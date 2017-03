Vì sao ngày 27-8 là “Ngày tem Việt Nam“?

Theo đó, “Ngày tem Việt Nam” nhằm mục đích tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị đóng góp của tem Bưu chính Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của Bưu chính Việt Nam nói riêng và của đất nước nói chung; đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào sưu tập và chơi tem trên toàn quốc.



Bộ tem đầu tiên do Bưu điện Việt Nam thiết kế , thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu

Được biết ngày 27-8-1946, nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2-9, Chính phủ đã ban hành Sắc lệnh số 172/SL cho phép Bưu điện Việt Nam phát hành một bộ tem bưu chính thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Sáng (1923-1988) thiết kế, gồm năm mẫu có cùng mẫu vẽ, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hồi đầu Cách mạng tháng Tám, với tiêu đề "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", thay màu (xanh lá mạ, đỏ, vàng, lam và tím) đổi giá thành năm tem, trong đó có hai tem có phụ thu cứu quốc.

Bộ tem này được in tại nhà in Việt Nam ấn thư cục và được phát hành vào ngày 2-9-1946. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện Việt Nam thiết kế, in ấn và phát hành, mở đầu cho nền tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam.