Vietnam Idol gần khán giả hơn

Sau đêm thi cuối cùng của hai thí sinh Trần Nguyễn Uyên Linh và Văn Mai Hương vào tối 18-12, suốt tuần qua trên tất cả trang mạng âm nhạc, nhật ký cá nhân (blog), facebook lẫn trong những cuộc chuyện trò ở quán xá thì chủ đề Uyên Linh trong chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 (Vietnam Idol 2010) được nhắc đến nhiều nhất.

Già, trẻ đều mê Uyên Linh

Mạnh nhất có lẽ là facebook khi mọi người gửi các đường dẫn những ca khúc Uyên Linh thể hiện với những bình luận: “Tình hình là mình đang bị nghiện giọng hát Uyên Linh, không cai được”, “Tớ hứa hôm nay không hẹn hò với ai, chỉ ngồi nhà xem lại Uyên Linh hát và bình chọn”… Và dòng chữ được thấy nhiều nhất trong các trang mạng, facebook tuần qua là “Số 2 gửi 6358” (2 là mã số bình chọn cho thí sinh Uyên Linh).

Cho đến trước giờ công bố kết quả 5 tiếng, các thành viên facebook vẫn kêu gọi bình chọn cho Uyên Linh tha thiết. Các khán giả hâm mộ Uyên Linh đã giật chủ đề “Báo động!!! Báo động!!!” vào 16 giờ 20 chiều qua, khi có thông tin Uyên Linh đang rớt bình chọn còn 45% và Văn Mai Hương chiếm 55% còn lại.

Uyên Linh trình diễn ca khúc Xin cám ơn tình yêu trong giây phút đăng quang Vietnam Idol 2010. Ảnh: QUỲNH TRANG

Không chỉ các khán giả trẻ - những người quá rành với việc bình chọn, nhắn tin, không ít khán giả lớn tuổi cũng mê Uyên Linh. Cô Như Ng. (ở TP Huế, năm nay đã gần 70 tuổi) gọi điện thoại từ Huế vào TP.HCM cho con gái để hỏi cách soạn tin nhắn ủng hộ Uyên Linh. Cô chia sẻ với con gái: “Mỗi lần nghe Uyên Linh hát, mẹ chỉ muốn chảy nước mắt. DP (tên con gái) bày mẹ nhắn tin bình chọn cho Uyên Linh với!”.

Khán giả Lưu Văn Thiện, một khán giả khá lớn tuổi, chia sẻ trên một trang mạng rằng: “Tôi thuộc thế hệ những người lớn tuổi vốn không thích nghe những ca sĩ trẻ hát vì nó không đem lại cảm xúc. Phải chăng là do khoảng cách giữa các thế hệ? Thế rồi khi nghe Uyên Linh hát, tôi thấy không phải vậy. Uyên Linh đã phá vỡ mọi bức tường ngăn cách thế hệ và chạm đến trái tim của mọi người, ở mọi lứa tuổi”. Và không ít khán giả thuộc hàng U-50 bỗng thấy mình trẻ lại, tâm hồn phơi phới khi nghe Uyên Linh hát Take me to the river - một ca khúc mà thế hệ U-50 hay hát.

Khán giả ngoài 60 tuổi Dương Đình N. nhận xét rằng: “Ở lứa tuổi 17 như Mai Hương mà hát được với cảm xúc khá già dặn so với tuổi cô như vậy là giỏi. Nhưng tôi vẫn thích Uyên Linh bởi sự sâu lắng trong biểu diễn”. Ông N. cũng nhắn con trai mua cho ông đĩa của Uyên Linh khi nào cô ấy phát hành.

Cho đến thời điểm này, Uyên Linh là thí sinh đầu tiên trong tất cả thí sinh ba mùa Vietnam Idol tạo nên hiện tượng bình chọn. Dù cô đoạt được danh hiệu Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 thì cô đã có những thành công nhất định. Trong đó, thành công lớn nhất là sự ủng hộ lớn từ khán giả - một điều mong ước của nhiều ca sĩ hiện nay.

Chung kết sốt vé

Có thể nói đây là năm đầu tiên chung kết Vietnam Idol chọn sân khấu ca nhạc Lan Anh - một địa điểm có nhiều ghế ngồi hơn hai mùa Vietnam Idol trước (nhà hát Hòa Bình) nhưng vẫn sốt vé. Dù vé chương trình hoàn toàn là vé mời nhưng cho đến chiều qua, vé chợ đen đêm trao giải Vietnam Idol vẫn có và dao động với giá từ 200.000 đến 700.000 đồng/vé. Không kiếm được vé mời, những khán giả trẻ ở TP.HCM yêu mến Uyên Linh kêu gọi nhau đến quán cà phê ở khu Tân Định và đường Nguyễn Văn Đậu (TP.HCM) để xem và bình chọn trực tiếp.

