Vĩnh biệt tác giả ca khúc “Lá cờ Đảng”

Nhạc sĩ Văn An tên thật là Nguyễn Văn An, sinh ngày 5-5-1929 tại Nam Định. Năm 17 tuổi, ông lên đường tham gia kháng chiến và là thành viên Đoàn văn công Quân khu Việt Bắc.

Nhạc sĩ Văn An đã ra đi. Ảnh Internet

Ông say mê âm nhạc, mê chơi đàn ghi ta và có nhiều sáng tác. Bài hát đầu tiên của ông là Đường lên Tây Bắc. Bài hát ra đời khi ông mới 20 tuổi và tham gia chiến dịch Tây Bắc. Sau thành công ban đầu, Văn An lại tiếp tục viết nhiều ca khúc khác như Mùa gặt, Đâu Đảng cần chúng ta có mặt, Cánh diều miền Bắc, Thái Văn A đứng đó, Cồn Cỏ vang bài ca anh hùng, Đôi dép Bác Hồ (thơ Cảnh Trà)…



Đặc biệt là ca khúc Lá cờ Đảng được nhạc sĩ Văn An viết năm 1975 khi đất nước vừa thống nhất. Bài hát ra đời thực sự đã đi vào tâm khảm mỗi người, còn mãi với thời gian.

Kết thúc chiến tranh, nhạc sĩ Văn An về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách làn sóng Văn nghệ Quân đội cho đến lúc về hưu.



Ông đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên với các tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Quân đội ta, quân đội anh hùng và Thái Văn A đứng đó.





Theo B.T.Ph (TTXVN/NLĐO)