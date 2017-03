Video clip của ca sĩ Hàn bị cấm vì quá sexy

"Shake" là ca khúc chủ đề cho album đánh dấu sự trở lại của giọng ca gợi cảm 30 tuổi sau thời gian dài vắng bóng trong đời sống âm nhạc. Do vậy, Chae Yeon rất chăm chút cho video clip của bài hát này. Cô hợp tác cùng DJ Koo, người mix nhạc nổi tiếng xứ Hàn, để tạo nên những bản nhạc dance sôi động. Bối cảnh của "Shake" được thực hiện trong hộp đêm, với rất nhiều cảnh khoe da thịt, trai gái mơn trớn, hôn nhau.

Do vậy, cả ba "ông lớn" truyền hình SBS, KBS và MBC đều thống nhất "đóng mác" khiêu dâm cho sản phẩm này. Họ cho rằng video clip khiến các thiếu niên nghĩ rằng, chúng có thể đến các câu lạc bộ ban đêm, quan hệ tình dục với bất cứ người nào mình gặp, lăn lê bò toài trên các sofa, ghế ngồi ở đó suốt đêm và được phép sử dụng chất gây nghiện.

Phía Chae Yeon cũng đã có phản ứng trước lệnh cấm này. Công ty quản lý của cô là Medialine cho biết do đã đầu tư khá lớn cho video clip "Shake" cũng như album cùng tên, họ sẽ tiếp tục quảng bá sản phẩm này trên các kênh âm nhạc vì phần lời của bài hát không có vấn đề gì. Về phần hình ảnh, Medialine sẽ tìm cách biên tập lại cho phù hợp với sóng truyền hình. Công ty này cũng khẳng định "đây là việc khó vì thực sự Hàn Quốc chưa có 'chuẩn mực cụ thể' để phân biệt thế nào là 'dung tục' và thế nào là không".

"Thật là ngại, vì bản thân Chae Yeon vẫn mang hình ảnh ca sĩ sexy từ lâu nay. Do vậy, MV (music video) của cô ấy chắc chắn không lúc này thì lúc khác sẽ có nội dung không phù hợp với giới trẻ", đại diện công ty Medialine phát biểu hôm 19/5.

Chae Yeon bước chân vào làng ca nhạc từ năm 2003, với bản hit "Two of Us". Cô nổi tiếng với dòng nhạc dance, phong cách trình diễn sôi động, gợi cảm. Từ giữa năm 2007, nữ ca sĩ rời xa sân khấu, dành thời gian nghỉ ngơi và kinh doanh thời trang. "Shake" là album đầu tiên của cô trong vòng 2 năm nay.