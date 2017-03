Victoria Beckham bị fan "cuồng" quấy rối

Victoria Beckham (Ảnh: Reuters)

Nữ ca sĩ đã tận hưởng một buổi tối thư giãn bên bạn bè tại câu lạc bộ Harry's Bar, thuộc khu Mayfair (London). Người đẹp quyết định rời bữa tiệc và ra về vào lúc nửa đêm.



Khi Victoria bước về phía chiếc xe của mình, một người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt mặc áo sơ mi kẻ caro và đội một chiếc mũ có in dòng chữ “Toys Will Kill” chạy đến bên cô gào thét và đề nghị được chụp chung một kiểu ảnh. Anh này cũng không quên đem theo sổ để xin cô chữ kí. Tuy nhiên Victoria lịch sự từ chối và leo lên xe.



Khi tài xế nổ máy và bắt đầu cho xe lăn bánh, người đàn ông này bất ngờ lao mình về phía cánh cửa xe đang mở vào cố gắng leo vào bên trong.



Lúc đó bà xã của danh thủ bóng đá David Beckham đã vô cùng hốt hoảng. May là người đàn ông kia chưa kịp có hành động quá khích nào thì đã bị các vệ sĩ của Vic tóm gọn và tống cổ.