Vietnam Idol và The Voice vơ vét thí sinh

Cả hai chương trình đang vào cuộc đua thu hút giám khảo theo kiểu “ai nóng hơn ai?”. Trong bối cảnh tài năng ca hát đã bị nhiều cuộc thi khác “vớt cạn” trước đó, liệu sự cạnh tranh này có trở thành cơn lốc càn quét thí sinh? Và các thí sinh hay nhà sản xuất mới là người hưởng lợi?

“Thị phần” thí sinh bị chia nhỏ

Nếu nhìn sơ qua, The Voice có vẻ ăn khách hơn Vietnam Idol nhờ độ nóng của dàn sao tham gia làm giám khảo: Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Trần Lập. Trước sức ép này, Ban tổ chức (BTC) Vietnam Idol đã cấp tập thông báo Mỹ Tâm thay thế vị trí giám khảo của Siu Black như một cách tạo đối trọng với Hồ Ngọc Hà. Nhưng sự thay thế này ẩn chứa rủi ro, vì Siu Black vẫn được người trong nghề đánh giá là “mát tay” với các chương trình truyền hình thực tế.

Trước một The Voice diễn ra mùa đầu tiên với nhiều mới mẻ và mở rộng biên độ tìm giọng hát tài năng từ 16 đến… 55 tuổi, Vietnam Idol đã sang mùa thứ tư, “chịu khó” tìm kiếm thí sinh tận “vùng sâu vùng xa”: Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Nha Trang, Long Xuyên… Hơn nữa, phần thưởng dành cho thí sinh quán quân của Idol cũng lớn hơn, 600 triệu đồng so với 500 triệu đồng dành cho cúp vàng The Voice.

Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ là hai cái tên “nóng” nhất khi ngồi ghế giám khảo của hai chương trình The Voice và Vietnam Idol 2012 vì cả hai đều có lượng người hâm mộ cao. Ảnh: BT

Tuy vậy, điều mà các thí sinh cũng như công chúng quan tâm nhất là những người thắng cuộc sẽ được BTC trợ giúp thế nào sau đêm chung kết, để có đủ hành trang làm ca sĩ chuyên nghiệp.

Thực tế, do bùng nổ nhiều sân chơi tìm tài năng ca hát (Ngôi nhà âm nhạc đang diễn ra trên sóng HTV7, Sao Mai Điểm Hẹn 2012 lên sóng VTV2, VTV4 và VTV6 từ tối 9-6), lượng thí sinh tham gia vòng sơ tuyển The Voice và Idol năm nay bị manh mún và chia nhỏ. Nhiều khả năng những thí sinh trụ lại đến cùng của hai cuộc thi này vẫn là những gương mặt “đến hẹn lại thi”. Trước mắt, The Voice đang có sự tham gia của những giọng ca đã có chút ít tên tuổi trên thị trường: Thái Trinh, Khởi My, Đỗ Tùng Lâm, Maya...

Mặt khác, việc sụt giảm lượng thí sinh đăng ký còn do các bạn trẻ đã nhận thức được sân chơi truyền hình thực tế có những dư vị đắng, gây tổn thương cho người chơi. Rõ nét nhất là những clip tổng hợp hình ảnh các thí sinh bị loại làm trò cười trước bàn dân thiên hạ trong các mùa giải Idol trước.

Ai tạo ra nhiều scandal người đó thắng?

Đáng lưu ý, việc cả hai sân chơi nêu trên cùng được phát sóng trên kênh VTV3 (thay vì phải phát sóng trên hai kênh đối thủ như nguyên bản tại Mỹ) cho thấy kết quả thí sinh nào đoạt giải không quan trọng bằng việc hơn thua về độ ồn ào và thu hút khán giả nhắn tin bình chọn, cũng như mật độ quảng cáo. Nhìn từ các chương trình truyền hình thực tế trong thời gian qua, có thể dự báo chuyện The Voice và Idol sẽ phân thắng bại nhờ vào lượng scandal hậu trường, phản ứng của báo chí và bình luận trên mạng Facebook.

Cuộc đua này xét cho cùng chỉ là để phân định nhà sản xuất chương trình nào tận dụng chiêu trò hiệu quả hơn, truyền thông tốt hơn, nhằm lôi kéo quảng cáo.

Về phía công chúng, họ có nên kỳ vọng sẽ tìm thấy ngôi sao ca nhạc khi The Voice và Idol khép lại? Chỉ cần nhìn vào những trường hợp của Uyên Linh, Phương Vy, Quốc Thiên - những “thần tượng nhất thời” sau những mùa giải Idol vừa qua là có ngay câu trả lời về mức độ trợ giúp của BTC.

Và như một sự dự báo trước của cư dân mạng, bên cạnh xem thí sinh thi thố, biểu diễn, khán giả sẽ được “thưởng thức” thêm một “cuộc đua” về lời ăn tiếng nói của những giám khảo đang là những cái tên ăn khách nhất trong làng giải trí Việt Nam: Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh... Liệu ai trong số những nhân vật này sẽ gây tranh cãi vì phát ngôn hớ hênh, kệch cỡm hoặc tỏ ra thiếu công tâm trong lúc chương trình đang được truyền hình trực tiếp trước hàng triệu khán giả?

Đạo diễn NGUYỄN QUANG DŨNG, giám khảo Vietnam Idol 2012: Tiến xa đến đâu còn tùy thuộc nhiều thứ Một vài cuộc thi làm sao tìm ra được tài năng ngay? Vì tài năng không phải được sinh ra mỗi năm. Nhưng cái mà BTC, BGK có thể làm được là tạo ra là một môi trường âm nhạc. Người đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi ca hát không có nghĩa là đã được công nhận như một ngôi sao, mà chỉ là dấu ấn đầu tiên. Nhìn chung, một cuộc thi tìm tài năng âm nhạc chỉ có giá trị như có một cái bản đồ và tặng một đôi giày leo núi. Còn người leo tiến xa được đến đâu thì còn phụ thuộc vào những yếu tố “thiên thời-địa lợi” khác.

BÙI TẤN