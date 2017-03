Việt Nam tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế

Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế; Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức LH Múa rối quốc tế lần thứ III với sự tham dự của 5 đoàn múa rối Việt Nam và 11 đoàn múa rối quốc tế.







Múa rối nước Việt Nam





Một tiết mục từng biểu diễn của Nhà hát múa rối Cairo, Ai Cập (Al-Ahram Weekly)





Con rối truyền thống của Thái Lan



Theo Vân Sam (VNN)



Đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam là các đoàn múa rối nghệ thuật đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đoàn Ca múa kịch Hà Tĩnh, Đoàn Múa rối Đắk Lắk và Đoàn Múa rối Hải Phòng.Các đoàn nghệ thuật múa rối của các nước bạn (sau đây giữ nguyên tên tiếng Anh): The Key Theatre và Far Theatre – Israel, Art Troupes – Campuchia, Quangdong Province Pupet Art Theatre – Trung Quốc, Philippines, Wayang Golex Ajen – Indonesia, Shan Pupet Theatre – Đài Loan, Hunchangforn Pupet Group – Thái Lan, Cairo Pupet Theatre – Ai Cập, Kuka Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ, Delegation of Laos – Lào.Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới đồng thời để các nghệ sĩ trong nước giới thiệu giá trị nghệ thuật Múa rối đặc sắc của Việt Nam với quốc tế và học hỏi các kỹ thuật múa rối hiện đại. Đặc biệt, đây còn là dịp để khán giả Việt có cơ hội tiếp cận những tiết mục múa rối xuất sắc của nhiều quốc gia cũng như trong nước, bởi các tiết mục dự thi đều được tuyển chọn kĩ lưỡng.Ban tổ chức cho biết sẽ phân công 1 số đơn vị gồm cả Việt Nam và nước ngoài biểu diễn phục vụ khán giả 1 số buổi tại Rạp Hồng Hà, Nhà hát Múa rối Việt Nam và Công viên nước Hồ Tây.