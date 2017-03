Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều hơn trong phim Mỹ?

Sáng 17-1, ông Jon Kuyper- Giám đốc sản xuất của hãng phim danh tiếng Warner Bros, nhà sản xuất của những bộ phim Gatsby vĩ đại (The Great Gastby), Người Hobbit, Cuộc đua tử thần (The Hunger Games),Birdman, The Last Face… đã tham dự cuộc hội thảo về lĩnh vực sản xuất phim tại Trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội.

Tham dự hội thảo, ông Jon Kuyper đã mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn về việc sản xuất phim ở kinh đô điện ảnh thế giới- Hollywood. Ông Jon Kuyper chưa từng tham gia bất kỳ lớp học nào về điện anh, về công việc làm phim nhưng đã là nhà sản xuất của 60 phim ở Hollywood. Ông Jon Kuyper từng được ca ngợi là nhà sản xuất với thành tích “làm 50 phim không lỗ phim nào” ở thị trường nhiều cạnh tranh như Bắc Mỹ. Jon Kuyper (ở giữa, hàng trên) và những bộ phim bom tấn đã từng tham gia dưới vai trò tổ chức sản xuất Theo ông Jon Kuyper điều kiện tiên quyết để một kịch bản phim thắng lớn đó là bộ phim phải cân bằng được tính nghệ thuật và tính thương mại. Đạo diễn giống như người kể chuyện, và một đạo diễn tài năng sẽ biết kể câu chuyện mà mình say mê một cách hấp dẫn với đông đảo khán giả. Để một dự án phim ra rạp và có được doanh thu “khủng” là cả một bài toán với nhiều mệnh đề về kịch bản, diễn viên, chi phí sản xuất, mức độ hấp dẫn… Ông Jon Kuyper cũng đưa đến nhiều câu chuyện hậu trường hấp dẫn đằng sau những dự án phim bom tấn mà ông đã từng thực hiện dưới vai trò tổ chức sản xuất. Việc chọn lựa Leonardo Dicaprio vào vai nam chính trong Gatsby vĩ đại, việc ấp ủ những ý tưởng và câu chuyện tuyệt vời cho dự án phim The last face (Gương mặt cuối cùng)… Việt Nam sẽ được lựa chọn là bối cảnh trong các bộ phim Mỹ? Trao đổi về phim Việt Nam và những câu chuyện liên quan đến Việt Nam trong các dự án phim Mỹ, ông Jon Kuyper khẳng định, “Sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều phim Mỹ làm về Việt Nam, có thể là câu chuyện liên quan đến Việt Nam, hoặc, lấy bối cảnh tại Việt Nam. Như tôi được biết, bộ phim Peter Pan sắp tới sẽ quay ở Việt Nam”. Việc được chọn lựa là bối cảnh trong những dự án phim bom tấn là cách đi ngắn nhất, hấp dẫn nhất để thúc đấy phát triển du lịch. Ông Jon Kuyper lấy ví dụ khi các nhà làm phim Mỹ lựa chọn New Zealand làm bối cảnh quay phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, với những cảnh quay tuyệt đẹp xuất hiện trên phim, New Zealand đã phút chốc trở thành điểm đến hấp dẫn, đắt khách. Cũng giống như thế, khi nước Úc được lựa chọn là bối cảnh quay Gatsby vĩ đại, Châu Phi được lựa chọn là bối cảnh trong phim The Last Face… đều hứa hẹn sẽ mang đến lợi nhuận không nhỏ cho ngành du lịch. Những bối cảnh quay phim Chúa tể của những chiếc nhẫn hay Người Hobbitở New Zealand đã trở thành những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và lời khuyên của ông Jon Kuyper dành cho các nhà làm phim Việt Nam, hãy đưa vẻ đẹp và văn hóa truyền thống của các bạn lên màn ảnh! Theo H.H (Dân trí)