Đây cũng là năm đầu tiên chương trình Vietnam Idol được chú ý nhiều như thế. Sự kiện Vietnam Idol nóng và thu hút khán giả vào tuần cuối cùng là đóng góp rất lớn của Uyên Linh và Mai Hương trong đêm thi tối 18-12. Bởi cả Uyên Linh lẫn Mai Hương đã phần nào khuấy động được không khí trầm lắng của các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình thời gian qua.

Khi thị trường âm nhạc quá ít ỏi những giọng ca mới, bỗng một, hai giọng ca nổi lên, truyền được cảm xúc cho khán giả bằng những trải nghiệm thật của họ với ca khúc thì khán giả tự động đến với họ và đến với cuộc thi. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả ca nhạc Việt nhận thấy tầm quan trọng của mỗi tin nhắn mình gửi đi quyết định đến kết quả của một chương trình truyền hình như thế nào. Nói như khán giả Lưu Văn Thiện:

“Đây là cuộc thi Idol năm 2010, là của hiện tại, thật phi lý khi ta chọn Idol là vì nhắm đến tương lai. Đỉnh cao của Idol phải là một bông hoa nở rộ, rực sáng chứ không phải là cái nụ mà chưa biết rõ nó sẽ nở như thế nào và liệu nó đáp ứng lòng mong ước của mọi người không. Chúng ta hãy bình chọn theo lẽ công bằng, không nên chọn Idol vì là bà con của mình, người hàng xóm của mình, đồng hương của mình... Vì nếu thế, chúng ta vô tình biến sân chơi Idol thành một cuộc cạnh tranh không lành mạnh, phi nghệ thuật”.

Danh hiệu thần tượng vẫn là ước mơ của đa số thí sinh khi đến với cuộc thi Vietnam Idol. Quãng đường để đoạt được danh hiệu thần tượng đôi khi dễ hơn quãng đường giữ danh hiệu đó. Bởi sau khi cuộc thi khép lại, khán giả sẽ không còn thể hiện sự yêu thích ủng hộ của mình bằng tin nhắn nữa… Và để có chỗ đứng vững vàng trong thị trường âm nhạc, trong lòng khán giả, thần tượng hay không thần tượng cũng đều phải tự vươn lên bằng thực lực của mình.

Uyên Linh đoạt ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Thí sinh Uyên Linh đã đoạt danh hiệu Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010. Cô gái trẻ 17 tuổi Mai Hương dừng lại vị trí á quân. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi tuần qua, Uyên Linh là chủ đề chính được người hâm mộ kêu gọi bình chọn của các trang mạng. Trong đêm công bố kết quả vào tối qua (25-12) tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP.HCM), ban giám khảo đã có nhận xét đặc biệt về Uyên Linh. Nhà báo Diễm Quỳnh: “Uyên Linh phù hợp với những sân khấu sâu lắng hơn. Ở đó mọi người phải lắng nghe em nhưng cuộc đời của người ca sĩ sẽ gắn bó với nhiều loại sân khấu khác nhau. Chị tin em có những thay đổi cho phù hợp với từng loại sân khấu”. Ca sĩ Siu Black nhận xét Uyên Linh biểu diễn gò bó và thiếu thoải mái. Nhưng dù sao đó cũng là tiết mục hay. Ca sĩ Mỹ Linh, người hát chung với Uyên Linh tối qua, có nhận xét Uyên Linh đã chạm được đến trái tim của khán giả. Chị hy vọng không chỉ là Idol của năm nay mà Uyên Linh sẽ là Idol của mọi người sau này.

Hậu trường Idol Suốt tuần qua, cả Uyên Linh và Mai Hương hầu như không có thời gian riêng cho mình. Tập hát ngày đêm, cho đến hôm qua (25-12), trước giờ trao giải, hai thí sinh còn bận bịu hơn. Cả Uyên Linh lẫn Mai Hương đều phải tranh thủ ăn trưa, tối ngay tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Khi các ca sĩ khách mời chạy chương trình thì Mai Hương và Uyên Linh tranh thủ chợp mắt. Trước giờ G, trên trang facebook cá nhân của Uyên Linh và Mai Hương đều chỉ những dòng chia sẻ ngắn gọn. Mai Hương và Uyên Linh đã là hiện tượng của Vietnam Idol 2010. Ảnh: QUỲNH TRANG - “Niềm đam mê này, trái tim dâng trọn âm nhạc! Một đêm dài và hoành tráng tại Lan Anh nào gia đình Idol ơi!” (Mai Hương) - “Ngày cuối của cuộc hành trình, gửi cả nhà thân yêu một mùa Giáng sinh an lành… La vie en rose (tựa một ca khúc - Cuộc đời màu hồng)” (Uyên Linh)

NAM THANH