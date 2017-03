Về việc Vịnh Hạ Long tạm thời bị đưa ra khỏi danh sách bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên thế giới

UNESCO lạnh nhạt với cách bầu chọn của NOW Theo từ điển Wikipedia, NOW (tên chính thức là New Seven Wonders Foundation) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận có trụ sở ở Thụy Sĩ, được thành lập năm 2001. Ngày 7-7-2007, tổ chức này làm sống lại 7 kỳ quan mới theo cách nếu trúng trên 100 triệu phiếu bầu chọn qua Internet hoặc qua điện thoại. Việc bình chọn do các chính phủ, các tổ chức du lịch cùng với người dân và mỗi tổ chức, cá nhân đều có thể bầu chọn nhiều lần nên cuộc bầu chọn này bị coi là “không mang tính khoa học”. Tổ chức này sống nhờ vào các khoản tài trợ tư nhân, bán sản phẩm và bản quyền truyền thông. New Seven Wonders Foundation cam kết đầu tư 50% thu nhập vào việc bảo tồn và tái thiết các kỳ quan được bầu chọn. Chương trình bầu chọn nhận được các phản ứng khác nhau. Một số nước chào hàng để được vào vòng bầu chọn rồi cố sức giành được nhiều phiếu bầu trong khi một số nước khác tẩy chay hoặc chỉ trích. Lúc đầu Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ủng hộ New Seven Wonders Foundation nhưng đến năm 2007 đã tỏ thái độ lạnh nhạt đối với cách bầu chọn này. B.Diệp