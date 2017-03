Victor Vũ - Đạo diễn bạc tỉ

Gần nhất là Cô dâu đại chiến 2 của Victor Vũ (vẫn đang chiếu rạp) trong mùa tết vừa qua đã thu về hơn 40 tỉ đồng; trước đó là Scandal với doanh thu 25 tỉ đồng, Thiên mệnh anh hùng 24 tỉ đồng, Cô dâu đại chiến hơn 37 tỉ đồng… Không chỉ là đạo diễn bạc tỉ, tại các giải thưởng điện ảnh trong nước gần đây như Liên hoan phim Việt Nam, Cánh diều… các giải thưởng cao nhất đều về tay Victor Vũ.

Năm năm miệt mài ở hậu trường

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, tốt nghiệp cử nhân sản xuất phim từ ĐH Loyola Marymount (Los Angeles, California, Mỹ), Victor Vũ bước vào con đường điện ảnh với bộ phim ngắn 20 phút mang tên Firecracker. Đây cũng là bộ phim đầu tay của anh có mặt ở một số liên hoan phim giành cho sinh viên tại Mỹ. Và ngay với Firecracker, Victor Vũ đã chiến thắng ở hạng mục Giải thưởng phim sinh viên ở Liên hoan phim Newport Beach năm 1998.







Đạo diễn Victor Vũ đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên, ca sĩ Tú Vi trong phim Quả tim máu. (Ảnh do đoàn làm phim cung cấp)

Những tưởng từ bộ phim ngắn đó Victor Vũ sẽ tiếp tục thành công với vai trò đạo diễn cho những phim ngắn hoặc phim điện ảnh khác nhưng “đời không như là mơ”. Anh đã tiếp tục con đường điện ảnh trong vai trò là người làm hiệu ứng hình ảnh cho phim trong suốt hơn năm năm. Đó cũng là thời gian mà Victor Vũ học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật làm phim với những phim: The 6th Day, Rat Race, The Mothman Prophecies… Và năm năm sau, anh tiếp tục trở lại điện ảnh với bộ phim First Morning (Buổi sáng đầu năm - 2003) trong ba vai trò: biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. First Morning tiếp tục mang về cho Victor Vũ giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất ở Liên hoan phim châu Á tại San Diego 2004.

Tuy nhiên, tên tuổi của Victor Vũ cũng như định hướng cho con đường sau này của anh lại được đánh dấu bằng bộ phim kinh dị Oan hồn (2004) ảnh hưởng từ truyện ma Liêu trai chí dị anh vẫn thường được nghe kể trong gia đình. Và đây cũng là bộ phim đậm chất làng quê Việt Nam nhất của đạo diễn ở cả yếu tố kinh dị. Bởi phim Oan hồn lẫn nhiều phim sau này có yếu tố kinh dị mà Victor Vũ làm không phải là dạng phim nhát ma khán giả mà là những câu chuyện mang tính xúc cảm tâm linh về những gì khán giả vẫn thường được nghe qua lời kể từ người này người khác.

Và trở về bật sáng tại Việt Nam

Sau Oan hồn, bỏ qua việc anh đạo diễn một tập trong sêri phim Thế giới huyền bí thì đến tận năm năm sau - năm 2009, Victor Vũ mới lại thực hiện bộ phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ. Bộ phim này cũng đánh dấu một gương mặt đạo diễn Việt kiều với thị trường điện ảnh trong nước.

Và kể từ ngày nhảy vào điện ảnh trong nước, Victor Vũ đã phá bỏ được những cột mốc “năm năm” để ngày càng nhiều phim của anh được thực hiện. Từ năm 2009 đến nay anh đã cho ra lò sáu phim điện ảnh: Giao lộ định mệnh, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal - Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến 2, Quả tim máu; chưa kể một số phim ngắn.

Trong đó bộ phim Giao lộ định mệnh là một cú vấp ngã lớn của Victor Vũ với giới chuyên môn và truyền thông trong nước khi dính nghi án đạo phim Shattered (đạo diễn Wolfgang Petersen). Tuy nhiên, sau cú vấp ngã này Victor Vũ đã im lặng làm việc chỉn chu để lấy lại lòng tin từ khán giả bằng những bộ phim với nhiều thể loại khác nhau từ hành động, hài, tâm lý và kinh dị.

Nhiều lý do để cái tên Victor Vũ kéo được khán giả đến rạp. Trong đó lý do quan trọng nhất: Với tên Victor Vũ, khán giả sẽ an tâm với một bộ phim Việt có đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Như với Scandal khán giả có thể từ vui buồn, hờn giận, ghê sợ lẫn đôi chút tò mò. Hay sau khi xem Thiên mệnh anh hùng, khán giả cũng có thể kỳ vọng điện ảnh Việt vẫn có những phim cổ trang, võ hiệp kỳ tình dựa trên bối cảnh lịch sử Việt.

Nhưng quan trọng không kém, với mặt bằng thị trường điện ảnh trong nước, những bộ phim của Victor Vũ phần nào đã xóa nhòa được ranh giới giữa dòng phim nghệ thuật và phim thương mại. Người trong nghề như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng thừa nhận “Scandal là một bước chuyển đáng ghi nhận khi có hài hước nhưng không hài nhảm quá lố và có cả yếu tố nghệ thuật”.

Và ngay với bản thân vị đạo diễn này thì khi có một ý tưởng, một kịch bản anh sẽ nghĩ làm sao để làm thành một bộ phim tốt nhất chứ không nghĩ đến doanh thu hay giải thưởng. Dù nói thế nhưng Victor Vũ tài ở chỗ phim của anh hầu như “gãi đúng chỗ ngứa” của khán giả và cũng thuyết phục được các hội đồng chấm giải phim. Vậy là Victor ung dung ngồi hưởng…

NAM THANH