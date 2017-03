Vĩnh biệt đạo diễn serie phim hài "Pink Panther"

Theo Thanh Phương (Vietnam+)



Trong sự nghiệp diễn xuất và làm phim kéo dài hơn 60 năm, Blake Edwards đã có nhiều tác phẩm để đời, trong đó có các bộ phim kinh điển quen thuộc với khán giả Việt Nam như serie phim hài "Pink Panther" (Điệp vụ báo hồng - khởi đầu năm 1963), "Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng tại Tiffany’s - 1961), "Days of Wine and Roses" (Tháng ngày của rượu và hoa hồng - 1962) và “10” (1979)…Phim của Blake Edwards được xem như bàn đạp danh tiếng của nhiều huyền thoại trong làng nghệ thuật thứ 7, như Audrey Hepburn, Cary Grant, Tony Curtis và Jack Lemmon.Riêng bộ phim "Breakfast at Tiffany's," chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết của Truman Capote, cũng đã mang về giải Oscar cá nhân cho Hepburn, Mancini và Johnny Mercer - người soạn lời cho bản "Moon River" (Sông Trăng).Bản thân đạo diễn kỳ cựu Blake Edwards cũng được vinh danh “Thành tựu trọn đời” năm 2004 cho những đóng góp của ông đối với sự phát triển của điện ảnh Mỹ./.