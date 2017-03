Viết kịch bản và đóng phim "gay"

Với điện ảnh, chị vừa có chuyến trở lại đầy ngoạn mục với vai diễn trong phim về đồng tính nam…

Vào vai mẹ của “gay”

Trong bộ phim ngắn The Golden Pin (Chiếc trâm vàng) của đạo diễn trẻ Cường Ngô (Mỹ), chị tham gia diễn xuất vai bà mẹ có con trai độc nhất là Long. Long từng có bạn gái và định kết hôn để mẹ sớm có cháu bồng. Nhưng nụ hôn bất ngờ của người bạn cùng đội bơi - người đã đem lòng yêu mến Long - đánh thức những cảm xúc tiềm ẩn trong con người anh. Anh khám phá ra thiên hướng tình dục của bản thân nhưng không dám đối diện với nó. Mẹ anh chính là người chủ động trò chuyện với anh. Hơn ai hết, bà hiểu con và khuyên anh hãy đối diện với chính mình, giúp anh vững tin rằng, sức mạnh tình yêu có thể giúp anh vượt qua cả định mệnh...

Nhà văn - đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc trong Chiếc trâm vàng

Nhân vật người mẹ chuyển tải thông điệp nhân văn của bộ phim nên đạo diễn Cường Ngô đặt nhiều hy vọng khi mời Minh Ngọc tham gia. Và còn hơn mong mỏi của đạo diễn, với những khoảnh khắc diễn trong im lặng, với đôi mắt ẩn chứa sức mạnh nội tâm, chị góp phần làm cho nhân vật bà mẹ có sức nặng hơn, đời hơn và làm rung động người xem. The Golden Pin đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và được giải Nhì phim ngắn do Cục Điện ảnh Canada trao có phần đóng góp không nhỏ của Minh Ngọc.

Vào vai bà mẹ hiện đại, cởi mở và hiểu biết như vậy, Minh Ngọc chia sẻ ý tưởng với các nhà làm phim, là không khai thác đồng tính như đề tài “nóng” theo cách nhiều người thường nhìn nhận. “Chúng tôi phê phán và tránh kiểu làm phim hay làm sách mà cố ý làm nặng hơn, hại hơn, thậm chí sai lệch hơn hình ảnh những người đồng tính. Ở đây là chuyện của những con người nên được phản ánh bằng góc nhìn nhân bản và nhân văn chứ không chỉ nhăm nhăm đưa ra những chuyện chiếu chăn, với mục đích bán vé hay bán sách”. Chị cho biết thêm, The Golden Pin sẽ được phát triển thành bộ phim dài 100 phút, chị tiếp tục tham gia diễn xuất và hoàn chỉnh kịch bản.

Viết kịch bản về “gay”

Vốn được nhiều người đồng tính tin tưởng tìm đến dốc bầu tâm sự, trong đó có không ít là bạn thân và đồng nghiệp, Minh Ngọc phần nào thấu hiểu thế giới tâm tư, tình cảm và cả những chuyện không dễ nói thành lời của những người đồng tính. Vậy nên, khi được nhà sản xuất ngỏ lời viết một kịch bản phim truyện nhựa về đề tài này cùng với một biên kịch người Canada, chị đã mải miết viết không kể ngày đêm.

Nguyễn Thị Minh Ngọc sinh 1953, hiện sống ở Bismarck, North Dakota (Mỹ). Chị có một số tác phẩm tiêu biểu như tập truyện ngắn Chờ duyên và Ký sự người bàn bà bị chồng bỏ, các kịch bản Giấc mộng kê vàng, Sông của nhiều bờ, Người đàn bà thất lạc...

Câu chuyện trong Thất lạc ở Tử Cấm Thành xoay quanh số phận của những người đàn ông và tình yêu của họ. Cường Ngô sẽ làm đạo diễn và chị đã được mời đóng chính bên cạnh các diễn viên nước ngoài. Nhà sản xuất đang tiến hành làm các thủ tục xin phép để bộ phim có thể quay tại VN vào năm 2011, bối cảnh chủ yếu ở Huế.

