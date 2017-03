Việt Anh: "Mình tôi chịu điều tiếng là đủ"

Tin mới nhất: Việt Anh và Lý Nhã Kỳ đang “mặn nồng” trên trường quay series 30 tập Nơi tình yêu bắt đầu. Đây là bộ phim đầu tiên của Việt Nam lấy chủ đề về hành trình phẫu thuật nụ cười - Operation Smile.

Tin “hot” nhất: Việt Anh nói nếu tiếp tục đóng cảnh nóng trong phim cùng Lý Nhã Kỳ, anh sẽ không còn căng thẳng nữa, vì đã có kinh nghiệm làm việc chung từ Gió nghịch mùa.

Diễn viên Việt Anh (ảnh: Kênh 14)

Sau những vai công tử hào hoa, lần này Việt Anh sẽ vào vai một luật sư trải qua thời thơ ấu trong cô nhi viện, buộc phải vươn lên trong cuộc sống. Nơi tình yêu bắt đầu cũng là bộ phim đầu tiên do công ty New Style của Việt Anh và N&S Picture phối hợp sản xuất do HTV đặt hàng. Anh cho biết tham vọng của mình không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, mà còn là một nhà sản xuất phim và doanh nhân thành đạt.

Tuổi thơ không giàu

- Nhìn các vai diễn của anh, người ta có cảm giác anh sinh ra và được bao bọc trong nhung lụa?

- Hoàn toàn ngược lại. Tôi có tuổi thơ rất chật vật. Những năm 1980, cả Hà Nội vất vả. Bố mẹ tôi làm công chức nhà nước. Cả gia đình sống chung với ông bà nội và hai người chú trong một căn hộ trên lầu bốn của khu tập thể Kim Liên.

Tôi có cảm giác hình như mọi đứa cháu nội, ngoại của bà đều được sinh ra ở căn nhà nhỏ xíu đó. Chúng tôi được dạy từ bé phải sống ngăn nắp và biết tiết kiệm từ dầu lửa đến điện nước. Những ly sữa của tụi nhỏ chúng tôi cũng được pha sao cho vừa đủ, không dư thừa và không phải khi nào cũng có sữa mà uống.

Khi tôi học cấp hai, mẹ bắt đầu làm việc cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống vật chất đỡ khó khăn hơn thì bố mẹ tôi lại chia tay nhau. Không có bố bên cạnh là một điều thiệt thòi cho mọi đứa con trai. Khi ấy tôi không hiểu rõ điều đó lắm. Thậm chí, bố vắng nhà tôi còn vui, vì mẹ đi làm suốt ngày nên hai anh em tôi tự quản.

Anh trai đi học rồi đi làm thêm. Tôi ở nhà một mình, học bài xong là chơi game, làm những trò mình thích. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy thiếu hụt điều gì đó. Lắm khi tôi cũng muốn hỏi bố những điều mình không biết hỏi ai, hỏi mẹ thì rất ngại. Tôi thấy nếu có bố ở bên cạnh tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Ngày đó, tôi cũng buồn và có khi còn trách bố. Về sau, khi anh em tôi đã lớn, có thể tự quyết định và làm được nhiều việc, tôi hiểu rằng bất cứ chuyện gì trong cuộc sống cũng có lý do riêng của nó. Và tôi không còn trách bố nữa. Tôi thấy sự xa cách của ông trong cuộc sống cũng là một cách tôi luyện để mình cứng cáp hơn.

- Quả là chật vật thật. Cảm giác thua thiệt có đeo bám anh trong những năm tháng ấy?

- Có. Lắm khi nhìn bạn bè có nhiều thứ tôi thấy mình cũng thiệt thòi. Thật ra chưa bao giờ tôi biết cảm giác của một gia đình êm ấm và đầy đủ. Mẹ quá bận, chúng tôi phải tự làm mọi thứ theo cách của mình. Bố ở Sài Gòn nên cũng chẳng nhờ được.

Nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, vì tôi vẫn còn có mẹ và mẹ yêu thương chúng tôi nhiều hơn người khác. Mẹ chưa bao giờ phản đối ước mơ của tôi. Suốt nhiều năm tháng, mẹ đi làm không nghỉ ngày nào để lo cho hai anh em tôi.

Khi tôi bước vào cấp ba, anh trai đang học Đại học Kinh tế thì mẹ đột ngột nghỉ việc. Công việc quá áp lực khiến mẹ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng sau đó, việc “khởi động lại trong môi trường cạnh tranh không phải dễ. Lúc đó, gia đình gặp khó khăn. Hai anh em tôi muốn giúp mẹ nên cùng mở một công ty nhỏ, buôn bán thiết bị máy vi tính.

