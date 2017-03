Việt Nam chính thức không tham dự Hoa hậu Trái đất 2008

Tất cả 85 thí sinh đã tham dự cuộc thi này và Shassia Ubillús (Miss Panama, 25 tuổi), cao 1m72 đã nhận được danh hiệu Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất (Best in National Costume Award).

Danh hiệu Hoa hậu Ảnh (Miss Photogentic) được trao cho người đẹp Karla Paula Henry (21 tuổi, cao 1m74) của nước chủ nhà. Karla đã được sự nhất trí đông đảo từ cánh phóng viên tham dự cuộc họp báo rạng sáng nay.

Danh hiệu Miss Afionadoi (tạm dịch Hoa hậu năng động) thuộc về Miss Tanzania. Miss Venezuela chiến thắng giải Gương mặt của Placenta (Face of Placenta). Miss Colombia đoạt giải Gương mặt của Đêm thi (Face of the Night).

Ngoài ra BTC cũng đã trao cho Miss Hy Lạp 2 giải thưởng phụ là Miss Micu Confidence và Joel Cruz Signature.

Việt Nam không tham dự Miss Earth 2008

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2008 đã đi được quá nửa chặng đường và tên của Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008, Phan Thị Ngọc Diễm cũng đã được rút khỏi danh sách các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2008. Như vậy, sau sự thành công của người đẹp Trương Chi Trúc Diễm tại đấu trường nhan sắc này năm ngoái, Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội ghi thêm điểm trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới 2008?

PV đã liên lạc với Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm và được cô xác nhận thông tin này. Khi được hỏi liệu có tiếp tục tham dự cuộc thi sắc đẹp nào sắp tới không thì Ngọc Diễm cho biết hiện nay cô chưa nhận được lời mời tham dự nào cả và cô đang tập trung với công việc học tập của mình. Ngọc Diễm cũng cho biết thêm cô vừa hoàn thành bộ phim truyền hình 30 tập Tham Vọng của đạo diễn Xuân Cường.