Kịch bản có tên Thất lạc ở Tử Cấm Thành đã hút chị như có ma lực. Đến nỗi chị đành gác lại Hội nghị quốc tế Các nhà viết kịch bản nữ ở Mumbai, Ấn Độ vào tháng 11-2009, dù có đến hai thư mời (vì chị có hai kịch bản được chọn nên chị được coi là khách mời, hơn nữa chị lại là thành viên BTC). Chị cũng bỏ cả Liên hoan Nghệ thuật và Truyền thông Mekong 2009 - dịp tổng kết chặng đường dài của sân khấu giáo dục mà chị đã nhiều năm tham gia các dự án - để tập trung vào bộ phim “nóng” này.

Hỏi chị có e ngại điều gì khi đụng đến mảng đề tài này? Chị nói: “Tôi chẳng e ngại gì khi viết về đề tài đồng tính cả, dù có lời hăm he đe dọa rằng, nếu thấy bóng “ai đó” loáng thoáng trong chuyện này, thì người viết sẽ bị... giết! Thật ra, tôi viết Thất lạc ở Tử Cấm Thành vì những người bạn đồng tính thân thiết thật sự cần tôi “nói” giùm họ những điều họ cần chia sẻ. Tôi yêu và trân trọng những gì họ gửi gắm cho mình”.

Trở lại thật sự với điện ảnh

Trong nỗi bận rộn của Minh Ngọc những ngày ở Mỹ, có cả cái chộn rộn, náo nức khi một số truyện ngắn chị viết từ năm 16 tuổi, “không bao giờ có thể nghĩ những truyện như vậy có thể làm phim”, lại sắp được dựng thành phim. Đó là Ngọc Viễn Đông - chùm 6 phim ngắn dựa theo các truyện ngắn của chị, như: Trăng huyết, Sắc, Gói cẩm lệ... (đã in trong tập truyện ngắn Chờ duyên), trong đó các tựa phim ngắn đều bắt đầu bằng chữ T, do Cường Ngô đạo diễn, đang chọn cảnh tại Sapa. Nhân vật chính trong các phim ngắn này đều là phụ nữ, do ba gương mặt diễn viên tên tuổi người Việt đảm nhiệm, trong đó có NSND Như Quỳnh.

Minh Ngọc tham gia diễn xuất trong một phim ngắn thuộc chùm “Ngọc Viễn Đông”. Vậy là chuyến về VN dịp Tết này đánh dấu sự trở lại thật sự của chị với điện ảnh, sau thành công của bộ phim Sống trong sợ hãi với nhiều giải thưởng tại giải Cánh diều năm 2006, trong đó có giải dành cho chị và Bùi Thạc Chuyên ở hạng mục Biên kịch xuất sắc nhất. Trước đó, kịch bản của chị góp phần đem về giải A của Hội Ðiện ảnh Việt Nam (1998) và giải của Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần 12 (1999) cho bộ phim Hải Nguyệt (đạo diễn Mỹ Hà)...

Trong thời gian qua, chị viết khá nhiều kịch bản cho những đạo diễn trong nước, nhưng vì nhiều lý do, chưa thể cùng chỉnh sửa để đưa vào sản xuất được. Có lần chị nói vui, cứ gắn bó với một người đàn ông là có một tác phẩm nghệ thuật. Âu đó cũng là những đứa con tinh thần mà duyên phận đã đem đến cho chị, bù đắp cho những thiếu hụt của người đàn bà chưa một lần được làm mẹ...

Chạy tới chạy lui giữa ba cạnh của một tam giác: sân khấu, điện ảnh và văn học, hóa ra người đàn bà ở tuổi sắp ngũ tuần càng chạy càng sung sức. Và cả ba cạnh của tam giác ấy không phải xa nhau vì đều cùng chung một mặt phẳng. Có lúc chúng trùng khít lên nhau, hòa tan vào nhau trong một chỉnh thể thống nhất. Vì chúng đều mang tên Nguyễn Thị Minh Ngọc.



Theo Hải Đông (TT&VH)