Vừa đi học vừa đi làm, chúng tôi cũng qua được một giai đoạn vất vả. Đó chính là lý do tôi muốn mở công ty vì thấy hai anh em đều có niềm đam mê đó. Bây giờ, khi thành lập New Style, tôi cảm thấy yên tâm vì anh trai luôn là người đứng sau, giúp sức tôi trong những khó khăn.

- Anh nhắc nhiều đến mẹ, hẳn mẹ anh có vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh?

- Mẹ quan trọng đối với tôi. Ở thời điểm hiện tại, bà như một người nâng đỡ tinh thần và là cố vấn quản lý tài chính đắc lực, bởi đó là lĩnh vực mẹ có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mẹ chưa bao giờ phản ứng hoặc gây áp lực trước sự lựa chọn của tôi.

Khi tôi rời môi trường kinh doanh để tham gia nghệ thuật, mẹ có hỏi: “Con suy nghĩ kỹ chưa?”. Tôi nói: “Nghệ thuật là niềm đam mê thứ hai của con sau kinh doanh. Nếu như không thành công, con cũng có những kinh nghiệm tốt và không bao giờ phải nuối tiếc”.

Mẹ bảo tôi: “Con cứ làm những điều con muốn. Nhưng con sẽ phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Nghề diễn viên vinh quang thì ít mà cay đắng thì nhiều. Con thấy niềm đam mê của mình có đủ lớn không? Nếu con muốn tham gia nghệ thuật, mẹ vẫn muốn con có một hậu phương vững chắc. Muốn vậy, con phải là người giỏi kinh doanh”.

Tôi đã dành cả tuần để suy nghĩ những lời của mẹ. Cuối cùng, tôi tham gia nghệ thuật và đang cố gắng làm được điều gì đó với công ty của mình. Ít nhất là để mẹ yên lòng.

Chuyện gia đình ư? Stop nhé

- Chúng tôi muốn mời gia đình anh chụp bìa báo. Ít người từ chối niềm vui này, nó như một dịp lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc, vậy mà anh từ chối. Tại sao?

- Khi tôi làm đám cưới, cũng có một số báo đưa tin. Lúc ấy, tôi bắt đầu được biết đến. Rồi mọi người hỏi về gia đình, chúng tôi cũng vui vẻ trả lời. Nhưng sau những bài báo đó, người ta bắt đầu hồ nghi rằng tôi đang diễn vở kịch hạnh phúc. Người ta lấy đủ lý do để nói rằng tôi lấy vợ không phải do tình yêu. Thậm chí, có lần tôi ngồi trong quán cà phê, nghe mấy người ngồi cạnh nói họ rất thân thiết với… vợ tôi, rằng vợ tôi là con một đại gia bất động sản, có hệ thống resort ở đâu đó và đi xe xịn, tôi lấy vợ vì ham tiền.

Việt Anh với vợ và con gái

Người ta còn nói vợ tôi ghen tuông rất ghê, suốt ngày rình rập chồng để bắt quả tang ở các khách sạn… Khi tôi cho họ biết mình là Việt Anh, họ giật mình và bảo cũng chỉ là…nghe nói. Tôi kể chuyện này để thấy, người ta có thể dựng đủ thứ chuyện về một người khác, cũng không hẳn vì mục đích gì quá ghê gớm, chỉ vì thích có chuyện để tám cho vui thôi.

Họ đâu biết vợ tôi bận túi bụi với công việc ở Đài truyền hình TP.HCM, làm gì có thời gian suốt ngày rình rập đánh ghen. Vợ chồng mất niềm tin như vậy, còn gì để nói nữa, đánh ghen phỏng có ích gì? Còn gia đình vợ chồng tôi cũng là công chức nhà nước như bao gia đình khác. Người ngoài cũng đâu biết chúng tôi đã tìm hiểu nhau đủ dài rồi mới quyết định làm đám cuới…

Từ nãy đến giờ nói dài như vậy để cho thấy một điều: vì tôi quá hồn nhiên khi nói về gia đình mình nên điều tiếng đến quá nhiều. Vô tình, tôi gây áp lực cho những người bên cạnh mình. Cho nên tôi sẽ cố giữ lại những khoảng riêng. Một mình tôi chịu điều tiếng là đủ, vì cuộc đời tôi gắn liền với đám đông.

