào đội anh”. Thu Minh tỏ ra ganh tỵ với sự quyến rũ và gợi cảm của Đồng Lan còn Hà Hồ thì khiêm nhường: “Bạn về tôi cũng được, về ai cũng được. Về ai hay không về ai cả thì bạn cũng thành công”.



Thiều Bảo Trang hát Rolling in the deep khiến Thu Minh và Hà Hồ rời khỏi ghế để nhảy. Cô là người đạt giải ca sĩ triển vọng của giải Sao Mai 2011. Vẻ đẹp và giọng hát của cô làm cho hai nam huấn luyện viên mê mẩn. “Em đẹp không kém gì các anh chị ở đây nhưng anh biết em còn nhiều khả năng khác nữa, anh rất muốn mời em vào đội”, Trần Lập nói.Hà Hồ lấy đôi chân dài là điểm tương đồng với nữ thí sinh để thuyết phục.



Cô cho rằng chính cô mới có thể "xử lý đôi chân dài đó trở nên duyên dáng trên sân khấu”. Thu Minh không chịu thua: "Tôi phải công nhận em sở hữu quá nhiều điểm tương đồng với chị Hà Hồ nhưng em cần tìm những gì mới hơn cho em .



Độ dài bên ngoài em tương xứng với Hà Hồ nhưng độ dài giọng hát em tương xứng với chị”. Tuy nhiên, Hà Hồ là người chiến thắng trong cuộc tranh giành này.Trong khi đó, Thanh Hằng cũng là gương mặt nổi bật trong chương trình "Sáng bừng sức sống". Cô hát ca khúc Fallin’ với độ luyến tinh tế và hoàn hảo. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ rằng, anh sẽ dành hết thời gian cho giọng hát này để nó tỏa sáng.



Dù có sự cạnh tranh từ huấn luyện viên Trần Lập, cuối cùng Mr. Đàm toại nguyện.Bùi Anh Tuấn khiến cho Hà Hồ phải nhờ cả Thu Minh nắm tay để giữ bình tĩnh khi nghe anh hát Nơi tình yêu bắt đầu. Anh chuyển tone nhạc và đẩy cao trào bài hát lên những nốt khiến cho Đàm Vĩnh Hưng kinh ngạc. Trước những lời dụ dỗ ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà nài nỉ: "Tôi không muốn tranh cãi, bạn phải quyết định bằng lý trí, đừng quyết định bằng con tim. Chị biết cách làm cho những thân hình mỏng manh trở nên quyến rũ ở trên sân khấu. Em về với đội Mr. Đàm, chị vẫn quyết định giúp đỡ em”. Và Hồ Ngọc Hà có được Anh Tuấn.





Từ trái sang: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hà Hồ, Trần Lập. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.



Theo Hoàng Dung (VNE)



Các huấn luyện viên tỏ ra hài hước và duyên dáng hơn so với các tập trước. Mr. Đàm nâng váy của Thu Minh ra vẻ "tạ lỗi" vì trót cùng Hà Hồ đứng về phía Trần Lập, công kích nữ ca sĩ trong cuộc tranh giành thí sinh Bảo Anh với ca khúc Safe and sound. Khi Thu Minh cho rằng, cô yêu sự trong sáng và thánh thiện của nữ thí sinh thì Hà Hồ phản pháo: “Sự mong manh của em với sự máu lửa của Trần Lập là rất hoàn hảo.Và Đàm Vĩnh Hưng bồi thêm: “Em mà vào đội Thu Minh thì cô ấy sẽ nuốt em mất vì thì cô ấy là một con cọp”.Thu Minh bấm ghế xoay của Hồ Ngọc Hà khi nghe Nguyên Long hát Beat it. Hà Hồ không bất bình mà còn thấy hài lòng: “Thu Minh không chỉ nhấn nút cho chị ấy mà còn nhấn cho cả tôi vì chị ấy đoán được tình cảm của tôi dành cho bạn. Chị ấy không những muốn bạn một lần mà muốn hai lận”.Thu Minh cũng nhiều lần rời khỏi ghế xoay đề bày tỏ tình cảm cùng thí sinh mà cô yêu mến.Cô ôm lấy Tiêu Châu Như Quỳnh khi thí sinh này khóc nức nở trên khấu hay bày tỏ sự tiếc nối khi không có được giọng ca Bảo Anh. Cô cầm tay thí sinh này trao cho Trần Lập và dặn dò: “Anh phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” và còn khẳng định là sẽ bảo vệ thí sinh này đến cùng.Kết thúc vòng thử giọng giấu mặt, bốn huấn luyện viên đã tìm ra đội thi đấu riêng với 14 chiến binh xuất sắc cho vòng Đối đầu.Ban tổ chức và các huấn luyện viên lần lượt bắt cặp cho các thí sinh trong mỗi đội. Mỗi đội sẽ có 7 cặp và tham gia biểu diễn đối kháng. Từng cặp thí sinh trong từng đội sẽ biểu diễn bài hát do huấn luyện viên chọn và cũng chính huấn luyện viên đó sẽ đưa ra quyết định giữ và loại thí sinh nào.Kết thúc vòng đối đầu, mỗi huấn luyện viên có 7 thí sinh.Tập đầu tiên vòng Đối đầu phát sóng lúc 21h15 ngày 19/8, trên VTV3.