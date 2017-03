Việt Trinh suýt chết khi sang Lào làm phim

Để mang đến cho khán giả những góc máy khác với những bộ phim truyền hình trong nước, đạo diễn Việt Trinh chọn Lào, đất nước láng giềng xinh đẹp, để mang đoàn phim sang thực hiện bối cảnh quay.

"Việc chọn xứ sở Triệu Voi làm để dựng bối cảnh cho hơn phân nửa thời lượng phim đã mang lại nhiều ấn tượng đẹp mắt. Nhưng chính điều đó cũng khiến đoàn phim không ít lần rơi vào cảnh khốn đốn", chị nói.



Nữ đạo diễn có nhiều kỷ niệm khó quên khi sang Lào quay phim.

Nữ đạo diễn kể trong một cảnh quay thực hiện trên một chiếc xe hơi 4 chỗ cũ kỹ khoảng 11 giờ đêm, trong lúc chị và 3 người khác gồm: nữ chính Dư Ánh Hồng, nam chính Lâm Minh Thắng, quay phim tên Minh đang tập trung thực hiện phân đoạn thì xe bốc khói, lửa mù mịt.

“Lúc đó, mọi người không hiểu nguyên nhân là gì, chỉ tìm cách tháo chạy khỏi xe, Dư Ánh Hồng đang diễn cảnh cầm tay lái vội vàng nhảy bổ ra ngoài. Trong khi đó, tôi đang ngồi phía sau quan sát máy quay hình cũng cuống cuồng tìm cách thoát. Hiểm một nỗi, phía ngoài xe lại đang bị dây chằng buộc nên tôi phải luồn lách mãi mới chui ra được", chị kể.

Ra được đến ngoài, Việt Trinh nhận thấy Lâm Minh Thắng, do vóc người to cao nên bị mắc kẹt không chui ra xe được. Chị vội vàng quay lại giật tung cánh cửa. "Người nguy hiểm nhất là anh Minh quay phim vì anh này bị mắc kẹt trong sâu góc xe. May mắn là lúc đó, một chiếc xe 16 chỗ chở những người khác trong đoàn vừa chạy tới kịp. Mọi người đến giúp sức kéo anh Minh ra”, nữ đạo diễn hình dung lại tai nạn nhớ đời.

Nguyên nhân của việc xe bốc cháy sau đó được phát hiện là xe đạo cụ quá cũ kỹ, bugi chập mạch, bình ắc quy có vấn đề… Việt Trinh cảm thấy may mắn vì thời tiết ở Lào hôm đó lạnh và xe bốc khói cao nên mọi người ở xa trông thấy khói đã kịp đến xử lý sự cố.

Thử thách bản thân ở vai trò đạo diễn, Việt Trinh cho biết, chị gặp nhiều sự cố "cười ra nước mắt". Cũng trong lần quay phim ở Lào, đoàn phim đóng quân ở một thác nước rất lớn và đẹp. Đây là một điểm khó tiếp cận khi phải leo cả hàng trăm bậc thang dốc đứng để xuống được đến nơi. Ban đầu mọi người e ngại, đòi bỏ đi, nhưng sau lại tiếc vì cảnh quá đẹp nên lần lượt từng người mặc áo mưa, vượt qua hàng trăm bậc thang trơn để xuống đáy tháp. Các diễn viên cũng phải chịu trầm mình xuống nước trong tiết trời giá lạnh. Họ đã có một ngày làm việc vất vả ở đây.

"Tuy nhiên, tối đó về, đạo diễn hình ảnh thông báo toàn bộ phim quay trong ngày đều không thể sử dụng được. Vì hơi nước ở thác quá nhiều đã bám vào các ống kính, làm hình ảnh mờ nhòe, không còn chất lượng. Những sự cố kiểu này là bài học lớn cho nghề đạo diễn của tôi.", Việt Trinh chia sẻ.

Phim Trở về phần 2 của Việt Trinh (biên kịch: Châu Thổ), gồm 34 tập, với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thanh Điền, Lâm Minh Thắng, Lan Phương, Dư Ánh Hồng, Trương Yến, Trọng Nhân, Ôn Bích Hằng, Trường Thịnh… phát sóng lúc 20 giờ từ ngày 13/12.

Theo Thoại Hà (VNE)