- Vậy mà người ta luôn miệng nói sở dĩ anh sợ không đưa ảnh vợ con lên báo là vì gia đình rạn nứt. Và nguyên nhân chính là cô bạn diễn Lý Nhã Kỳ?

- Hãy hỏi Lý Nhã Kỳ nếu bạn quan tâm đến cô ấy, đừng hỏi tôi. Tôi cũng không thích cố tình úp mở kiểu “phim giả tình thật” như một chiêu PR. Tôi không phải mẫu người thích đem gia đình lên làm “bùa ngải” để dư luận quan tâm đến mình hơn.

Tôi thích mọi người chia sẻ và đồng cảm với những nhân vật của tôi. Nếu bạn hỏi tiếp về gia đình, có lẽ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện này lại.

Với bạn diễn Lý Nhã Kỳ trong phim Gió nghịch mùa

- Được rồi, lần đầu tiên tôi thấy anh… bối rối đấy. Anh có muốn nói gì về vợ mình không?

- Tôi cảm ơn cô ấy, vì nhờ có cô ấy mà tôi có được một đứa con khỏe mạnh, thông minh. Nếu nói tài sản lớn nhất của các bậc cha mẹ là những đứa con, thì chúng tôi đang nắm giữ một gia tài lớn và có cùng trách nhiệm để nuôi cho “tài sản” ấy lớn khôn…

Không cố ý bắt chước Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh vân

- Anh đừng trách dư luận hướng về mình, khi hình ảnh anh và Lý Nhã Kỳ râm ran quá. Nhất là, xin lỗi anh, chuyện video clip “nóng” cứ như một quả bom lơ lửng đâu đó…

- Cô bạn tôi khoe, hôm trước mấy người trong cơ quan cô ấy kháo nhau có video clip Việt Anh và Lý Nhã Kỳ nhưng đắt quá, chưa mua được. Mọi người hùn tiền để ra tiệm băng đĩa mua. Kết quả họ mua được một đĩa phim sex của Nhật bản với giá lên tới cả triệu đồng. Tôi cảm thấy cũng hơi mệt vì cứ bị nhắc mãi những chuyện như vậy.

- Anh thử nghĩ xem, anh đóng cặp với Thanh Hằng trong Gia tài bác sĩ không hề có điều tiếng gì. Còn bây giờ, không có lửa làm sao có khói?

- Khói nhân tạo bây giờ nhiều lắm!

- Vậy đâu là lý do để anh và Lý Nhã Kỳ tiếp tục sóng đôi trong bộ phim Nơi tình yêu bắt đầu? Đừng nói với tôi là cô ấy diễn xuất sắc nhé!

- Trước hết, chúng tôi thực hiện một bộ phim khá đặc biệt. Theo tôi được biết, đây là bộ phim đầu tiên ở Việt Nam đi sâu vào đề tài những trẻ em tìm lại được nụ cười và niềm vui sống qua phẫu thuật.

Lý Nhã Kỳ làm cầu nối cho chúng tôi với tổ chức Operation Smile. Thêm vào đó, tôi cảm thấy giữa tôi và Lý Nhã Kỳ có sự ăn ý trong cách hiểu nhân vật và quan niệm về phim ảnh nên mời cô ấy vào bộ phim mới. Có đến bốn nhân vật chính trong phim chứ không chỉ có tôi và cô ấy như mọi người lầm tưởng.

Tôi có theo dõi những bộ phim của Lý Nhã Kỳ và nhận ra cô ấy là người diễn bản năng nhưng không hề hời hợt. cô ấy lên trường quay là làm việc hết mình. Mời một người như vậy, mình sẽ yên tâm hơn cho bộ phim đầu tiên.

- Nghe nói anh đang học võ để có thể chuẩn bị cho bộ phim mới? Anh có tham vọng cùng Lý Nhã Kỳ trở thành một cặp đôi võ thuật Johnny Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân thứ hai chăng?

- Đúng là tôi có tham gia học võ với huấn luyện viên của Johnny Trí Nguyễn ở tòa nhà The Manor. Việc tập luyện đó nhằm phục vụ cho dự án mới, sau Nơi tình yêu bắt đầu. Đó là bộ phim dài hơi của New Style, thuộc thể loại phim hành động.

Nói điều này là quá sớm, nhưng tôi muốn chia sẻ một chút để mọi người đừng hiểu lầm. Nghệ thuật khắc nghiệt nhưng cũng rất rộng, ai có tài sẽ tìm được chỗ đứng. Tại sao chúng tôi phải là bản sao? Tại sao chúng tôi phải đi tìm những điều người khác đã từng làm. Không, tôi chuẩn bị cho chính mình và vì chính mình, không vì hình ảnh của ai cả.

