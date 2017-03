Hội đồng tuyển chọn không có phim để xem xét



Cảnh trong phim “Thiên mệnh anh hùng”.

Thông tin mới nhất từ Cục Điện ảnh cho hay sau khi nhận được thư của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) mời Việt Nam gửi phim truyện tham dự giải thưởng “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất lần thứ 86”, ngày 14/8 Cục Điện ảnh đã gửi công văn tới các hãng phim có phim truyện sản xuất và phát hành trong khoảng thời gian hợp lệ theo quy định mời gửi phim tham dự. Tuy nhiên, tới ngày 4/9 là hạn cuối cùng nhận đơn đăng ký, Cục Điện ảnh chỉ nhận được 1 hồ sơ đăng ký tham dự của nhà sản xuất “Thiên mệnh anh hùng”.

Song, đối chiếu với yêu cầu của Điều lệ chọn phim tham dự giải thưởng Oscar lần thứ 86, “Thiên mệnh anh hùng” không đáp ứng thời gian phát hành theo Quy định trong Điều lệ chọn phim tham dự Giải thưởng Oscar lần thứ 86. Đó là: “Phim phải được chiếu buổi đầu tiên tại nước đăng ký tham dự giải trong khoảng thời gian từ sau ngày 1/10/2012 đến trước ngày 30/9/2013 và phải được các nhà sản xuất và phát hành chiếu kinh doanh cho công chúng tại rạp chiếu phim thương mại ít nhất 7 ngày liên tục”. Trong khi đó “Thiên mệnh anh hùng” đã chiếu buổi đầu tiên ngày 16/1/2012 và chiếu phát hành thương mại trong tháng 1 và 2/2012.

Chính vì vậy, Hội đồng tuyển chọn phim dự Oscar dù đã được thành lập nhưng không phải họp chọn phim như các năm bởi bộ phim duy nhất đăng ký đã vi phạm điều lệ của AMPAS. Chính vì vậy, dù tới ngày 1/10 mới là hạn chót các quốc gia đăng ký gửi phim dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cho Oscar năm sau nhưng Cục Điện ảnh đã không chọn được phim để trình Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Giải Oscar. Do vậy năm 2013 Việt Nam không có phim tham dự Oscar 2014.

Nhiều phim "khủng" tranh Oscar 2014

Năm nay, đã có khá nhiều phim nặng ký từng gây chú ý tại LHP Cannes, Sundance... được các nước gửi đi dự tranh hạng mục này. Đáng chú ý trong số này có Blue Is The Warmest Color, phim Pháp giành giải Cành cọ vàng và Like Father, Like Son, phim Nhật Bản giành giải của BGK tại LHP Cannes 2013.

Like Father, Like Son tạo ấn tượng lớn với vị chủ tịch BGK LHP Cannes, Steven Spielberg đến mức ông quyết định đàm phán để mua bản quyền chuyển thể phim này sang tiếng Anh. Đây được dự báo là phim nặng ký hạng nhất tại đường đua Oscar phim nước ngoài năm tới. Phim Nhật Bản gần đây nhất giành tượng vàng Oscar là Departures (2008).

Tính đến thời điểm này đã có 20 quốc gia chính thức gửi phim đi Oscar năm sau. Pakistan lần đầu gửi phim sau 50 năm. Montenegro chọn “Bad Destiny”, phim giành giải thưởng đặc biệt của BGK tại LHP Sundance, để tranh giải. Đề cử Oscar 2014 sẽ được công bố vào ngày 16/1 năm tới.

Năm ngoái hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thu hút số phim đăng ký đạt kỷ lục là 71. Phim "Mùi cỏ cháy" của Việt Nam được lựa chọn nhưng không lọt vào vòng đề cử. Trong lịch sử, có nhiều phim Việt Nam gửi phim dự tranh đề cử hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất như: Chuyện của Pao, Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Đừng đốt... nhưng đều thất bại.

Theo Hạnh Phương (VNN)