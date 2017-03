“Vietnam’s Next Top Model 2016” phá bỏ mọi giới hạn…

Cùng với thí sinh cao 1m54, còn có một số thí sinh khác chỉ cao hơn 1m60. Sở dĩ có sự lựa chọn này, ban tổ chức “Vietnam’s Next Top Model 2016” lý giải, do chủ đề cuộc thi năm nay mang thông điệp “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn”. Đây cũng là lần đầu tiên sau sáu năm tổ chức, mọi giới hạn về chiều cao, cân nặng, ngoại hình... của cuộc thi đều đã bị xóa bỏ. Tất cả những ai có ngoại hình chiều cao, cân nặng ra sao, miễn đam mê và ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp đều được chấp nhận. Ban tổ chức cuộc thi năm nay cho biết: “Muốn mang đến một cái nhìn toàn diện và đa dạng hơn về nghề người mẫu, đồng thời tạo động lực để các bạn trẻ dũng cảm vượt qua chính những giới hạn do bản thân đặt ra để được sống và theo đuổi ước mơ của mình”.



Với sự xóa bỏ những quy tắc trước đây về một người mẫu, “Vietnam’s Next Top Model 2016” đã thu hút hàng ngàn thí sinh cả nước với rất nhiều thành phần như: sinh viên, bác sĩ, y tá, nhân viên kinh doanh, nội trợ, người mẫu chuyên nghiệp… đăng ký tham gia.

Năm nay, bộ từ quyền lực của cuộc thi ngoài hai gương mặt cũ là siêu mẫu Thanh Hằng, nhiếp ảnh Samuel Hoàng, còn có hai gương mặt mới là nhà thiết kế Lý Quý Khánh, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt bảy mùa giải của chương trình “Vietnam’s Next Top Model”, sẽ có một thí sinh có lượt khán giả bình chọn cao nhất từng bị loại ở các tập thi trước sẽ được trở lại đêm chung kết để tranh tài giành lấy ngôi vị quán quân duy nhất cùng với các thí sinh xuất sắc nhất do ban giám khảo cuộc thi lựa chọn.



Các thí sinh cao thấp rất chênh lệch tại cuộc thi.



Thí sinh cao 1m68



Thí sinh 1m62



Thí sinh 1m54



Giám khảo Thanh Hằng