- Được biết anh từng có một mối tình lãng mạn với một cô bạn cùng lớp diễn xuất. Anh có thể kể một chút không?

- Khi tham gia lớp diễn xuất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, tôi đã quen một cô bạn và cùng tham gia trong Lời thề cỏ non.

Sau đó, cô ấy không tiếp tục đi theo con đườn nghệ thuật nữa, hiện làm việc trong mảng truyền thông của ngành điện lực. Mỗi khi xem phim tôi đóng, cô ấy thường nhắn tin chúc mừng. Hiện tại, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.

Đừng buộc từ "chảnh" lên đầu tôi

- Anh đến với nghệ thuật và nhanh chóng thành công, giải thưởng cũng nhiều. Đó là nền tảng cho tương lai lâu bền hay hào quang để có vị thế cao trong showbiz?

- Tôi không biết mình đã mắc tội gì với nhà báo mà lại bị hỏi câu này nữa (cười). Làm nghệ thuật, có giải thưởng là hạnh phúc rồi. Giải thưởng và danh tiếng là những thứ cộng thêm cho hành trang của diễn viên. Tôi không nghĩ giải thưởng làm mình có vị thế cao hơn trong làng giải trí. Uy tín và tài năng vẫn là điều cần cốt cho một ngôi sao lớn.

Với bạn diễn Lý Nhã Kỳ trong phim Gió nghịch mùa

- Mới đây có thông tin, khi làm MC cho một show truyền hình, anh đã bắt các nghệ sỹ khách mời lớn tuổi (cụ thể là đạo diễn Minh Nguyệt và diễn viên Thanh Thủy) phải chờ cả tiếng đồng hồ. Anh chảnh quá đi, còn gì nữa?

- Trời ơi. Tôi biết ngay mà. Mọi người nếu không thông cảm sẽ nghĩ tôi là cái thứ chảnh chọe như vậy đấy. Tôi đã nói trước với người phụ trách chứ không phải cố tình đến muộn.

Tôi bị sự cố xe cộ từ tỉnh chạy về nên không đến kịp giờ. Và tôi đã xin lỗi các khách mời. Thực sự, hơn ai hết, tôi hiểu được những khó khăn khi làm việc theo ê-kíp. Không thể bắt hàng chục người ngồi chờ mình, nếu không vì những lý do bất khả kháng.

Tôi thấy nếu mình cứ tiếp tục làm show truyền hình đó với quỹ thời gian eo hẹp, có thể còn gặp những sự cố tương tự. Thế nên, tôi chủ động dừng lại để tập trung cho công ty và phim ảnh. Đừng buộc từ “chảnh” lên đầu tôi.

- Nói một chút về công ty, anh có thấy mình quả là tham lam khi vừa muốn làm nghệ sỹ nổi tiếng vừa muốn làm một doanh nhân.

- Tôi có một khát vọng song hành giữa kinh doanh và phim ảnh. Tôi muốn mở công ty hoạt động về lĩnh vực phim ảnh là để hai điều này không tréo ngoe với nhau. Trước đây, tôi từng có thời gian làm trợ lý giám đốc nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm thương trường trong thời gian đó.

Khi bắt tay vào dự án sản xuất Nơi tình yêu bắt đầu, tôi hiểu mình quá vất vả. Rất may tôi có những cộng sự tốt nên đến bây giờ, New Style vẫn đứng vững và bộ phim bắt đầu khởi quay. Nơi tình yêu bắt đầu dự kiến sẽ quay trong ba tháng và phát sóng trên HTV 7 vào tháng 4/2010. Năm 2010 chúng tôi có đến 200 tập phim phải đưa vào sản xuất nên các dự án sẽ dồn dập. Mọi người phải nỗ lực rất nhiều.

Hiện tại, tôi mong ước có thời gian để tham gia khóa tu nghiệp ngắn hạn về sản xuất phim, nhằm cập nhật những công nghệ mới nhất để New Style thực sự mạnh về công nghệ làm phim hiện đại.

Nói thật, tôi không muốn đóng khung mình với hình ảnh một diễn viên. Tôi muốn làm được nhiều việc. Chính vì thế tôi mới “đa đoan” như vậy. Ngôi sao rồi cũng tàn thôi. Nhưng sự nghiệp của một người đàn ông trưởng thành lúc nào cũng cần thiết và không bao giờ là trễ muộn.

- Cám ơn Việt Anh!

Theo Thế giới Văn hóa