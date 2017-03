Vietnam Idol 2010 bắt đầu vòng thử giọng

Ngày 27 và 28-6 sẽ diễn ra vòng sơ tuyển để chọn thí sinh vào vòng thử giọng chính thức ngày 29-6. Các bạn trẻ có niềm đam mê ca hát có thể đến Life Resort, đường Sơn Trà, Diễn Ngọc, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để đăng ký thử giọng ngay trong các ngày này.

Trong ngày 29-6, các thí sinh sẽ trực tiếp trình bày phần thi của mình trước ba vị giám khảo của chương trình: Nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Nếu vượt qua được vòng thử giọng, thí sinh sẽ nhận vé vàng để tiến một bước gần hơn với ước mơ âm nhạc của mình.

Năm nay, ngoài giọng hát, phong cách biểu diễn, hình thức xinh đẹp… tiêu chuẩn của thần tượng âm nhạc Việt Nam còn là người có bản lĩnh chinh phục khó khăn phù hợp với tiêu chí cuộc thi cũng như của giới trẻ hiện nay: Đi từ “số 0” đến “người hùng” (From zero to hero).

Q.TRANG