Trong ngày 10/9 vừa qua, các “Giám đốc quốc gia” – người đại diện và phát ngôn của thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 của các nước đã có dịp gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm cùng nhau. Thế nhưng phía Việt Nam, người được mời đảm nhận vai trò này là Á hậu Thiên Lý lại không có mặt tại Brazil để cổ vũ và trao đổi kinh nghiệm cho Hoàng My.

Theo thông tin từ phía công ty Hoàn vũ, đoàn Việt Nam sang Brazil chỉ có bà Lê Diễm Ly - đại diện công ty Hoàn vũ, bà Xuân Trang - hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt và đại diện trung tâm huấn luyện thể hình California Fitness & Yoga.

Một câu hỏi được đặt ra rằng, vì sao Á hậu Thiên Lý không có mặt tại Brazil để cổ vũ cho Hoàng My, trong khi năm 2009, cũng với vai trò Giám đốc quốc gia cô đã có mặt tại Nam Phi để cổ vũ cho Hoàng Yến? Liệu có phải Thiên Lý bận du học hay vừa lập gia đình nên không thu xếp được thời gian? Hay thông tin đồn thổi xoay quanh những vị trí của Thiên Lý là nhờ vào quyền lực của chồng khiến người đẹp mệt mỏi?

Trước sự thắc mắc của dư luận, phía công ty Hoàn vũ chưa đưa ra lời giải thích về sự vắng mặt của Giám đốc quốc gia Thiên Lý và hẹn sẽ trả lời sau vì người chịu trách nhiệm phát ngôn đang ở Brazil.

Dù không có sự xuất hiện của Thiên Lý nhưng phái đoàn Việt Nam cũng đã có cuộc gặp gỡ và động viên kịp thời, cổ vũ cho Hoàng My thêm tự tin bước vào đêm chung kết diễn ra vào 21 giờ ngày 12/9 (tức 8 giờ sáng ngày 13/9 theo giờ Việt Nam).





Về phía Hoàng My, được biết người đẹp gốc Đồng Nai vui khôn tả khi được gặp gỡ đoàn Việt Nam. Tiết lộ trong nhật ký, Hoàng My cho biết cô và 88 người đẹp tham gia cuộc thi này đã được nhận học bổng 20% từ trường New York Academy, trường đại học thuộc loại danh tiếng nhất thế giới.

Người thắng cuộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay sẽ được nhận học bổng 100% trong vòng một năm. “Tất cả 89 người chúng tôi đều được nhận học bổng, nhưng có lẽ điều đó mang ý nghĩa nhất với tôi hơn ai hết. Tôi như muốn nhảy lên vì nhận được món quà đó. Học bổng 100% trong một năm tại trường sẽ dành cho cô gái được trao vương miện đêm chung kết. Chuyến hành trình ngày càng thú vị! Tôi sẽ làm hết sức để có học bổng toàn phần đó”, Hoàng My chia sẻ.

Sau đêm thi sơ khảo vào ngày 8/9 vừa qua, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục tập dượt cho đêm chung kết được truyền hình trực tiếp từ Credicard Hall - thành phố Sao Paulo - Brazil trên kênh truyền hình NBC.

